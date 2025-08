Συντριβή ελικοπτέρου στην Γκάνα – Νεκροί οι υπουργοί Άμυνας και Περιβάλλοντος

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από την Άκρα προς το Ομπουάσι, μέσα στη Γκάνα, χάθηκε από τα ραντάρ πριν συντριβεί. Η αιτία της συντριβής είναι μέχρι στιγμής άγνωστη. Οι αρχές χαρακτήρισαν το συμβάν «εθνική τραγωδία», μία από τις χειρότερες αεροπορικές καταστροφές της τελευταίας δεκαετίας.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν τρία μέλη του πληρώματος και πέντε επιβάτες. Το αεροσκάφος αναχώρησε από την πρωτεύουσα στις 09:12 με προορισμό το Ομπουάσι, αλλά λίγο μετά έχασε την επαφή με το ραντάρ, σύμφωνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Γκάνας (GAF).

Στις 14:30, ο αρχηγός του επιτελείου, Τζούλιος Ντέμπραχ , σε συνέντευξη Τύπου από την προεδρία, ανακοίνωσε τα ονόματα των θυμάτων και είπε ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δύο εν ενεργεία υπουργοί και ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Δυστυχώς 4 από τους νεκρούς δεν είναι σε θέση να αναγνωριστούν σύμφωνα με την Herald Ghana.

«Η κυβέρνηση με λύπη ανακοινώνει τον θάνατο των ακόλουθων προσώπων στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα: Ο Δρ Έντουαρντ Κόφι Ομανέ Μποαμάχ, υπουργός Άμυνας, ο Αλχάτζι (το αντίστοιχο του «Χατζ» των Αράβων) Δρ Ιμπραχίμ Μουρτάλα Μοχάμεντ, Υπουργός Περιβάλλοντος, Επιστημών και Τεχνολογίας, ο Αλχάτζι Μουνίρου Μοχάμεντ, αναπληρωτής Συντονιστής Εθνικής Ασφάλειας και πρώην Υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας, ο Σάμουελ Σαρμπόνγκ , Αντιπρόεδρος του Εθνικού Δημοκρατικού Κογκρέσου (NDC), και ο Σάμουελ Αμποάγκιε, πρώην υποψήφιος βουλευτής, σύμφωνα με την Graphic της Γκάνας.

Οι άλλοι επιβαίνοντες είναι ο σμηναγός Πίτερ Μπαφέμι Αναλά, ο υποσμηναγός Αμανίνγκ Τουμ Αμπάντου και ο λοχίας Έρνεστ Άντο Μενσά. Ο Σάμουελ Σαρπόνγκ ήταν πρώην δήμαρχος της Μητροπολιτικής Συνέλευσης του Κουμάσι (KMA) την περίοδο του προέδρου Μιλς, και αργότερα έγινε περιφερειακός υπουργός της Ασάντι και στη συνέχεια περιφερειακός υπουργός της Κεντρικής Περιφέρειας.

