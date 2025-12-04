Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης σε χριστουγεννιάτικο κλίμα
Ο Αρκάς στολίζει το χριστουγεννιάτικο δένδρο.
- Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα - Νέες επιθέσεις των IDF
- Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γονιδιωματικών τεχνικών
- Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
- Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον μικρό Θανασάκη να προσπαθεί να ξεμπλέξει τα φωτάκι του δένδρου.
«Μαμά, γιατί έβαλεθ εμένα να κθεμπερθεπθω τα φωτάκια του δέντρου;»
«Για να δεις πώς είναι να σου σπάνε τα νεύρα».
Το σημερινό σκίτσο
