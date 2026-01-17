Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Τσακωμός: Τέσσερις τρόποι για να τον αποφύγεις στη σχέση
Γίνεται 17 Ιανουαρίου 2026 | 07:01

Τσακωμός: Τέσσερις τρόποι για να τον αποφύγεις στη σχέση

Ο τσακωμός σε μια σχέση κάποια στιγμή θα έρθει - ωστόσο υπάρχουν και τρόποι για να τον αποφύγουμε.

Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Το να είναι κάποιος σε σχέση σημαίνει να λειτουργεί ως ομάδα. Οι σύντροφοι πρέπει να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και να προσπαθούν μαζί να «χτίσουν» τη ζωή που θέλουν. Ωστόσο, είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν δυσκολίες. Μπορεί να είναι διαφορετικές προτεραιότητες ή οπτικές ή η ενόχληση από τη συμπεριφορά του συντρόφου.

Η σχέση πρέπει να έχει γερά θεμέλια

Όπως όταν χτίζουμε ένα σπίτι, χρειαζόμαστε γερά θεμέλια, έτσι συμβαίνει και στις σχέσεις. Ή σκεφτείτε το σαν έναν θερμοστάτη που διατηρεί σταθερή τη «συναισθηματική θερμοκρασία». Ακολουθούν τέσσερις ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν ακριβώς σε αυτό:

1. Ποιες μία ή δύο συγκεκριμένες πράξεις μπορώ να κάνω για να βελτιώσω το συναισθηματικό μας κλίμα;

Αυτή είναι μια κλασική ερώτηση περιέχει τρεις βασικές ιδέες. Πρώτον, στόχος είναι να αλλάξει το κλίμα, όχι ο σύντροφος. Πολλά ζευγάρια εστιάζουν στο πώς θα αλλάξουν τον άλλον, ενώ είναι πιο αποτελεσματικό να μειωθεί η ένταση και να αυξηθεί η σύνδεση.

Δεύτερον, η αλλαγή πρέπει να είναι συγκεκριμένη και πρακτική. Τι ακριβώς θα μας έκανε να νιώσουμε καλύτερα; Συχνά ο ένας θεωρεί ότι κάνει το καλύτερο δυνατό, αλλά ο άλλος είχε κάτι διαφορετικό στο μυαλό του. Τρίτον, επικεντρωθείτε σε ένα ή δύο πράγματα, όχι σε είκοσι. Η υπερφόρτωση αιτημάτων δημιουργεί άγχος, αίσθημα ελέγχου και δυσαρέσκεια.

Κρατήστε το σύντομο και ξεκάθαρο. Μπορείτε να επανέρχεστε σε αυτή την ερώτηση τακτικά για να βελτιώνετε τη σύνδεσή σας.

2. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σε στηρίξω όταν είσαι αγχωμένος/η;

Η φροντίδα προϋποθέτει προσοχή στη διάθεση του άλλου. Όταν ο σύντροφός σας αγχώνεται, συχνά αγχώνεστε κι εσείς. Η ατμόσφαιρα γίνεται τεταμένη. Η ερώτηση αυτή βοηθά να μάθετε πώς να είστε βοηθητικοί και όχι εμπόδιο και η απάντηση πρέπει να έρθει από τον ίδιο τον σύντροφο.

Μπορεί να πει «Άφησέ με λίγο μόνο», «Ρώτησέ με πώς νιώθω και άσε με να ξεσπάσω», «Αγκάλιασέ με», «Μην με αγγίζεις», οτιδήποτε τον κάνει να νιώθει καλύτερα. Όσο πιο συγκεκριμένο και ισορροπημένο, τόσο το καλύτερο.

3. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σου πω ότι κάτι που κάνεις με ενοχλεί στη σχέση;

Μια σχέση δεν πρέπει να σημαίνει ότι περπατάμε σε τεντωμένο σχοινί ή ότι καταπίνουμε ό,τι μας ενοχλεί. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι αντιδρούν αμυντικά στην κριτική. Το ζητούμενο είναι να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας χωρίς να ενεργοποιούμε άμυνες.

4. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να εκφράζω την άποψή μου μέσα στη σχέση μας;

«Πώς μπορώ να είμαι ισότιμος σύντροφος και να μοιράζομαι σκέψεις και ιδέες χωρίς να ακούγομαι επικριτικός ή ελεγκτικός;». Αυτή είναι μια καλή ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Προτιμήστε «ήπια» συναισθήματα (ανησυχία, φόβος) αντί για «σκληρά» (θυμός, αγανάκτηση) και δώστε σημασία στον χρόνο που θα μιλήσετε με τον άλλο.

Η σχέση χρειάζεται ισορροπία και ειλικρίνεια

Η συμβίωση είναι μια διαρκής διαδικασία. Όσα σας απασχολούν αλλάζουν με τον καιρό. Δείτε αυτές τις τέσσερις ερωτήσεις ως κανόνες επικοινωνίας. Να είστε συγκεκριμένοι, ισορροπημένοι και να κάνετε πού και πού ένα βήμα πίσω για να δείτε τι χρειάζεται προσαρμογή. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε!

* Πηγή: Vita

Τράπεζες
Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA
Media 14.01.26

Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA

Με όχημα το χιούμορ, η σειρά Κάμπινγκ εξερευνά τις προσωπικές σχέσεις, τις μικρές και μεγάλες αντιπαραθέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Έρχεται το MEGA.

Παλλήνη: Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Στην Παλλήνη 17.01.26

Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Ο οδηγός εντοπίστηκε από το radar της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα - σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου - στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου «ακτινογράφησε» ότι ο Χάρι Κέιν θέλει τίτλους περισσότερο από το να σπάει ρεκόρ και τον συνέκρινε με τους Τόνι Κρόος και Κέβιν Ντε Μπρόινε

Βάιος Μπαλάφας
«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ
«Είναι ανεκτίμητη» 17.01.26

«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ καταγγέλλει ως «τρέλα» τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προειδοποιώντας ότι το εύθραυστο έργο τίθεται σε πραγματικό κίνδυνο

Φοινικούντα: «Αν βρουν πάνω σου το όπλο ή σε σπίτι, αμάξι, τελείωσε το παραμύθι»
Τι λένε οι ειδικοί 17.01.26

«Αν βρουν πάνω σου το όπλο, τελείωσε το παραμύθι» - Ο ρόλος της AI στη Φοινικούντα

Απίστευτες συμβουλές για εγκλήματα από την ΑΙ που προκαλούν... τρόμο στην ΕΛ.ΑΣ. - Πώς η τεχνητή νοημοσύνη έγινε ηλεκτρονικός συνεργός στην διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή – Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες
Τι ισχύει για ενοικιαστές 17.01.26

Έρχεται η μεγάλη απογραφή ακινήτων - Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες για πρώτη φορά θα δηλώσουν τη χρήση για όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους - Πώς θα ξεσκεπαστούν κενά σπίτια και «μαύρα» ενοίκια

Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής
Ελλείψεις φαρμάκων 17.01.26

Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Η απόσυρση του μοναδικού αντιβιοτικού τριμεθοπρίμης – σουλφομεθοξαζόλης δημιουργεί προβλήματα αντιμετώπισης σοβαρών λοιμώξεων και εντείνει την ανθεκτικότητα των μικροβίων

Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει
The Economist 17.01.26

Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν φαίνεται να υποχωρούν υπό την πίεση της καταστολής και τον φόβο για το μέλλον. Και την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης ίσως γεννά περισσότερους κινδύνους.

Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες
«Καπνισμένα» βραβεία 17.01.26

Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες

Η ιστορία δείχνει ότι η περίφημη Επιτροπή των Σ

Βενεζουέλα: Η Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο
Βενεζουέλα 17.01.26

Η Ροδρίγκες παίρνει το κεφάλι του υπουργού Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας της Βενεζουέλας, που θεωρείτο από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο και πως βρισκόταν πίσω από τις δραστηριότητες της China Concord.

