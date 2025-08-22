science
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
Αζερμπαϊτζάν: Κρούει των κώδωνα του κινδύνου για τη ραγδαία μείωση της στάθμης στην Κασπία Θάλασσα
Περιβάλλον 22 Αυγούστου 2025 | 05:30

Αζερμπαϊτζάν: Κρούει των κώδωνα του κινδύνου για τη ραγδαία μείωση της στάθμης στην Κασπία Θάλασσα

Η Ρωσία αποδίδει τη ραγδαία μείωση της στάθμης στην Κασπία Θάλασσα κυρίως στην κλιματική αλλαγή, αλλά το Αζερμπαϊτζάν την κατηγορεί για την κατασκευή φραγμάτων στον ποταμό Βόλγα.

Spotlight

Η ραγδαία μείωση της στάθμης της Κασπίας Θάλασσας επηρεάζει τα λιμάνια και τη μεταφορά πετρελαίου και απειλεί να προκαλέσει καταστροφικές ζημιές στους πληθυσμούς οξύρρυγχου και φώκιας, σύμφωνα με αξιωματούχους του Αζερμπαϊτζάν.

Η Κασπία, η μεγαλύτερη αλμυρή λίμνη στον κόσμο, διαθέτει σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και συνορεύει με πέντε χώρες που είναι όλες σημαντικοί παραγωγοί πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή και των δύο: το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν, το Καζακστάν, τη Ρωσία και το Τουρκμενιστάν.

Σε 20-30 εκατοστά ετησίως εκτιμάται ο τρέχοντας ρυθμός μείωσης της στάθμης στην Κασπία Θάλασσα

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικολογίας του Αζερμπαϊτζάν, Ραούφ Χατζίγιεφ, δήλωσε στο Reuters ότι η θάλασσα γίνεται ρηχότερη εδώ και δεκαετίες, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι η τάση επιταχύνεται.

Η στάθμη της έχει μειωθεί κατά 0,93 μέτρα τα τελευταία πέντε χρόνια, κατά 1,5 μέτρο τα τελευταία 10 και 2,5 μέτρα τα τελευταία 30, δήλωσε σε συνέντευξή του, εκτιμώντας τον τρέχοντα ρυθμό μείωσης στα 20-30 εκατοστά ετησίως.

«Η υποχώρηση της ακτογραμμής αλλάζει τις φυσικές συνθήκες, διαταράσσει την οικονομική δραστηριότητα και δημιουργεί νέες προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Χατζίγιεφ, ο οποίος εκπροσωπεί το Αζερμπαϊτζάν σε μια κοινή ομάδα εργασίας με τη Ρωσία που συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Απρίλιο προκειμένου να συζητήσει το πρόβλημα.

Παρά την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, η ομάδα εργασίας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που υπογράφηκε, σχεδιάζει να εγκρίνει ένα κοινό διαδικτυακό πρόγραμμα τον Σεπτέμβριο για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Διαφωνία Ρωσίας – Αζερμπαϊτζάν

Η Ρωσία συνδέει το πρόβλημα κυρίως με την κλιματική αλλαγή, αλλά το Αζερμπαϊτζάν κατηγορεί τη Ρωσία για την κατασκευή φραγμάτων στον ποταμό Βόλγα, ο οποίος παρέχει το 80% του νερού που εισέρχεται στην Κασπία.

Ο Χατζίγιεφ δήλωσε ότι η πτώση της στάθμης του νερού επηρεάζει ήδη τη ζωή των παράκτιων πληθυσμών και το έργο των λιμανιών. Περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις ακτές του Αζερμπαϊτζάν και περίπου 15 εκατομμύρια στην περιοχή της Κασπίας στο σύνολό της.

Είπε ότι τα πλοία αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες κατά την είσοδο και τους ελιγμούς στο λιμάνι του Μπακού, της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν. Αυτό μειώνει τη χωρητικότητα φορτίου και αυξάνει το διαχειριστικό κόστος, πρόσθεσε.

