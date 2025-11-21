Ντουμπάι: Συντριβή πολεμικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης
Πολεμικό αεροσκάφος της Ινδίας συνετρίβη σε αεροπορική επίδειξη στο Ντουμπάι - Νεκρός ο πιλότος
Ένα μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη την Παρασκευή κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show στο Ντουμπάι.
Το ινδικό HAL Tejas, ένα μαχητικό αεροσκάφος που χρησιμοποιείται από την Ινδική Πολεμική Αεροπορία, συνετρίβη γύρω στις 2:10 μ.μ. τοπική ώρα, ενώ πραγματοποιούσε επίδειξη πτήσης μπροστά σε πλήθος θεατών.
Ο ινδός πιλότος σκοτώθηκε κατά τη συντριβή.
Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum στο Dubai World Central, ενώ το πλήθος των θεατών παρακολουθούσε, και σειρήνες ηχούσαν μετά τη συντριβή.
Αυτή είναι η δεύτερη γνωστή συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους, το οποίο είναι εξοπλισμένο με κινητήρες της General Electric. Η πρώτη συντριβή συνέβη κατά τη διάρκεια άσκησης στην Ινδία το 2024.
Το δεύτερο αεροδρόμιο του εμιράτου φιλοξενούσε την διετή Έκθεση Αεροπορίας του Ντουμπάι, όπου πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παραγγελίες αεροσκαφών τόσο από την αεροπορική εταιρεία Emirates όσο και από την αδελφή αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους FlyDubai.
