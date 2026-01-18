Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία – 40χρονη δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, την έθαψε σε χωράφι
Τα ίχνη της άτυχης γυναίκας στην Ιταλία είχαν χαθεί πριν από δέκα ημέρες - Θύτης ήταν ο σύζυγός της με τον οποίο ήταν σε διάσταση
- Ο Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ θα ήταν κήρυξη πολέμου
- Το νομικό στοίχημα πίσω από τους δασμούς Τραμπ
- Μερτς: «Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις»
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 19, 20 και 23 Ιανουαρίου στον Κηφισό - Δείτε αναλυτικά
Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία, στο χωριό Ανγκουιλάρα, σε απόσταση τριάντα μόλις χιλιομέτρων από τη Ρώμη.
Ο δράστης οδηγήθηκε στις φυλακές της πόλης Τσιβιταβέκια
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Φεντερίκα Τορτσούλο, 40 ετών, δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, από τον σύζυγό της, Κλάουντιο Καρλομάνιο.
Τα ίχνη της άτυχης γυναίκας είχαν χαθεί πριν από δέκα ημέρες και ο δράστης μέχρι σήμερα το μεσημέρι αρνιόταν κάθε ευθύνη.
Το ζευγάρι ζούσε στο ίδιο σπίτι στην Ιταλία, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων, ήταν σε διάσταση
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έπειτα από σειρά ερευνών, οι καραμπινιέροι κατάφεραν να εντοπίσουν το πτώμα της άτυχης γυναίκας σε χωράφι το οποίο βρίσκεται δίπλα σε μια εταιρία αγροτικών προϊόντων, η οποία ανήκει στον δράστη.
Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν απόψε σε μια μακάβρια όσο και καθοριστικής σημασίας λεπτομέρεια: οι καραμπινιέροι, κατά τη διάρκεια των ερευνών, είδαν να εξέχει από το χώμα ένα γυναικείο χέρι και κατάλαβαν ότι επρόκειτο πιθανότατα για το πτώμα της Τορτσούλο.
Το ζευγάρι ζούσε στο ίδιο σπίτι, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων, ήταν σε διάσταση. Το κινητό του θύματος έπαψε να χτυπάει πριν από δέκα ημέρες. Λίγες ώρες αργότερα, περίοικοι είχαν δει τον άνδρα της σαραντάχρονης γυναίκας να πλένει ένα φορτηγό που χρησιμοποιούσε για τη δουλειά του. Πάνω σε μια φόρμα του δράστη βρέθηκαν επίσης κηλίδες αίματος ενώ, τις περασμένες ημέρες, ίχνη αίματος είχαν εντοπιστεί στο σπίτι και στον χώρο εργασίας του.
Πριν από λίγο ο Κλάουντιο Καρλομάνιο οδηγήθηκε στις φυλακές της πόλης Τσιβιταβέκια, ογδόντα χιλιόμετρα βόρεια της Ρώμης. «Ήθελε να πάει στο αστυνομικό τμήμα αλλά δεν πρόλαβε, τον συνέλαβαν νωρίτερα», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του.
- Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία – 40χρονη δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, την έθαψε σε χωράφι
- Γερμανική βιομηχανία: «Παράλογοι οι εκβιασμοί με δασμούς για τη Γροιλανδία»
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0: Με τέσσερα γκολ του Γιόβιτς η «Ένωση» (vid)
- Ανεβάζει ρυθμούς η ευρωζώνη – Ανησυχία για τα ομόλογα
- Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0 στο 79′, με τέσσερα τα γκολ του Γιόβιτς (vids)
- Το νομικό στοίχημα πίσω από τους δασμούς Τραμπ
- Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις