Τραγωδία σημειώθηκε στο Νταγκεστάν της Ρωσίας, όταν συνετρίβη ελικόπτερο και έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα υψηλόβαθμα στελέχη της ρωσικής εταιρείας Kizlyar Electromechanical Plant (KEMZ), που παράγει στρατιωτικό εξοπλισμό. Επίσης, δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Όπως μεταδίδουν τα ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε χωριό στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας. Το ελικόπτερο Ka-226 με τα στελέχη της KEMZ κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από «τεχνική βλάβη»

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνεται ότι ο πιλότος του ελικοπτέρου προσπάθησε να το προσγειώσει σε παραλία. Η ουρά του ακούμπησε στο έδαφος και έσπασε ένα τμήμα της, ενώ στη συνέχεια ο πιλότος επιχείρησε να ανακτήσει τον έλεγχο και να απογειωθεί ξανά. Το ελικόπτερο όμως άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και συνετρίβη λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πάνω σε κατοικία κοντά στο χωριό Ατσι-Σου.

Σε άλλο βίντεο φαίνονται πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες που κατέστρεψαν ολοσχερώς το παραθαλάσσιο σπίτι. Άλλα πλάνα δείχνουν τη στιγμή της πρόσκρουσης, όταν το ελικόπτερο διαπερνά τη στέγη του κτιρίου και τυλίγεται αμέσως στις φλόγες.

Σύμφωνα με το Nexta, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από «τεχνική βλάβη», χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Πέντε οι νεκροί

Μεταξύ των νεκρών είναι ο Ατσάλο Μαγκόμεντοφ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής για θέματα κατασκευών και μεταφορικής υποστήριξης. Μαζί του έχασαν τη ζωή τους τρία ακόμη υψηλόβαθμα στελέχη της KEMZ, καθώς και ο μηχανικός πτήσης του ελικοπτέρου.

Το δυστύχημα, που έχει χαρακτηριστεί από τις ρωσικές αρχές ως «σοβαρό αεροπορικό συμβάν», έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (Rosaviatsia), η οποία διεξάγει έρευνα για τα αίτια της συντριβής.

Το εργοστάσιο Kizlyar Electromechanical Plant, που βρίσκεται στο Νταγκεστάν, τελεί υπό κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2024. Το Συμβούλιο της ΕΕ θεωρεί ότι η εταιρεία προμηθεύει κρίσιμα συστήματα στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και «υποστηρίζει υλικά ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας».

Η μονάδα ειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή επίγειων συστημάτων ελέγχου και διάγνωσης για αεροσκάφη, καθώς και εξοπλισμού που εγκαθίσταται επί των αεροπλάνων. Παράγει, μεταξύ άλλων, τον μηχανισμό ανάρτησης βομβών DZ-UM για τα μαχητικά Su-25, τα οποία χρησιμοποιούνται εκτεταμένα από τη Ρωσία σε επιθέσεις κατά στόχων στην Ουκρανία.