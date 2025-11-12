Γεωργία: Εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη
Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στις επιχειρήσεις έρευνας στη Γεωργία συμμετέχει και ομάδα 46 δισωστών που έχουν σταλεί από την Τουρκία
Τον εντοπισμό του μαύρου κουτιού από το τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 που συνετρίβη στην ανατολική Γεωργία χθες, Τρίτη, ανακοίνωσε ο ίδιος ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Όπως είπε, οι Αρχές βρήκαν το μαύρο κουτί του μεταγωγικού στρατιωτικού αεροπλάνου, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο στοίχισε τη ζωή στους 20 επιβαίνοντες.
Ο ίδιος πρόσθσε ότι ομάδα που απαρτίζεται από 46 άτομα έχει σταλεί από την Τουρκία για να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από κοινού με τις γεωργιανές αρχές.
Το C-130 συνετρίβη το απόγευμα της Τρίτης, λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας
Γεωργία: Το πιο πολύνεκρο δυστύχημα στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις
Το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία. Συνετρίβη το απόγευμα της Τρίτης, λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας.
Συντρίμμια του αεροπλάνου εντοπίστηκαν αργά χθες το απόγευμα σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν. Και οι 20 τούρκοι στρατιωτικοί που επέβαιναν στο μεταγωγικό έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό δυστύχημα στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.
Τα C-130 Hercules είναι αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα που κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin και παράγονται από τη δεκαετία του 1950. Εξακολουθούν να είναι πολύ δημοφιλή σε όλο τον κόσμο.
Οι τουρκικές αρχές, οι οποίες έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες των είκοσι θυμάτων, δεν έχουν γνωστοποιήσει προς το παρόν τις πιθανές αιτίες της συντριβής του αεροπλάνου C-130.
