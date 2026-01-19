magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 19.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Γίνε κοινωνικός κι οργάνωσε να δεις τους φίλους σου, καθώς τους έχεις γράψει τελευταία. Γενικώς φρόντισε να χαλαρώσεις και να περάσεις όμορφα μόνο με τους δικούς σου ανθρώπους. Από την άλλη, έχεις ψηλά στη λίστα σου το να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα με κάποιους. Δεν είναι κακή ιδέα! Στα επαγγελματικά, σε στηρίζουν έμπειρα άτομα.

DON’TS: Μη διστάσεις να ολοκληρώσεις κάποιες δουλειές που έχεις (εδώ και καιρό), καθώς καλή η τεμπελιά μεν, αλλά με ένα όριο, έτσι; Μην κωλώσεις να συζητήσεις κάτι σχετικά με τα οικονομικά σου, για να λυθεί κι αυτό. Παράλληλα, μη διστάσεις να κάνεις και κάποιες διαπραγματεύσεις για κάτι καλύτερο. Γενικώς, δηλαδή, μη φοβάσαι.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Στα επαγγελματικά, ηρεμούν τα πράγματα άρα μπορείς κι εσύ να επικεντρωθείς σε οτιδήποτε είναι σημαντικό για σένα εκεί πέρα. Στο λέω αυτό, γιατί εκκρεμεί η διαχείριση και η οριστικοποίηση ορισμένων υποθέσεων που τόσο καιρό σου δημιουργούν τεράστιο άγχος, έτσι; Όπου βλέπεις ανάλαφρη και χαλαρή ατμόσφαιρα,εκεί πήγαινε!

DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα να σε αγχώνει ή και να σε πιέζει ακραία, καθώς δεν υπάρχει κανένας σοβαρός λόγος να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Μην επιμένεις να έχεις τον έλεγχο εσύ. Παράλληλα, μην προσπαθείς να επιβάλεις την άποψή σου στους άλλους. Μην είσαι ανοργάνωτος, καθώς αυτό δεν είναι κάτι που ενδείκνυται για σήμερα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Τα πράγματα ηρεμούν, οποτε μπορείς κι εσυ να ηρεμήσεις. Βασικά να χαλαρώσεις λίγο τον τρόπο σου εννοώ, αλλά το θέτω ευγενικά! Γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος. Δώσε στους άλλους να καταλάβουν ότι δεν χαμπαριάζεις από τις απαιτήσεις και τις πιέσεις που προσπαθούν να σου ασκήσουν. Λύσε όσα σε απασχολούν, αλλά με καλή διάθεση.

DON’TS: Μην είσαι επίμονος ή απόλυτος, όταν συζητάς. Μην αγχώνεσαι τόσο. Αν αυτό συμβεί, τότε μην το αφήσεις να βγει προς τα έξω. Στα επαγγελματικά, μην φοβάσαι να δουλέψεις λίγο πιο ατομικά, καθώς έτσι θα βγει το πράγμα αποτελεσματικά. Όσον αφορά τα οικονομικά σου, δεν πρέπει να αγνοείς ούτε το προφανές, ούτε και το backstage.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Ασχολήσου με τα προσωπικά σου θέματα, προκειμένου να μπορέσεις να τα βελτιώσεις- και την ψυχολογία σου μαζί. Εκμεταλλεύσου το ότι το κλίμα γύρω σου, πάντως, βελτιώνεται αισθητά. Βρες έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο, για να μπορέσεις να εκφραστείς. Προσπάθησε να διατηρήσεις εσύ τον έλεγχο, αν τυχόν εμπλακείς σε κάποιον καβγά.

DON’TS: Μη διστάσεις να διοχετεύσεις μέρος της έντασης που σου δημιουργούν ορισμένα σκηνικά πάνω στον ερωτικό τομέα. Αυτό το εννοώ με την καλή έννοια, έτσι; Μην αρχίσεις να τσακώνεσαι δηλαδή! Μην αγνοείς το ένστικτό σου σε συζητήσεις,  συναντήσεις ή γνωριμίες που κάνεις. Παράλληλα, μην είσαι τόσο καχύποπτος. Τι κερδίζεις;

Λέων

Λέων

DO’S: Εκμεταλλεύσου το ότι οι επαφές που έχεις με τους γύρω σου είναι χαλαρές σήμερα. Ωστόσο μπορείς να είσαι επιφυλακτικός απέναντι σε κάποιες περίεργες συμπεριφορές που παρατηρείς. Άλλωστε πρέπει να προστατέψεις τον εαυτό σου, σωστά; Δεν έχεις περάσει λίγα! Δώσε περιθώριο στους άλλους να εκφραστούν, όπως εκείνοι το θέλουν.