Ο Χατζίγιεφ δήλωσε ότι η υποχώρηση των υδάτων καταστρέφει υγροτόπους, λιμνοθάλασσες και καλαμιώνες και απειλεί την επιβίωση ορισμένων θαλάσσιων ειδών.

Πλήγμα για οξύρρυγχο και φώκιες

Το μεγαλύτερο πλήγμα είναι για τον οξύρρυγχο, πολύτιμος για το χαβιάρι του, ο οποίος ήδη απειλείται με εξαφάνιση. Χάνουν έως και 45% των καλοκαιρινών και φθινοπωρινών οικοτόπων τους και αποκόπτονται από τους παραδοσιακούς τόπους αναπαραγωγής τους στα ποτάμια.

Οι φώκιες της Κασπίας απειλούνται επίσης από τη συρρίκνωση της θαλάσσιας περιοχής και την εξαφάνιση των εποχιακών πεδίων πάγου στον βορρά, όπου αναπαράγονται, πρόσθεσε ο Χατζίγιεφ.

«Με μείωση 5 μέτρων στη στάθμη της θάλασσας, οι φώκιες χάνουν έως και 81% των τόπων αναπαραγωγής τους, και με πτώση 10 μέτρων, στερούνται σχεδόν εντελώς κατάλληλων τόπων», επισήμανε.

Πηγή: ΚΥΠΕ/politis.com.cy

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
Κυρώσεις: Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 22.08.25

Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ

Οι ΗΠΑ απειλούν με επιπλέον δασμούς τις χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία αλλα διατηρούν το προνόμιο να εισάγουν ρωσικά αγαθά όπως ουράνιο και φυτοφάρμακα.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Εμβόλιο-σωτηρία για τους σκύλους
Αυξάνει το προσδόκιμο ζωής 22.08.25

Εμβόλιο-σωτηρία για τους σκύλους

Επαναστατικό εμβόλιο από το Πανεπιστήμιο Yale "θεραπεύει" τον καρκίνο που σκοτώνει το 65% των σκύλων

Γεώργιος Μαζιάς
Αποκάλυψη in: Μεγάλα λάθη της ΕΛ.ΑΣ. στην υπόθεση του «εμπρησμού» της Πάτρας
Ελλάδα 22.08.25

Αποκάλυψη in: Μεγάλα λάθη της ΕΛ.ΑΣ. στην υπόθεση του «εμπρησμού» της Πάτρας

Αντιφατικές καταθέσεις αστυνομικών για τον 25χρονο που έχει συλληφθεί για την πυρκαγιά στο «Γηροκομείο». Καταγγελία στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ για ψευδείς καταθέσεις ένστολων.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Συντάξεις: Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που έρχονται το 2026
Νέο τοπίο 22.08.25

Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που έρχονται το 2026 για τις συντάξεις

Από την αναμόρφωση της προσωπικής διαφοράς έως τον νέο δείκτη μισθών και τις ετήσιες αυξήσεις, το νέο έτος θα φέρει ανατροπές στις συντάξεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ηλίας Γεωργάκης
Αδ. Γεωργιάδης: Αιχμηρή απάντηση υγειονομικών με αφορμή τον «πολυτραυματία δισεκατομμυριούχο», CEO της Velocity
Ελλάδα 22.08.25

Αιχμηρή απάντηση υγειονομικών στον Γεωργιάδη με αφορμή τον «πολυτραυματία δισεκατομμυριούχο», CEO της Velocity

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό» ο Άδωνις Γεωργιάδης, «να καπηλεύεται την δική μας δουλειά, στην οποία όχι μόνο δε συμβάλλει αλλά την εμποδίζει με την πολιτική που εφαρμόζει», αναφέρουν οι υγειονομικοί, επικρίνοντας και τη στάση του ιδιωτικού τομέα, που δήλωσε αδυναμία να αναλάβει το περιστατικό. «Αυτόν τον ιδιωτικό τομέα όμως χρηματοδοτείτε προκλητικά κύριε Γεωργιάδη!»

