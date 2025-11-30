Αρκάς: Οι ευχές στους σημερινούς εορτάζοντες

Fizz

Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος

Η κληρονόμοι του Τζόνι Κας, οι οποίοι διαχειρίζονται την εταιρεία που προστατεύει το έργο του, δήλωσαν ότι, η Coca Cola δεν ζήτησε την άδειά τους για να χρησιμοποιήσει τη φωνή του καλλιτέχνη σε μια νέα διαφήμιση.