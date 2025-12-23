newspaper
Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ ιδιωτικό τζετ – Μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης
Κόσμος 23 Δεκεμβρίου 2025 | 21:23

Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ ιδιωτικό τζετ – Μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης

Το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ και έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας. Οι τουρκικές αρχές εκτιμούν ότι έχει συντριβεί.

Σύνταξη
Spotlight

Ιδιωτικό αεροπλάνο Falcon 50 χάθηκε από τις οθόνες των ραντάρ μετά την απογείωση του από το αεροδρόμιο Εσενμπογά της Άγκυρας, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Εκτιμάται ότι έχει συντριβεί και έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας.

Σύμφωνα με το CNN Turk, δυνατός θόρυβος ακούστηκε κοντά στην περιοχή Χαϊμανά και έχει ξεκινήσει έρευνα. Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν από το Ικόνιο και επιχειρούν στην περιοχή στο πλαίσιο των ερευνών για πιθανά συντρίμμια. Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, δήλωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγού Μουχαμέντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ.

Η δήλωση Γερλικαγιά

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών δήλωσε:

«Χάθηκε η επαφή στις 20:52 με το επιχειρηματικό τζετ τύπου Falcon 50, με αριθμό 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογά της Άγκυρας στις 20:10 σήμερα το βράδυ, με προορισμό την Τρίπολη. Ελήφθη αίτημα για επείγουσα προσγείωση από το αεροσκάφος κοντά στη Χαϊμανά. Ωστόσο, η επαφή με το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατή στη συνέχεια».

Το αεροδρόμιο Εσενμπογά έκλεισε προσωρινά και οι πτήσεις εκτρέπονται σε εκείνο της Καισάρειας.

Προορισμός του ήταν η Τρίπολη της Λιβύης και σε αυτό επέβαινε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της αφρικανικής χώρας.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, το αεροπλάνο ανέφερε τεχνική δυσλειτουργία λίγο μετά την απογείωση και ξεκίνησε τις διαδικασίες επιστροφής στο αεροδρόμιο Εσενμπογά. Στη συνέχεια χάθηκε κάθε επικοινωνία και το αεροπλάνο φέρεται να κατέπεσε.

Έκλεισε ο εναέριος χώρος της Άγκυρας

Οι τουρκικές αρχές έκλεισαν προσωρινά τον εναέριο χώρο της Άγκυρας για την κυκλοφορία μετά το περιστατικό.

Ο Λίβυος στρατηγός είχε επισκεφθεί Τούρκους αξιωματούχους Άμυνας ώρες νωρίτερα. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λίβυας, στρατηγός Μουχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, είχε συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, νωρίτερα μέσα στην ημέρα κατά τη διάρκεια επίσημου ταξιδιού στην Άγκυρα.

Ο Λίβυος διοικητής ταξίδεψε στην Τουρκία κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου. Η συνάντηση μεταξύ του Αλ-Χαντάντ και του Γκιουλέρ περιελάμβανε επίσης τον Διοικητή των Τουρκικών Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγό Μετίν Τοκέλ.

Commodities
Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

Business
Metlen: Επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 64 ευρώ η Morgan Stanley

Metlen: Επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 64 ευρώ η Morgan Stanley

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Βραζιλία: Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου – Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση
Βραζιλία 23.12.25

Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου - Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του

Σύνταξη
Ουκρανία: Έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα εν μέσω νέων τετελεσμένων στα πολεμικά μέτωπα
Χάρτης 23.12.25

Ουκρανία: Έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα εν μέσω νέων τετελεσμένων στα πολεμικά μέτωπα

Ένα διπλωματικός πυρετός που θα κρίνει θα κρίνει εάν η επόμενη μέρα στην Ουκρανία θα είναι βιώσιμη ή απλά ένα διάλειμμα πριν από μια νέα καταιγίδα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο
Υβριδικός πόλεμος 23.12.25

Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο

Η κυβέρνηση στο κρατίδιο της Θουριγγίας υποψιάζεται ότι βουλευτής του ακροδεξιού AfD κατασκοπεύει για λογαριασμό της Ρωσίας. Τεράστιος ο όγκος ερωτήσεων για κρίσιμα θέματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action
Τρεις οι συλλήψεις 23.12.25

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σε διαδήλωση. Κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Palestine Action. Είμαι αντίθετη στη γενοκτονία».

Σύνταξη
«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του
Κόσμος 23.12.25

«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της.

Σύνταξη
O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»
Transparency Act 23.12.25

O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, άσκησε κριτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Μπιλ Κλίντον από τα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν», προειδοποιώντας ότι τέτοιες αποκαλύψεις ενδέχεται να πλήξουν τη φήμη ανθρώπων που είχαν μόνο επιφανειακή ή και αθώα επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν
FBI 23.12.25

Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Ανακριτικές σημειώσεις του FBI αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ζητούσε ταυτότητες για να βεβαιώνεται πως τα κορίτσια ήταν ανήλικα, φωτίζοντας τη συστηματική κακοποίησή τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
