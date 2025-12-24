Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Αναφορές για ελληνίδα αεροσυνοδό ανάμεσα στους νεκρούς

Ανάμεσα στα θύματα της συντριβής του αεροσκάφους στην Τουρκία, υπάρχει και ένα ελληνικό όνομα. Πρόκειται σύμφωνα με την ΕΡΤ για μια αεροσυνοδό, ωστόσο δεν υπάρχει καμία μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα, μία αεροσυνοδός, η Maria Pappa βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα, χωρίς να έχει ακόμη να έχει ταυτοποιηθεί εάν πρόκειται για Ελληνίδα, ή αν έχει ελληνική καταγωγή.

Το αεροσκάφος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε επείγουσα προσγείωση, λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα. Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων επέστρεφε στην Τρίπολη, μετά από επίσκεψη στην τουρκική πρωτεύουσα.

Το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon, στο οποίο επέβαινε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ και η συνοδεία του, χάθηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του.

Και οι οκτώ επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του στρατού της Λιβύης, έχασαν τη ζωή τους.

Raporlara göre uçak, Malta merkezli Harmony Jets şirketine ait ve mürettebatın tamamı yabancı uyruklu. Mürettebat şunlardı: Denis Pourtau Antony Tangarpriganin Maria Pappa Telegram: https://t.co/UTK3N35vQg#Libya #düştü #SonDakika https://t.co/SEXJOrxwa5 — Omerta Haber Ajansı 🇹🇷 (@omerta_haber) December 23, 2025

Στο σημείο όπου διεξάγονται έρευνες βρίσκεται η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας. Παράλληλα έρευνα έχει διατάξει και η εισαγγελία της Άγκυρας για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν επί τόπου, σε απόσταση 2 χλμ από το χωριό Κεσίκαβακ στην περιοχή Χάιμανα.

🚨 Libya’s Tripoli-based government confirms death of army chief, 4 aides after their plane lost contact over Ankara countryside ◾ Wreckage of Tripoli-bound private jet carrying Libyan army chief is found south of Haymana near Ankara ✈︎ Falcon 50 jet loses contact after… pic.twitter.com/vTkLs8SLiB — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

🚨 Wreckage of Libya-bound private jet carrying Libyan army chief that departed Ankara has been found in Ankara’s Haymana district: Turkish interior minister https://t.co/rNv8JOpyfr pic.twitter.com/uejNIaPwdR — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Τριήμερο εθνικό πένθος

Η Λιβύη κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, μετά τον θάνατο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, και τεσσάρων ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων στο αεροπορικό δυστύχημα.

Σε ανακοίνωσή της, η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες θα κυματίζουν οι σημαίες μεσίστιες, ενώ οι επίσημες τελετές και εορτασμοί θα ανασταλούν.

«Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και τη βαθύτατη συμπάθεια προς τις οικογένειες των εκλιπόντων και τους συναδέλφους τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, προσευχόμενη να τους χαρίσει ο Παντοδύναμος Θεός το έλεός Του και να αναπαύσει τις ψυχές τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να αποστείλει επίσημη αντιπροσωπεία στην Άγκυρα, προκειμένου να συνεργαστεί με τις τουρκικές αρχές και να εξετάσει τις συνθήκες του δυστυχήματος