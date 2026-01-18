Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
18.01.2026 | 08:58
Οι αρχές της Ινδονησίας εντόπισαν συντρίμμια αεροσκάφους που είχε χαθεί από τα ραντάρ
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σχέση: Πέντε «μυστικά» που δείχνουν ότι ταιριάζετε
Μικρές συνήθειες 18 Ιανουαρίου 2026 | 08:01

Σχέση: Πέντε «μυστικά» που δείχνουν ότι ταιριάζετε

Πέντε μοτίβα που δείχνουν ότι ταιριάζετε με τον σύντροφό σας και η σχέση λειτουργεί.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Spotlight

Κάθε ζευγάρι έχει τον δικό του κώδικα επικοινωνίας και τα δικά του προβλήματα. Όμως τα βασικά ζητήματα είναι κοινά μέσα σε μια σχέση. Σε τι θέλουμε να είμαστε συμβατοί με το έτερόν μας ήμισυ περισσότερο; Τα μεγάλα θέματα στα οποία θέλουμε να ταιριάζουμε με τον σύντροφό μας είναι οι στόχοι, οι αξίες και τα σχέδια ζωής, όμως αυτά εκδηλώνονται στην πράξη μέσα από μικρές, επαναλαμβανόμενες στιγμές της καθημερινότητας.

Αυτά τα μοτίβα μπορούμε να τα ονομάσουμε «μικρο-συμβατότητες». Επειδή δεν έχουμε πάντα πρόσβαση στη «μεγάλη εικόνα», βασιζόμαστε σε αυτά τα μικρά μοτίβα για ενδείξεις σχετικά με το πώς πραγματικά πάει η σχέση μας. Οι μικρο-συμβατότητες διαμορφώνουν, μεταξύ άλλων, τη συναισθηματική συν-ρύθμιση και την αίσθηση ανταπόκρισης σε μία σχέση. Ποιες είναι αυτές;

1. Πώς προτιμούν τα ζευγάρια να μοιράζονται τα γεύματα

Η ώρα του φαγητού μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, όμως ο τρόπος που τρώνε οι σύντροφοι αποτελεί ένα σταθερό σημάδι αρμονίας ή δυσαρμονίας. Τρώνε μαζί στο ίδιο τραπέζι χωρίς οθόνες; Συζητούν για τη μέρα τους; Ή τρώνε σιωπηλά;

Μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Behavioral Medicine περιέγραψε τις «κοινές συμπεριφορές υγείας», όπως το να τρώνε τα ζευγάρια μαζί, να γυμνάζονται δίπλα-δίπλα και να μοιράζονται τον ίδιο χώρο ύπνου. Αυτές οι ρουτίνες, σύμφωνα με την έρευνα, συσχετίζονται με μεγαλύτερη σύμπτωση στην υγεία των συντρόφων και υψηλότερη ικανοποίηση από τη σχέση.

Τα κοινά γεύματα δεν αφορούν μόνο στις θερμίδες ή την ενέργεια. Γίνονται προβλέψιμες στιγμές κοινής παρουσίας. Όταν τα ζευγάρια κάθονται τακτικά μαζί χωρίς περισπασμούς, επανασυντονίζονται. Ακόμη και το να τρώτε, βλέποντας τον σύντροφό σας να απολαμβάνει το φαγητό του μπορεί να είναι από μόνο του ικανοποιητικό. Αυτές οι μικρές επαναλαμβανόμενες αλληλεπιδράσεις ενισχύουν τη συναισθηματικό και συμπεριφορικό συγχρονισμό και επηρεάζουν και άλλους τομείς της ζωής.

2. Πώς προτιμούν να χαλαρώνουν

Τα ζευγάρια διαφέρουν πολύ στον τρόπο που «κατεβάζουν ταχύτητα». Ο ένας μπορεί να θέλει ησυχία και σκοτάδι, ενώ ο άλλος να χρειάζεται κουβέντα, εκτόνωση και γέλιο πριν τον ύπνο.

Η σύμπτωση -ή τουλάχιστον η διαπραγμάτευση- αυτών των προτιμήσεων είναι σημαντική για τη μακροχρόνια υγεία της σχέσης. Έρευνα στο περιοδικό Sleep δείχνει ότι η συγχρονία ύπνου, δηλαδή το πόσο ταιριάζουν τα ωράρια ύπνου των συντρόφων, συνδέεται με την ασφάλεια δεσμού και την ικανοποίηση από τη σχέση. Ζευγάρια που κοιμούνται και ξυπνούν περίπου την ίδια ώρα και μοιράζονται τελετουργίες πριν τον ύπνο αναφέρουν μεγαλύτερη συναισθηματική εγγύτητα.

Οι βραδινές ρουτίνες διαμορφώνουν τη ρύθμιση των συναισθημάτων στο τέλος της ημέρας. Όταν ο ένας θέλει κουβέντα και ο άλλος απόλυτη ηρεμία, οι επαναλαμβανόμενες ασυμφωνίες δημιουργούν μικρές αλλά επίμονες τριβές. Αντίθετα, συμβατοί ρυθμοί χαλάρωσης –ανάγνωση, ήσυχη συζήτηση ή απλός συντονισμός χρόνου- ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας.

3. Πόσο συχνά προτιμούν να ανταλλάσσουν μηνύματα

Τα κινητά στην εποχή μας μας ακολουθούν παντού και έτσι η συχνότητα και η ανταπόκριση στην επικοινωνία παίζουν καθοριστικό ρόλο. Έρευνα στο Journal of Social and Personal Relationships δείχνει ότι η συχνότητα και η ταχύτητα απάντησης στα μηνύματα σχετίζονται με την ικανοποίηση από τη σχέση, ιδιαίτερα στις σχέσεις από απόσταση.

