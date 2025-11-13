Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος

Κροατία: Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους – Νεκρός ο πιλότος
Το πυροσβεστικό αεροσκάφος AT802 που βρισκόταν στην Κροατία είχε χάσει την επαφή με τον ασύρματο.
- Νέο φιάσκο Τραμπ με τους φακέλους Έπσταϊν, του γύρισε μπούμερανγκ - Στο κενό οι πιέσεις του Λευκού Οίκου
- Οι «διαβολο… μήνες» του Μαξίμου και η νέα επιχείρηση damage control απέναντι στα ανοιχτά μέτωπα
- Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων – Πώς υπολογίζεται
- Κίνα: Εργάτες σε τούνελ τρέχουν να σωθούν από αστραπιαία πλημμύρα - Κατάρρευση γέφυρας
Νέο περιστατικό με συντριβή τουρκικού αεροσκάφος είχαμε αργά το απόγευμα της Πέμπτης. Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος έπεσε κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Σέντζ, στην Κροατία, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.
Ένα τουρκικό πυροσβεστικό αεροπλάνο συνετρίβη στην Κροατία την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του
«Δυστυχώς, γύρω στις 6:40 μ.μ., βρέθηκε το άψυχο σώμα του πιλότου που έχασε τη ζωή του», ανέφερε σε δήλωσή της η Κροατική Ένωση Πυροσβεστών.
Στην Κροατία για προγραμματισμένη συντήρηση
Το πυροσβεστικό αεροσκάφος AT802 (φωτογραφία αρχείου), το οποίο λειτουργούσε η Γενική Διεύθυνση Δασών της Τουρκίας, είχε χάσει την επαφή με τον ασύρματο, νωρίτερα, κατά τη διάρκεια πτήσης συντήρησης, πάνω από την Κροατία. Το αεροσκάφος ήταν ένα από τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που αναχώρησαν από το Τσανάκαλε στις 12 Νοεμβρίου για προγραμματισμένη συντήρηση στην πρωτεύουσα της Κροατίας, Ζάγκρεμπ.
Βρέθηκαν τα συντρίμμια
Ο υπουργός Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Γιουμάκλι, ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που είχε χαθεί. «Εύχομαι στον πιλότο μας που έχασε τη ζωή του να αναπαυθεί εν ειρήνη και στην οικογένειά του και στους αγαπημένους του, να βρουν δύναμη και υπομονή», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πτώση τουρκικού μεταγωγικού C-130
Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό συντριβής αεροσκάφους μέσα σε λίγες ημέρες. Είχε προηγηθεί πριν δύο ημέρες η πτώση του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφος C-130, που εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας.
Το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.
Στο αεροσκάφος επέβαιναν 20 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος. Όλοι οι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους.
Οι γεωργιανές αρχές βρήκαν το μαύρο κουτί του μεταγωγικού στρατιωτικού αεροπλάνου, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος,
- Ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική η Νορβηγία (4-1), νίκες για Ουγγαρία (1-0) και Ισλανδία (2-0) – Δείτε τα γκολ
- Στη φυλακή χωρίς αναστολή και πρόστιμο στον 63χρονο που βασάνιζε γάτες στη Δονούσα
- Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη διαρρηκτών στη Δάφνη – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί
- Καταγγελίες για ρίψεις όπλων και ναρκωτικών από drone στις φυλακές Κορυδαλλού
- Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό
- Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις