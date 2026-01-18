sports betsson
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
18.01.2026 | 22:37
Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία - Αναφορές για νεκρούς και πολλούς τραυματίες
Λουτσέσκου: «Αγαπώ τη νοοτροπία του Ζαφείρη, φανταστικός ο Χατσίδης»
Ποδόσφαιρο 18 Ιανουαρίου 2026 | 22:26

Λουτσέσκου: «Αγαπώ τη νοοτροπία του Ζαφείρη, φανταστικός ο Χατσίδης»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση του ΠΑΟΚ κόντρα στον ΟΦΗ και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον νεαρό Χατσίδη.

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα του ΟΦΗ με 3-0, για την 17η αγωνιστική της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μένει απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του και να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον νεαρό Χατσίδη.

Όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου στο συνδρομητικό κανάλι

«Ένα κορυφαίο παιχνίδι από εμάς με πολλές δυσκολίες που προηγήθηκαν καθώς είχαμε χάσει πολλούς παίκτες, δεν είχαμε τις αλλαγές που χρειαζόμασταν και αν κάτι πήγαινε στραβά θα έπρεπε να πάμε σε ειδικές καταστάσεις.  Ξεκινήσαμε επιθετικά και με ένταση, πήραμε προβάδισμα με 3-0, μιλούσα συνεχώς στους παίκτες μου για να μη δώσουμε καμία ευκαιρία στον ΟΦΗ, να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση.

Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια των παικτών, την αυτοθυσία τους. Ο Πέλκας επέστρεψε σήμερα, ο Χατσίδης δεν ξέραμε πόσο θα ανταποκριθεί. Επίσης υπήρχαν παίκτες που έπρεπε να ξεκουραστούν, ενώ έλειπε και ο Οζντόεφ με κάρτες. Είναι μια πετυχημένη μέρα γιατί πήραμε τη νίκη, αλλά ξεκουράσαμε και παίκτες».

Για τον Χατσίδη: «Όποτε μπαίνει στο παιχνίδι μας δίνει πράγματα. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήξερα ότι θα μπει και θα παλέψει. Σήμερα έπρεπε να είμαι πιο συμμετοχικός και το έκανε φανταστικά και στο δημιουργικό κομμάτι και στην άμυνα. Όσο πας προς το τέλος μειώνονται και οι δυνάμεις, αλλά τον κράτησα όσο το δυνατόν περισσότερο στο γήπεδο λόγω και των προβλημάτων που είχαμε».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Λουτσέσκου πρόσθεσε: 

Για το άγχος που είχε και τις αντιδράσεις: «Το παιχνίδι πριν την έναρξη μας έδειξε ότι θα είναι δύσκολο. Είχαμε πολλά προβλήματα μετά τον αγώνα της Τετάρτης με τραυματισμούς και ασθένειες. Στην γραμμή της επίθεσης δεν είχαμε επιλογές. Ο Ζίβκοβιτς στον πάγκο είχε πρησμένο πόδι μετά τον αγώνα στο Φάληρο, δεν ήταν δυνατό να μπει. Ο Πέλκας μπήκε μετά από δύο μήνες δεν ξέραμε πως θα είναι, πως θα το διαχειριστεί. Οι αντοχές του. Ο Χατσίδης μπήκε δεύτερη φορά ως βασικός, την πρώτη ήταν πολύ αγχωμένος. Δεν ήξερα πως θα είναι η ομάδα. Αν κάτι δεν λειτουργούσε καλά, η πιθανότητα να έρθει κάποιος από τον πάγκο ήταν περιορισμένη. Ο Κωνσταντέλιας ήταν έξω, ο Κιρίλ και ο Ιβανούσετς το ίδιο. Ήταν όλοι στην ίδια θέση. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ήταν σημαντικό να ανοίξουμε το σκορ και έπειτα να το διαχειριστούμε. Του Χατσίδη του τελείωσαν οι δυνάμεις, όπως και του Πέλκα. Ήταν ένα τοπ παιχνίδι για μας σε φάση δημιουργίας κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο διαχειριστήκαμε τέλεια τον αγώνα, μην αφήνοντας πιθανότητα στον ΟΦΗ να μπει στον αγώνα. Για αυτό είχα ένταση».

Για τον Χατσίδη: «Είναι από την αρχή της σεζόν με μας.. Βήμα-βήμα και παιχνίδι με το παιχνίδι. Προπόνηση με την προπόνηση. Είχε κάποιες όχι και τόσο καλές παρουσίες.  Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν τοπ η εμφάνισή του, το ίδιο και σήμερα. Μου αρέσει πολύ η συμμετοχή του και η ωριμότητά του. Πολύ καλές τοποθετήσεις αμυντικά και επιθετικά. Την ίδια πορεία έχει και ο Μύθου αυτή την περίοδο. Είτε ξεκινούσε βασικός είτε ερχόταν ως αλλαγή. Το πιο σημαντικό για τα παιδιά είναι να βρίσκονται σε ένα καλό περιβάλλον και να εξελίσσονται βήμα-βήμα. Νομίζω πως είναι σημαντικό η εξέλιξη της νοοτροπίας τους, να παλεύουν χωρίς την μπάλα. Πολύ διαφορετική η Κ19 με την ανδρική ομάδα, πόσω μάλλον σε μία ομάδα που είναι αναγκασμένη να κερδίσει παιχνίδια».

