Η ραγδαία μείωση της στάθμης της Κασπίας Θάλασσας επηρεάζει τα λιμάνια και τη μεταφορά πετρελαίου και απειλεί να προκαλέσει καταστροφικές ζημιές στους πληθυσμούς οξύρρυγχου και φώκιας, σύμφωνα με αξιωματούχους του Αζερμπαϊτζάν.

Η Κασπία, η μεγαλύτερη αλμυρή λίμνη στον κόσμο, διαθέτει σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και συνορεύει με πέντε χώρες που είναι όλες σημαντικοί παραγωγοί πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή και των δύο: το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν, το Καζακστάν, τη Ρωσία και το Τουρκμενιστάν.

Σε 20-30 εκατοστά ετησίως εκτιμάται ο τρέχοντας ρυθμός μείωσης της στάθμης στην Κασπία Θάλασσα

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικολογίας του Αζερμπαϊτζάν, Ραούφ Χατζίγιεφ, δήλωσε στο Reuters ότι η θάλασσα γίνεται ρηχότερη εδώ και δεκαετίες, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι η τάση επιταχύνεται.

Η στάθμη της έχει μειωθεί κατά 0,93 μέτρα τα τελευταία πέντε χρόνια, κατά 1,5 μέτρο τα τελευταία 10 και 2,5 μέτρα τα τελευταία 30, δήλωσε σε συνέντευξή του, εκτιμώντας τον τρέχοντα ρυθμό μείωσης στα 20-30 εκατοστά ετησίως.

«Η υποχώρηση της ακτογραμμής αλλάζει τις φυσικές συνθήκες, διαταράσσει την οικονομική δραστηριότητα και δημιουργεί νέες προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Χατζίγιεφ, ο οποίος εκπροσωπεί το Αζερμπαϊτζάν σε μια κοινή ομάδα εργασίας με τη Ρωσία που συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Απρίλιο προκειμένου να συζητήσει το πρόβλημα.

Παρά την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, η ομάδα εργασίας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που υπογράφηκε, σχεδιάζει να εγκρίνει ένα κοινό διαδικτυακό πρόγραμμα τον Σεπτέμβριο για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Διαφωνία Ρωσίας – Αζερμπαϊτζάν

Η Ρωσία συνδέει το πρόβλημα κυρίως με την κλιματική αλλαγή, αλλά το Αζερμπαϊτζάν κατηγορεί τη Ρωσία για την κατασκευή φραγμάτων στον ποταμό Βόλγα, ο οποίος παρέχει το 80% του νερού που εισέρχεται στην Κασπία.

Ο Χατζίγιεφ δήλωσε ότι η πτώση της στάθμης του νερού επηρεάζει ήδη τη ζωή των παράκτιων πληθυσμών και το έργο των λιμανιών. Περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις ακτές του Αζερμπαϊτζάν και περίπου 15 εκατομμύρια στην περιοχή της Κασπίας στο σύνολό της.

Είπε ότι τα πλοία αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες κατά την είσοδο και τους ελιγμούς στο λιμάνι του Μπακού, της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν. Αυτό μειώνει τη χωρητικότητα φορτίου και αυξάνει το διαχειριστικό κόστος, πρόσθεσε.

Ο Χατζίγιεφ δήλωσε ότι η υποχώρηση των υδάτων καταστρέφει υγροτόπους, λιμνοθάλασσες και καλαμιώνες και απειλεί την επιβίωση ορισμένων θαλάσσιων ειδών.

Πλήγμα για οξύρρυγχο και φώκιες

Το μεγαλύτερο πλήγμα είναι για τον οξύρρυγχο, πολύτιμος για το χαβιάρι του, ο οποίος ήδη απειλείται με εξαφάνιση. Χάνουν έως και 45% των καλοκαιρινών και φθινοπωρινών οικοτόπων τους και αποκόπτονται από τους παραδοσιακούς τόπους αναπαραγωγής τους στα ποτάμια.

Οι φώκιες της Κασπίας απειλούνται επίσης από τη συρρίκνωση της θαλάσσιας περιοχής και την εξαφάνιση των εποχιακών πεδίων πάγου στον βορρά, όπου αναπαράγονται, πρόσθεσε ο Χατζίγιεφ.

«Με μείωση 5 μέτρων στη στάθμη της θάλασσας, οι φώκιες χάνουν έως και 81% των τόπων αναπαραγωγής τους, και με πτώση 10 μέτρων, στερούνται σχεδόν εντελώς κατάλληλων τόπων», επισήμανε.

