Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς επανέρχεται με ακόμη ένα καυστικό σχόλιο για την καθημερινότητα και την πολιτική πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας το γνώριμο, αιχμηρό του χιούμορ.

Η σκηνή εξελίσσεται σε έναν δρόμο της πόλης, όπου δύο ρακένδυτοι άνδρες, εμφανώς κουρασμένοι από τις κακουχίες της ζωής, κάθονται στο πεζοδρόμιο.

Πάνω τους σκύβει ένας καλοντυμένος κύριος, με εκείνη την υπερβολική ευγένεια που συχνά συνοδεύει όσους θέλουν περισσότερο να φανούν φιλάνθρωποι παρά να προσφέρουν πραγματική βοήθεια.

«Πάρε, φτωχέ μου άνθρωπε, να κάνεις Χριστούγεννα!», λέει, αφήνοντας ένα νόμισμα στο χέρι του ενός από τους δύο.

Η χειρονομία μοιάζει περισσότερο με επίδειξη ευαισθησίας παρά με πραγματική διάθεση προσφοράς – ένα στιγμιότυπο όπου η ελεημοσύνη λειτουργεί ως προσωπική διαφήμιση.

Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται στην αντίδραση των δύο ανθρώπων που κάθονται στο πεζοδρόμιο. Ο ένας κοιτάζει απορημένος και ρωτά: «Αυτός;» σαν να μη μπορεί να καταλάβει σε ποιον απευθύνεται ο καλοντυμένος κύριος.

Η απάντηση του άλλου είναι απολύτως αφοπλιστική: «Αυτός αποκλείεται να επιβιώσει μέχρι τις εκλογές».

Σε μια μόνο φράση, ο Αρκάς αποκαλύπτει όλο το κλίμα καχυποψίας που επικρατεί απέναντι στην πολιτική τάξη – ή απέναντι σε όσους επιχειρούν να «μοστράρουν» καλοσύνη και κοινωνική ευαισθησία μόνο όταν πλησιάζουν οι κάλπες.

Έτσι, το χριστουγεννιάτικο δήθεν ενδιαφέρον μετατρέπεται σε σχόλιο για την προεκλογική υποκρισία.