Λουτσέσκου: «Αγαπώ τη νοοτροπία του Ζαφείρη, φανταστικός ο Χατσίδης»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα του ΟΦΗ με 3-0, για την 17η αγωνιστική της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μένει απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του και να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον νεαρό Χατσίδη.

Όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου στο συνδρομητικό κανάλι

«Ένα κορυφαίο παιχνίδι από εμάς με πολλές δυσκολίες που προηγήθηκαν καθώς είχαμε χάσει πολλούς παίκτες, δεν είχαμε τις αλλαγές που χρειαζόμασταν και αν κάτι πήγαινε στραβά θα έπρεπε να πάμε σε ειδικές καταστάσεις. Ξεκινήσαμε επιθετικά και με ένταση, πήραμε προβάδισμα με 3-0, μιλούσα συνεχώς στους παίκτες μου για να μη δώσουμε καμία ευκαιρία στον ΟΦΗ, να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση.

Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια των παικτών, την αυτοθυσία τους. Ο Πέλκας επέστρεψε σήμερα, ο Χατσίδης δεν ξέραμε πόσο θα ανταποκριθεί. Επίσης υπήρχαν παίκτες που έπρεπε να ξεκουραστούν, ενώ έλειπε και ο Οζντόεφ με κάρτες. Είναι μια πετυχημένη μέρα γιατί πήραμε τη νίκη, αλλά ξεκουράσαμε και παίκτες».

Για τον Χατσίδη: «Όποτε μπαίνει στο παιχνίδι μας δίνει πράγματα. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήξερα ότι θα μπει και θα παλέψει. Σήμερα έπρεπε να είμαι πιο συμμετοχικός και το έκανε φανταστικά και στο δημιουργικό κομμάτι και στην άμυνα. Όσο πας προς το τέλος μειώνονται και οι δυνάμεις, αλλά τον κράτησα όσο το δυνατόν περισσότερο στο γήπεδο λόγω και των προβλημάτων που είχαμε».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Λουτσέσκου πρόσθεσε:

Για το άγχος που είχε και τις αντιδράσεις: «Το παιχνίδι πριν την έναρξη μας έδειξε ότι θα είναι δύσκολο. Είχαμε πολλά προβλήματα μετά τον αγώνα της Τετάρτης με τραυματισμούς και ασθένειες. Στην γραμμή της επίθεσης δεν είχαμε επιλογές. Ο Ζίβκοβιτς στον πάγκο είχε πρησμένο πόδι μετά τον αγώνα στο Φάληρο, δεν ήταν δυνατό να μπει. Ο Πέλκας μπήκε μετά από δύο μήνες δεν ξέραμε πως θα είναι, πως θα το διαχειριστεί. Οι αντοχές του. Ο Χατσίδης μπήκε δεύτερη φορά ως βασικός, την πρώτη ήταν πολύ αγχωμένος. Δεν ήξερα πως θα είναι η ομάδα. Αν κάτι δεν λειτουργούσε καλά, η πιθανότητα να έρθει κάποιος από τον πάγκο ήταν περιορισμένη. Ο Κωνσταντέλιας ήταν έξω, ο Κιρίλ και ο Ιβανούσετς το ίδιο. Ήταν όλοι στην ίδια θέση. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ήταν σημαντικό να ανοίξουμε το σκορ και έπειτα να το διαχειριστούμε. Του Χατσίδη του τελείωσαν οι δυνάμεις, όπως και του Πέλκα. Ήταν ένα τοπ παιχνίδι για μας σε φάση δημιουργίας κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο διαχειριστήκαμε τέλεια τον αγώνα, μην αφήνοντας πιθανότητα στον ΟΦΗ να μπει στον αγώνα. Για αυτό είχα ένταση».

Για τον Χατσίδη: «Είναι από την αρχή της σεζόν με μας.. Βήμα-βήμα και παιχνίδι με το παιχνίδι. Προπόνηση με την προπόνηση. Είχε κάποιες όχι και τόσο καλές παρουσίες. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν τοπ η εμφάνισή του, το ίδιο και σήμερα. Μου αρέσει πολύ η συμμετοχή του και η ωριμότητά του. Πολύ καλές τοποθετήσεις αμυντικά και επιθετικά. Την ίδια πορεία έχει και ο Μύθου αυτή την περίοδο. Είτε ξεκινούσε βασικός είτε ερχόταν ως αλλαγή. Το πιο σημαντικό για τα παιδιά είναι να βρίσκονται σε ένα καλό περιβάλλον και να εξελίσσονται βήμα-βήμα. Νομίζω πως είναι σημαντικό η εξέλιξη της νοοτροπίας τους, να παλεύουν χωρίς την μπάλα. Πολύ διαφορετική η Κ19 με την ανδρική ομάδα, πόσω μάλλον σε μία ομάδα που είναι αναγκασμένη να κερδίσει παιχνίδια».

Για τον Μεϊτέ και την κατάστασή του και γενικότερα τα χαφ: «Ο Μεϊτέ είχε μία δυνατή επαφή μόνος του με το χορτάρι. Θα αξιολογηθεί με την ιατρική ομάδα για να έχουμε αύριο μία ξεκάθαρη εικόνα. Είναι αλήθεια ότι ο Ζαφείρης δίνει μία «ελαστικότητα». Είναι σημαντικό να έχουμε τα διαφορετικά στοιχεία των ποδοσφαιριστών για να διαλέγουμε ανάλογα τις απαιτήσεις του αγώνα. Τον… αγαπώ σαν παίκτη και τη θέληση-διάθεση που έχει να εξελιχθεί. Έχει μία ποιότητα που μας βοηθάει. Θα εξελιχθεί στο μέλλον. Έχει την ταπεινότητα να αντιμετωπίσει πράγματα».

Για την επιστροφή του Μιχαηλίδη και το παθητικό των γκολ: «Μάλλον βρισκόμαστε σε μία περίοδο φρεσκάδας. Υπάρχουν περίοδοι που ότι και να κάνεις δεν θα δεχθείς γκολ. Θα γίνει και το αντίθετο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι… playstation, να πηγαίνει πάντα όπως τα θέλεις. Η ομάδα πηγαίνει και δουλεύει όπως πρέπει. Χρειάζεται και τύχη».

Για τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου και τη διαχείριση του δεύτερου ημιχρόνου: «Έτσι είναι. Κάποιες φορές θα μπεις καλύτερα, κάποτε πρέπει να είσαι πιο υπομονετικός. Μπορώ να πω πως είναι ευκολότερο να σκοράρεις στην πρώτη σου ευκαιρία γιατί ανοίγεις το παιχνίδι προς το μέρος σου. Το ίδιο σημαντικό είναι να μην δεχθείς γκολ στην πρώτη σου ευκαιρία».