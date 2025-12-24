«Ήταν η πρώτη της πτήση με το jet» λέει στο in ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδoύ που σκοτώθηκε στην Τουρκία

Πετούσε για περίπου 20 χρόνια σε αεροσκάφη ως αεροσυνοδός, όμως το παιχνίδι της μοίρας ήταν σκληρό για την άτυχη Μαρία Παππά, που επέβαινε στο μοιραίο αεροσκάφος που συνετρίβη στην Χαϊμάνα κοντά στην τουρκική πρωτεύουσα.

Η Μαρία Παππά είχε πάρει την απόφαση εδώ και καιρό να αλλάξει τομέα εργασίας και από τα μεγάλα αεροσκάφη να ενταχθεί ως συνοδός καμπίνας σε μια εταιρεία με lear jet που θα έκανε πτήσεις charter, με λίγους επιβάτες.

Η πρώτη της πτήση

Έτσι η 42χρονη είχε ξεκινήσει στην εταιρεία Harmony Jets με έδρα τη Μάλτα και είχε ελπίδες για ένα λαμπρότερο μέλλον.

Ωστόσο, το πρώτο της ταξίδι με το Falcon 50, έμελλε να είναι και το τελευταίο. «Ήταν η πρώτη της πτήση στην εταιρεία» ανέφερε ο επί περίπου 20 χρόνια σύντροφος της Μαρίας Παππά μιλώντας στο in.

Ενημερώθηκε η οικογένειά της

Η οικογένειά της περίμενε με αγωνία να μάθει νέα για τη μοιραία πτήση, με την επιβεβαίωση να έρχεται με τη δημοσίευση των ονομάτων των μελών του πληρώματος, στο οποίο υπήρχε και το «Maria Pappa».

Όπως σημείωσε ο σύντροφος της 42χρονης, από την ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα έχει ενημερωθεί ο αδελφός της άτυχης κοπέλας, ενώ η οικογένειά της αναμένει οδηγίες για την αναγνώριση της σορού και την παραλαβή της.

Ωστόσο, κανείς από τους οικείους της δεν μπορεί να πιστέψει το χαμό της άτυχης 42χρονης κοπέλας, που είχε αλλάξει τομέα δουλειάς, αλλά συνέχιζε να κάνει τα ταξίδια μέσα στα σύννεφα που τόσο αγαπούσε.

«Πετούσε 19 χρόνια, ήταν έμπειρη» συμπλήρωσε ο σύντροφός της άτυχης κοπέλας -που είχε καταγωγή από τον Πύργο και διέμενε στην Αθήνα- μιλώντας στο in για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία που στοίχισε τη ζωή σε 8 ανθρώπους – πέντε επιβάτες και τρία μέλη του πληρώματος.