Λίγο μετά τις 00:20 ώρα Ελλάδος καταγράφηκε πτώση ελικοπτέρου από δεκάδες λουόμενους και επισκέπτες έκθεσης σχετικά με αυτοκίνητα και ελικόπτερα στο Χάντιγκτον Μπιτς στην Καλιφόρνια εμφανίζοντας σημάδια βλάβης στον ουραίο έλικα και περιστρεφόμενο μέχρι την σύγκρουση.

BREAKING: A Helicopter just lost control and crashed into trees on the each in Huntington Beach, California. Hoping for the best. pic.twitter.com/DnCZSYP6C5 — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 11, 2025

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, όμως υπάρχουν περισσότερα από 10 διαφορετικά βίντεο που καταγράφουν την βλάβη και την συντριβή. Η εκδήλωση ονομάζεται Cars ‘n Copters και γίνονταν υπό την αιγίδα της τοπικής αστυνομίας και άλλων φορέων με σκοπό να μαζευτούν χρήματα για διάφορους σκοπούς.

Το δυστύχημα σύμφωνα με όσα είναι εμφανή δεν οφείλεται από την χαμηλή πτήση, καθώς οι πλαϊνές κάμερες επιβεβαιώνουν πως το ελικόπτερο δεν χτύπησε σε δέντρα πριν την πτώση, αλλά μετά την απώλεια ελέγχου από τον πιλότο. Το ελικόπτερο σφήνωσε ανάμεσα σε φοίνικες και το ξενοδοχείο.

Η εκδήλωση στην οποία σημειώθηκε η πτώση ελικοπτέρου

Το Cars ‘N Copters on the Coast είναι μια εκδήλωση με δωρεάν είσοδο η οποία παρουσιάζει μοναδικά αυτοκίνητα όπως Koenigsegg, Bugatti, Pagani, McLaren, Lamborghini, Aston Martin και άλλα σπάνια supercars.

Η εκδήλωση γίνονταν προς όφελος της αστυνομίας του Χάντιγκτον Μπιτς με σκοπό να «προάγει και ενισχύει μια ισχυρότερη σχέση συνεργασίας μεταξύ του Αστυνομικού Τμήματος του Huntington Beach και όσων ζουν, εργάζονται και διασκεδάζουν εδώ».

Η εκδήλωση παρουσιάστηκε ως μια ασφαλής δραστηριότητα για όλη την οικογένεια με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων υπέρ του ταμείου των αστυνομικών και όσων έχουν πέσει στο καθήκον. Η εκδήλωση είχε 400 διαφορετικά αυτοκίνητα και ιδιωτικά ελικόπτερα. Αυτός είναι και ο λόγος της χαμηλής πτήσης, καθώς επρόκειτο για πτήση επίδειξης.