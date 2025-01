Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ήταν ο καλεσμένος του Joe Rogan στο podcast «The Joe Rogan Experience». Ο CEO της Meta κατά τη διάρκεια της τρίωρης συζήτησης αναφέρθηκε στην Apple.

Αφορμή στάθηκε η δήλωση του Rogan πως εγκαταλείπει την εταιρεία για να στραφεί στο Android.

Ο λόγος είναι πως δεν του αρέσει να εξαρτάται τόσο πολύ από μία εταιρεία, επιπλέον δεν του αρέσει και η πολιτική της Apple με το App Store.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ συμφώνησε σε αρκετά με τον συνομιλητή του δηλώνοντας πως και εκείνου δεν του αρέσουν πολλά στην Apple.

«Η Apple χρησιμοποίησε το iPhone για να θέσει πολλούς κανόνες που νομίζω πως είναι πλέον ξεπερασμένοι. Δεν έχουν εφεύρει κάτι σπουδαίο εδώ και καιρό. Ο Steve Jobs εφηύρε το iPhone και τώρα έχουν μείνει σε αυτό 20 χρόνια μετά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Έφτιαξαν προϊόντα όπως τα Airpods, τα οποία είναι ωραία, αλλά έχουν περιορίσει την ικανότητα να φτιάξει κάποιος άλλος κάτι το οποίο θα μπορούσε να συνδεθεί στο iPhone με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν πολλές εταιρίες στον κόσμο που κατασκευάζουν πολύ καλά ακουστικά, αλλά η Apple έχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο ενσωματωμένο στο iPhone που επιτρέπει ουσιαστικά στα AirPods να συνδεθούν αυτόματα, αλλά δεν αφήνουν κανέναν άλλο να χρησιμοποιήσει αυτό το πρωτόκολλο. Αν τους άφηναν, μάλλον θα είχαν πολύ καλύτερους ανταγωνιστές των AirPods».

Οι δηλώσεις του Ζάκερμπεργκ για την Apple:

Mark Zuckerberg says Apple haven’t invented anything great in a while: «Steve Jobs invented the iPhone and now they’re just sitting on it 20 years later… so how are they making more money as a company? They do it by squeezing people» pic.twitter.com/0vlECjoUDz

— Tsarathustra (@tsarnick) January 10, 2025