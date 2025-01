«Γεια σας, θέλω να μιλήσω για κάτι σημαντικό σήμερα, γιατί ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στις ρίζες μας γύρω από την ελευθερία της έκφρασης στο Facebook και το Instagram», ακούγεται να λέει ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ σε πρόσφατο βίντεό του.

Στο —περίπου πεντάλεπτο— οπτικοακουστικό υλικό ο CEO της Meta μιλά σχετικά με την κατάργηση του fact-checking σε Facebook και Instagram.

Ωστόσο ελάχιστοι φάνηκε να στάθηκαν στη σημαντική αλλαγή πολιτικής της εταιρείας του. Ο λόγος είναι πως στον αριστερό καρπό του Ζάκερμπεργκ δέσποζε ένα σπάνιο ελβετικό ρολόι αξίας 900.000 δολαρίων.

Πρόκειται για ένα Greubel Forsey Hand Made 1 το οποίο συναρμολογείται εξ ολοκλήρου στο χέρι και παράγονται κάθε χρόνο μονάχα δύο ή τρία μοντέλα.

Μιλώντας για το βίντεο στο Bloomberg, o CEO της Greubel Forsey είπε πως η επιλογή του εν λόγω ρολογιού από τον Ζάκερμπεργκ «δείχνει μια αληθινή εκτίμηση για την πιο παραδοσιακή προσέγγιση στην κατασκευή ακριβών ρολογιών σήμερα».

Here is the full video from Mark Zuckerberg announcing the end of censorship and misinformation policies.

I highly recommend you watch all of it as tonally it is one of the biggest indications of «elections have consequences» I have ever seen pic.twitter.com/aYpkxrTqWe

— Saagar Enjeti (@esaagar) January 7, 2025