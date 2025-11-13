Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος

Νέο περιστατικό με συντριβή τουρκικού αεροσκάφος είχαμε αργά το απόγευμα της Πέμπτης. Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος έπεσε κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Σέντζ, στην Κροατία, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.

Ένα τουρκικό πυροσβεστικό αεροπλάνο συνετρίβη στην Κροατία την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του

«Δυστυχώς, γύρω στις 6:40 μ.μ., βρέθηκε το άψυχο σώμα του πιλότου που έχασε τη ζωή του», ανέφερε σε δήλωσή της η Κροατική Ένωση Πυροσβεστών.

Στην Κροατία για προγραμματισμένη συντήρηση

Το πυροσβεστικό αεροσκάφος AT802 (φωτογραφία αρχείου), το οποίο λειτουργούσε η Γενική Διεύθυνση Δασών της Τουρκίας, είχε χάσει την επαφή με τον ασύρματο, νωρίτερα, κατά τη διάρκεια πτήσης συντήρησης, πάνω από την Κροατία. Το αεροσκάφος ήταν ένα από τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που αναχώρησαν από το Τσανάκαλε στις 12 Νοεμβρίου για προγραμματισμένη συντήρηση στην πρωτεύουσα της Κροατίας, Ζάγκρεμπ.

Βρέθηκαν τα συντρίμμια

Ο υπουργός Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Γιουμάκλι, ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που είχε χαθεί. «Εύχομαι στον πιλότο μας που έχασε τη ζωή του να αναπαυθεί εν ειρήνη και στην οικογένειά του και στους αγαπημένους του, να βρουν δύναμη και υπομονή», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πτώση τουρκικού μεταγωγικού C-130

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό συντριβής αεροσκάφους μέσα σε λίγες ημέρες. Είχε προηγηθεί πριν δύο ημέρες η πτώση του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφος C-130, που εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας.

Το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 20 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος. Όλοι οι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους.

Οι γεωργιανές αρχές βρήκαν το μαύρο κουτί του μεταγωγικού στρατιωτικού αεροπλάνου, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος,