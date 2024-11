Ο Έλον Μασκ ως πιστός φίλος και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε με όσους στάθηκαν εναντίον του και τον κατηγόρησαν.

Λίγα 24ωρα πριν κλείσουν οι κάλπες στην Αμερική, ο ιδιοκτήτης της Tesla και του X (πρώην Twitter) βρέθηκε καλεσμένος στο podcast του Joe Rogan.

Μιλώντας, λοιπόν, για τους αντιπάλους του Ντόναλντ Τραμπ, ο Έλον Μασκ αναφέρθηκε στις δηλώσεις της Τζένιφερ Λόπεζ σε προεκλογική συγκέντρωση της Κάμαλα Χάρις.

Η λατίνα σταρ είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ «επικίνδυνο για κάθε Λατίνο» και ως τον μεγαλύτερο εσωτερικό κίνδυνο της Αμερικής.

#JenniferLopez : ‘I’m Puerto Rican, born here, and yes, we are Americans. I believe in Hollywood endings where the good girl wins. With respect for our past and hope for our future, I’m voting for Kamala Harris.’ 🇵🇷💪 #Vote2024 #KamalaForPresidentpic.twitter.com/z7mg42d1m8

— Clipoza (@Clipoza) November 1, 2024