Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον προφήτη να απαντάει στην ερώτηση:

«Προφήτη, πώς ξεχωρίζουμε έναν βλάκα από έναν έξυπνο;»

Και εκείνος απαντά: «Τους ρώτατε: «Ποιος από τους δύο σας είναι έξυπνος; αυτός που θα απαντήσει: «εγώ, είμαι ο βλάκας».

Το σημερινό σκίτσο