Σύνταξη
Η κυβέρνηση, ο έλεγχος των ΜΚΟ και το άσχημο παιχνίδι με το ακροδεξιό ακροατήριο
Πολιτική 22.08.25

Η κυβέρνηση, ο έλεγχος των ΜΚΟ και το άσχημο παιχνίδι με το ακροδεξιό ακροατήριο

Πληθαίνουν οι διαρροές από την κυβέρνηση για πλήρη υποταγή των ΜΚΟ με τα θέλω του Μαξίμου στη διαχείριση του προσφυγικού. Οι απειλές για έξοδο από το μητρώο και το νομοσχέδιο που έρχεται τον Σεπτέμβριο στη Βουλή.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;
Τόσο-όσο 22.08.25

Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδημιουργεί εμβληματικά έργα της ιστορίας της τέχνης, προκαλώντας θαυμασμό αλλά και φόβους: πρόκειται για νέους ορίζοντες ή αλλοίωση της «ψυχής» της τέχνης;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί
Κόσμος 22.08.25

Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί

Όλο και πιο βαριές κουβέντες ανταλλάσσουν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή την πρόθεση του πρώτου να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καλεί τον λαό να κινητοποιηθεί ενάντια στις «απειλές» των ΗΠΑ
«Φτάνει πια» 22.08.25

Ο Μαδούρο καλεί σε κινητοποίηση ενάντια στις «απειλές» των ΗΠΑ

«Εκρινα αναγκαίο και σκόπιμο το Σάββατο και την Κυριακή να οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις», είπε ο κ. Μαδούρο, αντιδρώντας στην απόφαση των ΗΠΑ να στείλει αρμάδα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει διαπραγματεύσεις για τους ομήρους ενώ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα
Στη Γάζα 22.08.25

Διαπραγματεύσεις με συνέχιση της σφαγής στη Γάζα διατάσσει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ο ισραηλινός στρατός απαιτεί «πλήρη εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών από την πόλη της Γάζας.

Σύνταξη
Τραμπ: Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του στη θέση της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ
Νιου Τζέρσεϊ 22.08.25

Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του Τραμπ στη θέση Γενικής Εισαγγελέως

Ηττα για τον Τραμπ συνιστά η απόφαση δικαστή να κρίνει ότι η Αλίνα Χάμπα, πρώην δικηγόρος του προέδρου των ΗΠΑ, εκτελεί παράνομα τα καθήκοντα της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε νεαρός παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ – Διέπραξε τα αδικήματα όταν ήταν ανήλικος
«Ηταν παιδί...» 22.08.25

Εκτελέστηκε νεαρός στη Σαουδική Αραβία παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ

«Η ποινή του θανάτου εκτελέστηκε» για νεαρό, όπως έγινε γνωστό στη Σαουδική Αραβία, παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ που θύμιζαν ότι είχε καταδικαστεί για παραβιάσεις του νόμου όταν ήταν ακόμη ανήλικος.

Σύνταξη
Ο στρατός του Νίγηρα ισχυρίζεται πως σκότωσε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ
Νίγηρας 22.08.25

«Σκοτώσαμε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ»

Τη 15η Αυγούστου 2025 οι ένοπλες δυνάμεις του Νίγηρα εξουδετέρωσαν τον διαβόητο Μπακούρα, επίφοβο αρχηγό της σέκτας Μπόκο Χαράμ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γενικό επιτελείο.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τη χορήγηση βίζας σε ξένους οδηγούς φορτηγών – «Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών»
Αναστολή βίζας 22.08.25

Στοπ από ΗΠΑ στους ξένους οδηγούς φορτηγών

«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίζας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών», ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θέτουν «σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών και βλάπτουν το βιός των αμερικανών οδηγών φορτηγών»

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση
«Ναρκωτρομοκρατική» 22.08.25

Πολύνεκρη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση στην Κολομβία

«Ναρκωτρομοκρατική» χαρακτήρισε ο δήμαρχος της Κάλι στην Κολομβία τη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σύνταξη
Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί» – Ενημέρωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 22.08.25

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί»

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, υπενθυμίζοντας ότι, εκτός των άλλων, «16 εκατομμύρια Σύροι εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική στήριξη».

Σύνταξη