Η άμεση ανταπόκριση συνδέεται με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και αίσθηση διαθεσιμότητας του συντρόφου. Αντίθετα, συμπεριφορές όπως το phubbing, να ασχολείται κανείς δηλαδή με το κινητό αγνοώντας τον σύντροφό του, συνδέονται με χαμηλότερη οικειότητα. Δεν έχει σημασία να έχετε ίδιες συνήθειες μηνυμάτων, αλλά κοινά συμφωνημένους κανόνες διαθεσιμότητας.

4. Πώς προτιμούν τα ζευγάρια να μοιράζονται τις δουλειές του σπιτιού

Οι δουλειές του σπιτιού δεν είναι ρομαντικές, αλλά αν δεν συζητηθούν, γίνονται πηγή έντασης. Παπούτσια στο διάδρομο, πιάτα στον νεροχύτη, άπλυτα ρούχα, στην ουσία πρόκειται για ζητήματα δικαιοσύνης, ικανότητας και προβλεψιμότητας.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό  Socius: Sociological Research for a Dynamic World  δείχνει ότι η αντίληψη δικαιοσύνης στη μοιρασιά του νοικοκυριού προβλέπει την ικανοποίηση από τη σχέση περισσότερο από το πόσες ώρες δουλεύει ο καθένας. Όταν τα ζευγάρια μοιράζονται ή διαπραγματεύονται ξεκάθαρα τις μικρές καθημερινές εργασίες, μειώνουν τις μικρο-ενοχλήσεις που αλλιώς συσσωρεύονται σε σύγκρουση.

5. Πώς προτιμούν να κοινωνικοποιούνται

Κάποιοι σύντροφοι είναι κοινωνικοί και θέλουν «ένα ποτό ακόμη», ενώ άλλοι μετρούν τα λεπτά μέχρι να επιστρέψουν σπίτι. Αυτές οι διαφορές απαιτούν συνεχή διαπραγμάτευση.

Μελέτη στο Personality and Individual Differences έδειξε ότι η ομοιότητα σε χαρακτηριστικά όπως η κοινωνικότητα, η εξωστρέφεια και οι χρονικές προτιμήσεις -το αν για παράδειγμα ο ένας είναι πρωινός και ο άλλος βραδινός τύπος- συνδέεται με την ικανοποίηση από τη σχέση. Δεν χρειάζεται οι σύντροφοι να είναι ίδιοι, αλλά να επικοινωνούν και να προσαρμόζονται στους ρυθμούς του άλλου.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Stories
Νίκος Στασινόπουλος: Ένας βιομήχανος μπροστά από την εποχή του

Νίκος Στασινόπουλος: Ένας βιομήχανος μπροστά από την εποχή του

inWellness
inTown
Plus
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή
Δούρειος Ίππος; 18.01.26

Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή

O Βενεζουελάνος υπουργός θεωρείται ως ο άνθρωπος-κλειδί για το μέλλον της Βενεζουέλας και τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πληθωρισμός τροφίμων: Σε υψηλά επίπεδα στην Ευρωζώνη – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
Στοιχεία ΕΚΤ 18.01.26

Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο

Ο πληθωρισμός τροφίμων διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές ορισμένων προϊόντων, σύμφωνα με μελέτη της ΕΚΤ

Σύνταξη
Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»
Οργή κατοίκων 18.01.26

Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»

Σε διαρροή καυσίμων πιθανολογείται ότι οφείλεται η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο»,

Σύνταξη
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00) στην OPAP Arena σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι χωρίς περιθώρια για απώλεια, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα τον ΟΦΗ, που έχει την ψυχολογία στα… ύψη.

Σύνταξη
Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)
Μπάσκετ 18.01.26

Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)

Ο Άλεκ Πίτερς με τα τρία τρίποντα που πέτυχε κόντρα στο Μαρούσι, πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των ξένων παικτών του Ολυμπιακού με τα περισσότερα εύστοχα σουτ από τα 6,75μ. στην Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις
Καιρός 18.01.26

Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή - Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις

Παγετός κατά τόπους ισχυρός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ
Εncore-Εncore-Εncore 18.01.26

Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ

Ύστερα από 40 χρόνια thrash metal, οι Megadeth ρίχνουν αυλαία. Ο Ντέιβ Μαστέιν εξηγεί γιατί το επόμενο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο και μιλά για την υγεία και την ανάγκη να φύγει με τους δικούς του όρους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους

Ανέβασε τους τόνους ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα πεπραγμένα της και απαίτηση για αλλαγή διακυβέρνησης και σαρωτικές αλλαγές στο κράτος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  
Συλλογικές συμβάσεις 18.01.26

Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  

Τα εργασιακά θέματα μπαίνουν δυναμικά στην ατζέντα, ξεκινώντας από το σ/ν για τις συλλογικές συμβάσεις. Μπορεί όμως η Κοινωνική Συμφωνία να φέρει την άνοιξη, στη βαρυχειμωνιά των καθηλωμένων μισθών;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ
«Συμπληγάδες» 18.01.26

Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ

Αντιμέτωπη με τον άκρατο αναθεωρητισμό του Τραμπ, τους εκκωφαντικούς τριγμούς στη συνοχή του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και τη ρωσική επιθετικότητα, η Ευρώπη συνεχίζει να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις
Ανάπτυξη; 18.01.26

Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις

Η InsureandGo δημοσίευσε μια μελέτη, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με πόλεις που έχουν χάσει κάθε ψήγμα αυθεντικότητας στο βωμό του κέρδους των λίγων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο