Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης σε χριστουγεννιάτικο κλίμα

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον μικρό Θανασάκη να προσπαθεί να ξεμπλέξει τα φωτάκι του δένδρου.

«Μαμά, γιατί έβαλεθ εμένα να κθεμπερθεπθω τα φωτάκια του δέντρου;»

«Για να δεις πώς είναι να σου σπάνε τα νεύρα».

Το σημερινό σκίτσο