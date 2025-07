Τουλάχιστον δυο μέλη της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη ελικόπτερο στη Σαξονία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Aμυνας της χώρας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

The pilot is missing, the wreckage is damaged, and a military exclusion zone was established. #Hubschrauber_Absturz pic.twitter.com/8vNHWPK8zE

A Military helicopter crashed into the Mulde River near Grimma, Saxony, Germany.

Μια εκπρόσωπος της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τα δυο από τα μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους ήταν «έμπειρα», προσθέτοντας πως αναζητείται το τρίτο μέλος.

Το ελικόπτερο που είχε νοικιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς συνετρίβη για ακόμη άγνωστους λόγους στο Μούλντε, ποτάμι κοντά στην Γκρίμα, στη Σαξονία.

Military helicopter crashes in eastern Germany

According to Bild, the wreckage of the aircraft was found in the Mulde River.

The search for the pilot is currently ongoing. Divers have been called to the scene. pic.twitter.com/BVLoRQMGgD