DON’TS: Μην παίζεις παιχνίδια ελέγχου με γνωστούς ή με συνεργάτες. Όλοι ξέρουμε τι μπορείς να κάνεις, δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια επίδειξη, έτσι; Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς το ένστικτό σου. Μην πιέζεσαι να βρεις λύσεις. Ταυτόχρονα, μην αγνοείς τις πληροφορίες που έχεις λάβει, καθώς αν το κάνεις, θα οδηγηθείς σε αδιέξοδο.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Επειδή οι δουλειές βγαίνουν εύκολα σήμερα, προτείνω να τις συνδυάσεις με διασκέδαση. Γιατί όχι, έτσι; Βρες χρόνο, για να βρεθείς με τα άτομα που ξέρουν να σε κάνουν να περνάς καλά. Εκμεταλλεύσου το χαλαρό κλίμα και ότι όλα ρολάρουν σχεδόν από μόνα τους. Κάνε τις συνεννοήσεις σου άφοβα. Εκφράσου άνετα. Πες «ναι» στο φλερτ.

DON’TS: Μην θέλεις να έχεις τον έλεγχο συγκεντρωμένο πάνω σου. Μη γίνεσαι επίμονος, θέλοντας ντε και καλά όλα να γίνουν με τον τρόπο σου. Μην λες «όχι» στις ξαφνικές συναντήσεις. Μη διστάσεις να διευρύνεις κάπως την οπτική και τους ορίζοντές σου. Παράλληλα, μην κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου στα νέα δεδομένα που προκύπτουν.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Βγάλε το δημιουργικό σου κομμάτι προς τα έξω, τώρα που τα πράγματα χαλαρώνουν. Ασχολήσου με όμορφα πράγματα. Εκφράσου με άνεση και ηρεμία. Περιποιήσου τον εαυτό σου, τώρα που μπορείς- και για όσο μπορείς! Στα ερωτικά, να θυμάσαι πως παν μέτρον, άριστον! Παράλληλα, δώσε περιθώριο στο αμόρε, γιατί δεν ξέρεις τι σκέφτεται!

DON’TS: Μην πιέζεις τους άλλους, όταν συζητάς και μην αναγκάζεις τις εξελίξεις να πάνε όπως θέλεις. Δεν είναι όμορφη εικόνα αυτή, σωστά; Μην παρασυρθείς από τις δεύτερες σκέψεις. Μην αγνοείς το ένστικτό σου. Μην συμπεριφέρεσαι εντελώς ανώριμα! Γενικώς και με πιο απλά λόγια, σου προτείνω να μην χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Εστίασε στο πώς μπορείς να προχωρήσεις ήπια τις προσωπικές σου υποθέσεις. Όμως με σταθερό και δυναμικό τρόπο. Πάρε έμπνευση από τη δημιουργικότητά σου, προκειμένου να μπορέσεις να εκτονώσεις εκεί τα (έντονα) συναισθήματά σου, σωστά; Καλύτερα έτσι, θα πω εγώ! Μπορείς να ανοιχτείς και να εκφραστείς άνετα, αν το θέλεις.

DON’TS: Μη γίνεις καχύποπτος εξαιτίας των συναισθημάτων ή της οπτικής υπό της οποίας βλέπεις τα πράγματα. Μην θεωρείς πως παίζεται κάτι παρασκηνιακό από πίσω. Μην πάρεις αποστάσεις απότομα μεν, λειτούργησε ατομικά δε. Μην αγνοείς τα άτομα που θέλουν και μπορούν να σε στηρίξουν. Μη διστάσεις να εφαρμόσεις κάποιους από τους στόχους σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Διαχειρήσου τα πάντα γύρω σου στοχευμένα και αποτελεσματικά, εκμεταλλευόμενος το ότι και τα πράγματα ηρεμούν, αλλά και το ότι κι εσύ χαλαρώνεις. Ρίξε γέφυρες επικοινωνίας, προκειμένου να μπορέσεις να επιλύσεις τα ζητήματα που σε απασχολούν με τους σημαντικούς για σένα ανθρώπους. Κάνε διαπραγματεύσεις και συζητήσεις.

