Τσακωμός: Τέσσερις τρόποι για να τον αποφύγεις στη σχέση

Το να είναι κάποιος σε σχέση σημαίνει να λειτουργεί ως ομάδα. Οι σύντροφοι πρέπει να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και να προσπαθούν μαζί να «χτίσουν» τη ζωή που θέλουν. Ωστόσο, είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν δυσκολίες. Μπορεί να είναι διαφορετικές προτεραιότητες ή οπτικές ή η ενόχληση από τη συμπεριφορά του συντρόφου.

Η σχέση πρέπει να έχει γερά θεμέλια

Όπως όταν χτίζουμε ένα σπίτι, χρειαζόμαστε γερά θεμέλια, έτσι συμβαίνει και στις σχέσεις. Ή σκεφτείτε το σαν έναν θερμοστάτη που διατηρεί σταθερή τη «συναισθηματική θερμοκρασία». Ακολουθούν τέσσερις ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν ακριβώς σε αυτό:

1. Ποιες μία ή δύο συγκεκριμένες πράξεις μπορώ να κάνω για να βελτιώσω το συναισθηματικό μας κλίμα;

Αυτή είναι μια κλασική ερώτηση περιέχει τρεις βασικές ιδέες. Πρώτον, στόχος είναι να αλλάξει το κλίμα, όχι ο σύντροφος. Πολλά ζευγάρια εστιάζουν στο πώς θα αλλάξουν τον άλλον, ενώ είναι πιο αποτελεσματικό να μειωθεί η ένταση και να αυξηθεί η σύνδεση.

Δεύτερον, η αλλαγή πρέπει να είναι συγκεκριμένη και πρακτική. Τι ακριβώς θα μας έκανε να νιώσουμε καλύτερα; Συχνά ο ένας θεωρεί ότι κάνει το καλύτερο δυνατό, αλλά ο άλλος είχε κάτι διαφορετικό στο μυαλό του. Τρίτον, επικεντρωθείτε σε ένα ή δύο πράγματα, όχι σε είκοσι. Η υπερφόρτωση αιτημάτων δημιουργεί άγχος, αίσθημα ελέγχου και δυσαρέσκεια.

Κρατήστε το σύντομο και ξεκάθαρο. Μπορείτε να επανέρχεστε σε αυτή την ερώτηση τακτικά για να βελτιώνετε τη σύνδεσή σας.

2. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σε στηρίξω όταν είσαι αγχωμένος/η;

Η φροντίδα προϋποθέτει προσοχή στη διάθεση του άλλου. Όταν ο σύντροφός σας αγχώνεται, συχνά αγχώνεστε κι εσείς. Η ατμόσφαιρα γίνεται τεταμένη. Η ερώτηση αυτή βοηθά να μάθετε πώς να είστε βοηθητικοί και όχι εμπόδιο και η απάντηση πρέπει να έρθει από τον ίδιο τον σύντροφο.

Μπορεί να πει «Άφησέ με λίγο μόνο», «Ρώτησέ με πώς νιώθω και άσε με να ξεσπάσω», «Αγκάλιασέ με», «Μην με αγγίζεις», οτιδήποτε τον κάνει να νιώθει καλύτερα. Όσο πιο συγκεκριμένο και ισορροπημένο, τόσο το καλύτερο.

3. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σου πω ότι κάτι που κάνεις με ενοχλεί στη σχέση;

Μια σχέση δεν πρέπει να σημαίνει ότι περπατάμε σε τεντωμένο σχοινί ή ότι καταπίνουμε ό,τι μας ενοχλεί. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι αντιδρούν αμυντικά στην κριτική. Το ζητούμενο είναι να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας χωρίς να ενεργοποιούμε άμυνες.

4. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να εκφράζω την άποψή μου μέσα στη σχέση μας;

«Πώς μπορώ να είμαι ισότιμος σύντροφος και να μοιράζομαι σκέψεις και ιδέες χωρίς να ακούγομαι επικριτικός ή ελεγκτικός;». Αυτή είναι μια καλή ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Προτιμήστε «ήπια» συναισθήματα (ανησυχία, φόβος) αντί για «σκληρά» (θυμός, αγανάκτηση) και δώστε σημασία στον χρόνο που θα μιλήσετε με τον άλλο.

Η σχέση χρειάζεται ισορροπία και ειλικρίνεια

Η συμβίωση είναι μια διαρκής διαδικασία. Όσα σας απασχολούν αλλάζουν με τον καιρό. Δείτε αυτές τις τέσσερις ερωτήσεις ως κανόνες επικοινωνίας. Να είστε συγκεκριμένοι, ισορροπημένοι και να κάνετε πού και πού ένα βήμα πίσω για να δείτε τι χρειάζεται προσαρμογή. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε!

* Πηγή: Vita