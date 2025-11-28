Αρκάς: Όταν τα επιδόματα πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα από τον πληθυσμό ενός χωριού

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο σκιτσογράφος Αρκάς, με μια εικόνα που μοιάζει να ακουμπά σε μια πολύ γνωστή ελληνική ιστορία με… απρόσμενους δικαιούχους.

Ο «Προφήτης» στέκεται απέναντι στους κατοίκους ενός χωριού και τους κοιτά αυστηρά: «Το μόνο που κάνετε είναι να ψάχνετε τρόπους να σας επιδοτεί το κράτος», τους λέει.

Οι χωριανοί σπεύδουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους: «Μας αδικείς, Προφήτη! Από τους πεντακόσιους κατοίκους του χωριού, ξέρεις πόσοι παίρνουν επιδόματα;»

Η απάντηση του Προφήτη πέφτει σαν πέτρα στη λίμνη: «Οι χίλιοι!»

Μέσα σε τρεις ατάκες, ο Αρκάς περιγράφει μια κατάσταση όπου οι αριθμοί δεν βγαίνουν, αλλά όλοι κάνουν πως βγαίνουν. Ένα χωριό διπλάσιο… στα χαρτιά από ό,τι στην πραγματικότητα, άνθρωποι που εμφανίζονται ξαφνικά ως δικαιούχοι, φάκελοι που πολλαπλασιάζονται χωρίς να μεγαλώνει ο πληθυσμός. Μια εικόνα που δεν χρειάζεται εξηγήσεις.

Η υπερβολή του Αρκά δεν είναι ποτέ τυχαία. Με μια μόνο πρόταση, ο «Προφήτης» υπενθυμίζει μια παλιά, διαχρονική ελληνική πληγή: τη μαγική ικανότητα ορισμένων αριθμών να… πολλαπλασιάζονται όταν πρόκειται για επιδοτήσεις ή δηλώσεις.

Το σημερινό σκίτσο δείχνει έναν αριθμητικό παραλογισμό που, ενώ θα έπρεπε να προκαλεί απορία, μοιάζει σχεδόν συνηθισμένος. Ένα μικρό χωριό, μια μεγάλη λίστα δικαιούχων, και ένας Προφήτης που αναρωτιέται πώς γίνεται να υπάρχουν περισσότεροι «ωφελούμενοι» από κατοίκους.