DON’TS: Μην χάσεις τα διαλλακτικά σου skills, γιατί σήμερα τα χρειάζεσαι πολύ. Στα οικονομικά, μην πεις «όχι» στην στήριξη που θέλουν να σου προσφέρουν κάποια μέλη της οικογένειάς σου. Πας καλά; Γιατί να το κάνεις αυτό; Δεν αποκλείεται να πέσει στο τραπέζι πρόταση για συγκατοίκηση, αν είσαι δεσμευμένος. Μην αφήσεις το κλίμα να χαλάσει.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχουν αρνητικές εξωτερικές πιέσεις, άρα μπορείς να κινηθείς ομαλά και ήρεμα. Αυτό ισχύει και για τα ερωτικά, αλλά και για τα επαγγελματικά σου. Κάνε όμορφα πράγματα τόσο μόνος, όσο και με τον σύντροφό σου, αν έχεις. Παράλληλα, πρέπει να εστιάσεις και στις οικονομικές συζητήσεις, γιατί είναι υπέρ σου.

DON’TS: Μην προσπαθείς να αναγκάσεις τους άλλους να ακούσουν ή να ακολουθήσουν τον δικό σου τρόπο. Δεν είναι αναγκασμένοι, έτσι; Μη γίνεις απόλυτος στης συζητήσεις που παίρνεις μέρος λόγω του ότι αγχώνεσαι. Ούτε αυτό είναι κάτι που είναι αναγκασμένοι οι άλλοι να το αντιληφθούν. Μην αγνοείς το ένστικτό σου. Μην είσαι κλειστόμυαλος.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αφού το κλίμα χαλαρώνει, μπορείς κι εσύ να κινηθείς με τρόπο ήπιο, στοχευμένο και καλά οργανωμένο, σωστά; Τα πράγματα είναι χαλαρά μεν, μπορείς να τα πάρεις στον έλεγχος σου – με τρόπο – δε. Βρες διέξοδο από τα ζόρια σου μέσα από κάτι πιο καλλιτεχνικό και δημιουργικό. Έτσι μπορείς να πάρεις και έμπνευση για τα επόμενά σου βήματα.

DON’TS: Μην αφήνεις το άγχος που έχεις να σε παρασύρει. Δεν το χρειάζεται η σημερινή μέρα αυτό. Ζορίζεσαι από κάποια κομμάτια, αλλά δεν είναι κάτι τραγικό, άρα μην το υπεραναλύεις. Ούτε αυτό χρειάζεται. Μη διστάσεις να βάλεις σε εφαρμογή κάποια από τα σχέδια που έχεις, καθώς αυτό είναι κάτι που μπορεί να βελτιώσει την ψυχολογία σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Για να μπορέσεις να ηρεμήσεις, πρέπει να πάρεις αποστάσεις από οτιδήποτε ξέρεις ότι σε εκνευρίζει. Βρες ένα safe place, για να μπορέσεις να μαζέψεις και να μετρήσεις τις δυνάμεις σου. Ξεκουράσου, ασχολήσου με κάτι που γουστάρεις και γενικώς φρόντισε τον εαυτό σου. Το έχεις μεγάλη ανάγκη! Μάθε παρασκηνιακά όσα θέλεις και be ready.

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε μπλέξει σε καταστάσεις που δεν θέλεις να συμμετάσχεις. Για τους δικούς σου λόγους αυτό, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει σεβαστό, έτσι; Μη διστάσεις να συζητήσεις με τους φίλους σου, καθώς έτσι μπορείς να τους εμπιστευτείς περισσότερο. Άσε που έτσι θα ξεκαθαρίσεις και κάποια θολά σημεία.