Για τον Μεϊτέ και την κατάστασή του και γενικότερα τα χαφ: «Ο Μεϊτέ είχε μία δυνατή επαφή μόνος του με το χορτάρι. Θα αξιολογηθεί με την ιατρική ομάδα για να έχουμε αύριο μία ξεκάθαρη εικόνα. Είναι αλήθεια ότι ο Ζαφείρης δίνει μία «ελαστικότητα». Είναι σημαντικό να έχουμε τα διαφορετικά στοιχεία των ποδοσφαιριστών για να διαλέγουμε ανάλογα τις απαιτήσεις του αγώνα. Τον… αγαπώ σαν παίκτη και τη θέληση-διάθεση που έχει να εξελιχθεί. Έχει μία ποιότητα που μας βοηθάει. Θα εξελιχθεί στο μέλλον. Έχει την ταπεινότητα να αντιμετωπίσει πράγματα».

Για την επιστροφή του Μιχαηλίδη και το παθητικό των γκολ: «Μάλλον βρισκόμαστε σε μία περίοδο φρεσκάδας. Υπάρχουν περίοδοι που ότι και να κάνεις δεν θα δεχθείς γκολ. Θα γίνει και το αντίθετο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι… playstation, να πηγαίνει πάντα όπως τα θέλεις. Η ομάδα πηγαίνει και δουλεύει όπως πρέπει. Χρειάζεται και τύχη».

Για τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου και τη διαχείριση του δεύτερου ημιχρόνου: «Έτσι είναι. Κάποιες φορές θα μπεις καλύτερα, κάποτε πρέπει να είσαι πιο υπομονετικός. Μπορώ να πω πως είναι ευκολότερο να σκοράρεις στην πρώτη σου ευκαιρία γιατί ανοίγεις το παιχνίδι προς το μέρος σου. Το ίδιο σημαντικό είναι να μην δεχθείς γκολ στην πρώτη σου ευκαιρία».

Επικαιρότητα
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Citi: Ανεβάζει ρυθμούς η ευρωζώνη, η ανησυχία για τα ομόλογα

Citi: Ανεβάζει ρυθμούς η ευρωζώνη, η ανησυχία για τα ομόλογα

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
Άλλα Αθλήματα 18.01.26

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη

Επιστροφή στις νίκες με επιβλητικό τρόπο για τη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο βόλεϊ μετά την ήττα από την Εξατσίμπασι, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ (16-25, 19-25, 20-25) του Μίλωνα εκτός έδρας.

Σύνταξη
Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ

Όσα είπε ο προπονητής του Αρη, Μανόλο Χιμένεθ μετά την κακή εμφάνιση και ήττα από την ΑΕΛ Novibet με 1-0. Τι είπε για την αλλαγή του Μορόν, την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ αλλά και τους οπαδούς.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)

Οδοστρωτήρας ο Δημήτρης Χατσίδης, οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της Super League, με δυο ασίστ (η μια στον 38χρονο Τάισον που πανηγύρισε με το (γνωστό) μπαστουνάκι). Ο ΠΑΟΚ καθάρισε από το α’ ημίχρονο

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)
Μπάσκετ 18.01.26

«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύθηκε πολύ να κερδίσει στην Πυλαία τον ΠΑΟΚ και ο Εργκίν Αταμάν άφησε αιχμές προς κάποιους παίκτες του, τονίζοντας πως θα μπουν στο «περιθώριο».

Σύνταξη
ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Η ΑΕΛ Novibet σκόραρε με τον Σαγκάλ στο 3' και με εξαιρετική άμυνα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στον κακό Άρη, για την 17η αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΟΦΗ για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Επιμένει ο Τραμπ 18.01.26

«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία – Αναφορές για νεκρούς και πολλούς τραυματίες
Πρώτες πληροφορίες 18.01.26

Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία – Αναφορές για νεκρούς και πολλούς τραυματίες

Εκτροχιασμός δύο τρένων υψηλής ταχύτητας σημειώθηκε στη νότια Ισπανία (Κόρδοβα). Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν μεταβεί στον τόπο του ατυχήματος και βοηθούν στην απεγκλωβισμό των επιβατών που έχουν παγιδευτεί. Στα τρένα ταξίδευαν περίπου 300 άτομα.

Σύνταξη
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 18.01.26

Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;
40 εκατομμύρια 18.01.26

«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων και οικονομικής αποτυχίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς
Η ομιλία του 18.01.26

Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι «η πολιτική της άρχουσας καπιταλιστικής τάξης και των πολιτικών εκπροσώπων της, εναντιώνεται και υπονομεύει συστηματικά το ρεύμα της αντικαπιταλιστικής διεκδίκησης»

Σύνταξη
Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα – Τι αλλάζει από την Τρίτη
Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό 18.01.26

Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα - Τι αλλάζει από την Τρίτη

Περαιτέρω επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη (20/01). Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα συναντήσει τον ψυχρό αέρα που έχει ήδη εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα.

Σύνταξη
Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο – Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά [βίντεο]
Ήταν δεμένοι 18.01.26

Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο - Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά

Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ έπειτα από 4 ώρες πεζοπορία στο χιόνι και τον πάγο κατάφερε να προσεγγίσει τη χαράδρα όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες στον Ταΰγετο

Σύνταξη
Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»
Kουλτούρα της ακύρωσης 18.01.26

Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ματ Ντέιμον υποστήριξε ότι ορισμένοι ηθοποιοί που έχουν υποστεί «cancel», πιθανότατα να προτιμούσαν να πάνε φυλακή, ώστε το θέμα να λήξει αφού «πληρώσουν το χρέος τους».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
