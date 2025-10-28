Νεκροί 11 άνθρωποι μετά από συντριβή αεροσκάφους στην Κένυα

Ένα μικρό αεροσκάφος που μετέφερε ξένους τουρίστες από την Ουγγαρία και τη Γερμανία συνετρίβη στην Κένυα την Τρίτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 11 επιβαίνοντες.

Η αεροπορική εταιρεία Mombasa Air Safari ανέφερε ότι το αεροσκάφος μετέφερε 10 επιβάτες: οκτώ Ούγγρους και δύο Γερμανούς. Ο κυβερνήτης ήταν Κενυάτης.

Χωρίς επιζώντες το δυστύχημα στην Κένυα

«Δυστυχώς, δεν υπάρχουν επιζώντες», ανέφερε η Mombasa Air Safari σε δήλωσή της.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι το ατύχημα συνέβη στο Kwale, κοντά στην ακτή του Ινδικού Ωκεανού, περίπου στις 08:30 τοπική ώρα, υποστηρίζει δημοσίευμα του Reuters.

Ένας περιφερειακός διοικητής της αστυνομίας, σε σχόλια που μεταδόθηκαν από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kenya Broadcasting Corporation, δήλωσε ότι όλοι οι επιβάτες ήταν τουρίστες.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Citizen TV ανέφερε ότι τα πτώματα των επιβατών είχαν καεί σε τέτοιο βαθμό που ήταν αδύνατο να αναγνωριστούν.

Η αρχή πολιτικής αεροπορίας ανέφερε ότι το αεροσκάφος ταξίδευε από το Ντιάνι, στην ακτή, προς το Κιχουά Τεμπό, στο εθνικό καταφύγιο Μασάι-Μάρα της Κένυας.