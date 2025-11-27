Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα Πέμπτη ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος τη σατιρική του πορεία μέσα από τη δημοφιλή σειρά «Προφήτης».

Στο νέο σκίτσο, ο εμβληματικός γέροντας-κήρυκας στέκεται στο γνώριμο βήμα του, κοιτώντας το κοινό με εκείνο το μείγμα ειρωνικής γαλήνης και απόλυτης βεβαιότητας που τον χαρακτηρίζει. «Και να μην ξεχνάτε ότι στους δασκάλους σας χρωστάτε αυτό που είστε σήμερα!», αναφωνεί με στόμφο, σαν να μοιράζει μια μεγάλη, πανάρχαιη αλήθεια.

Η συνέχεια όμως ανατρέπει την προσδοκία με τον γνωστό κυνισμό του σκιτσογράφου: «Κουράστηκαν πολύ για να σας μεταδώσουν την αμάθειά τους!». Ένα ακόμη χτύπημα εκεί όπου πονά η ελληνική κοινωνική πραγματικότητα – η παιδεία, η γνώση, οι γενιές που διαμορφώνονται από τις προηγούμενες, αλλά και οι μικρές, αδιόρατες αποτυχίες που περνούν από χέρι σε χέρι.

Με την οικονομία λόγου που τον χαρακτηρίζει, ο Αρκάς πατάει για ακόμη μια φορά πάνω σε ένα οικείο θέμα, μόλις ένα βήμα πριν από τον αυτοσαρκασμό: όλοι κουβαλάμε κάτι από αυτούς που μας δίδαξαν, είτε θέλουμε είτε όχι.



Δεν είναι τυχαίο ότι ο «Προφήτης» παραμένει από τις πιο αγαπητές σειρές του δημιουργού. Σε μια εποχή όπου η δημόσια συζήτηση βουίζει από αντιφάσεις, υπερβολές και βεβαιότητες, η φιγούρα του προσφέρει μια αντανάκλαση του παραλόγου – μια μικρή, καθημερινή υπενθύμιση ότι η σοφία δεν είναι πάντα σοβαρή και ότι η κριτική σκέψη συχνά κρύβεται μέσα σε ένα αστείο.