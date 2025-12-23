Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ ιδιωτικό τζετ – Μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης

Ιδιωτικό αεροπλάνο Falcon 50 χάθηκε από τις οθόνες των ραντάρ μετά την απογείωση του από το αεροδρόμιο Εσενμπογά της Άγκυρας, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Εκτιμάται ότι έχει συντριβεί και έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας.

Σύμφωνα με το CNN Turk, δυνατός θόρυβος ακούστηκε κοντά στην περιοχή Χαϊμανά και έχει ξεκινήσει έρευνα. Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν από το Ικόνιο και επιχειρούν στην περιοχή στο πλαίσιο των ερευνών για πιθανά συντρίμμια. Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, δήλωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγού Μουχαμέντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ.

⚡ Senior military leadership killed in plane crash A Falcon 50 aircraft carrying Libya’s Chief of the General Staff crashed near Ankara, Turkey, local media report. Earlier the same day, Mohammed Ali al-Haddad had met in Turkey with high-ranking military officials. After the… pic.twitter.com/A7lxHgrQaQ — NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2025

Η δήλωση Γερλικαγιά

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών δήλωσε:

«Χάθηκε η επαφή στις 20:52 με το επιχειρηματικό τζετ τύπου Falcon 50, με αριθμό 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογά της Άγκυρας στις 20:10 σήμερα το βράδυ, με προορισμό την Τρίπολη. Ελήφθη αίτημα για επείγουσα προσγείωση από το αεροσκάφος κοντά στη Χαϊμανά. Ωστόσο, η επαφή με το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατή στη συνέχεια».

Το αεροδρόμιο Εσενμπογά έκλεισε προσωρινά και οι πτήσεις εκτρέπονται σε εκείνο της Καισάρειας.

Προορισμός του ήταν η Τρίπολη της Λιβύης και σε αυτό επέβαινε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της αφρικανικής χώρας.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, το αεροπλάνο ανέφερε τεχνική δυσλειτουργία λίγο μετά την απογείωση και ξεκίνησε τις διαδικασίες επιστροφής στο αεροδρόμιο Εσενμπογά. Στη συνέχεια χάθηκε κάθε επικοινωνία και το αεροπλάνο φέρεται να κατέπεσε.

Έκλεισε ο εναέριος χώρος της Άγκυρας

Οι τουρκικές αρχές έκλεισαν προσωρινά τον εναέριο χώρο της Άγκυρας για την κυκλοφορία μετά το περιστατικό.

Ο Λίβυος στρατηγός είχε επισκεφθεί Τούρκους αξιωματούχους Άμυνας ώρες νωρίτερα. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λίβυας, στρατηγός Μουχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, είχε συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, νωρίτερα μέσα στην ημέρα κατά τη διάρκεια επίσημου ταξιδιού στην Άγκυρα.

Ο Λίβυος διοικητής ταξίδεψε στην Τουρκία κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου. Η συνάντηση μεταξύ του Αλ-Χαντάντ και του Γκιουλέρ περιελάμβανε επίσης τον Διοικητή των Τουρκικών Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγό Μετίν Τοκέλ.