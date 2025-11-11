Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Γεωργία – Σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, που εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, συνετρίβη σήμερα στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας», τόνισε το υπουργείο.

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.

Δείτε βίντεο

Βίντεο στα γεωργιανά και στα τουρκικά social media που φέρεται να καταγράφει την πτώση του αεροσκάφους

⚡ 🇹🇷🇬🇪 A Turkish military aircraft is believed to have crashed near the Georgia-Azerbaijan border.

Georgian media report the incident and have published video footage of the crash. No official confirmation yet.#Georgia #Turkey #Azerbaijan #MilitaryAviation #Beztor #БезТормозов pic.twitter.com/L3f04dPE9d — No Brakes (Bez Tormozov) (@beztor_az) November 11, 2025

🔴#UPDATE — Footage shows Turkish military cargo plane C-130 crashing on Georgia-Azerbaijan border pic.twitter.com/NB9WyR7ENz — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 11, 2025