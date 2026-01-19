DO’S: Γίνε κοινωνικός κι οργάνωσε να δεις τους φίλους σου, καθώς τους έχεις γράψει τελευταία. Γενικώς φρόντισε να χαλαρώσεις και να περάσεις όμορφα μόνο με τους δικούς σου ανθρώπους. Από την άλλη, έχεις ψηλά στη λίστα σου το να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα με κάποιους. Δεν είναι κακή ιδέα! Στα επαγγελματικά, σε στηρίζουν έμπειρα άτομα.

DON’TS: Μη διστάσεις να ολοκληρώσεις κάποιες δουλειές που έχεις (εδώ και καιρό), καθώς καλή η τεμπελιά μεν, αλλά με ένα όριο, έτσι; Μην κωλώσεις να συζητήσεις κάτι σχετικά με τα οικονομικά σου, για να λυθεί κι αυτό. Παράλληλα, μη διστάσεις να κάνεις και κάποιες διαπραγματεύσεις για κάτι καλύτερο. Γενικώς, δηλαδή, μη φοβάσαι.