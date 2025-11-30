Αρκάς: Οι ευχές στους σημερινούς εορτάζοντες
Ο Αρκάς στέλνει τις ευχές του.
- «Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
- Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τον εργασιακό βίο
- Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ
- Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει
Τελευταία ημέρα του Νοέμβρη σήμερα και ο Αρκάς θέλησε μέσω του Θανασάκη να ευχηθεί στον Ανδρέα και την Ανδριάνα, λόγω της γιορτής του Αγίου Ανδρέα.
Το σημερινό σκίτσο
- Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
- Πέρασαν 12 χρόνια – Η ανάρτηση που δείχνει ότι ο Βιν Ντίζελ δεν ξεχνά τον «αδερφό» του Πολ Γουόκερ
- Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Ταξί συγκρούστηκε με μηχανή
- Ο Καρέτσας στο «μπλοκάκι» των μεγάλων κλαμπ της Ευρώπης – «Παρέλαση» σκάουτερ στο ματς της Γκενκ (pic)
- Πάπας Λέων: Στο Φανάρι για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης
- «Να τα πούμε;» – Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
- Η Φλαμένγκο σήκωσε το Κόπα Λιμπερταδόρες κόντρα στην Παλμέιρας (vid, pic)
- «Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις