Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββατοκύριακου
Ο Αρκάς στέλνει την καλημέρα του.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον μικρό Θανασάκη, να κάθεται ξαπλωμένος στο κρεββάτι και να λέει:
«Θσπίτι, κθάπλεθ και τηγανητέθ πατάτεθ».
Το σημερινό σκίτσο
