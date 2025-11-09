Τραγωδία στο Τενεσί: Συντριβή ιατρικού ελικοπτέρου με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες

Ένα ιατρικό ελικόπτερο που εξυπηρετούσε το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt συνετρίβη το Σάββατο στο Τενεσί, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματος και τον σοβαρό τραυματισμό δύο ακόμη.

Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στην πόλη Λίβανον, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Νάσβιλ, στην κομητεία Γουίλσον, σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB). Το χειριζόταν η υπηρεσία Vanderbilt LifeFlight, πάροχος ιατρικών αερομεταφορών που ανήκει στο Ιατρικό Κέντρο του Νάσβιλ.

Η Vanderbilt LifeFlight ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά όταν το ελικόπτερο συνετρίβη το απόγευμα του Σαββάτου. Δεν υπήρχαν ασθενείς στο ελικόπτερο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δήλωσε ότι διερευνά το δυστύχημα. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γουίλσον ανέφερε ότι και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (F.A.A.) διερευνά το περιστατικό.

Το ελικόπτερο, ένα Airbus EC130T2, κατασκευάστηκε το 2015, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων FlightAware και Flightradar24, το ελικόπτερο απογειώθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης στις 13:33 και πέταξε για οκτώ λεπτά πριν συντριβεί.