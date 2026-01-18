newspaper
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία – 40χρονη δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, την έθαψε σε χωράφι
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026 | 23:23

Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία – 40χρονη δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, την έθαψε σε χωράφι

Τα ίχνη της άτυχης γυναίκας στην Ιταλία είχαν χαθεί πριν από δέκα ημέρες - Θύτης ήταν ο σύζυγός της με τον οποίο ήταν σε διάσταση

Σύνταξη
Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία, στο χωριό Ανγκουιλάρα, σε απόσταση τριάντα μόλις χιλιομέτρων από τη Ρώμη.

Ο δράστης οδηγήθηκε στις φυλακές της πόλης Τσιβιταβέκια

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Φεντερίκα Τορτσούλο, 40 ετών, δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, από τον σύζυγό της, Κλάουντιο Καρλομάνιο.

Τα ίχνη της άτυχης γυναίκας είχαν χαθεί πριν από δέκα ημέρες και ο δράστης μέχρι σήμερα το μεσημέρι αρνιόταν κάθε ευθύνη.

Το ζευγάρι ζούσε στο ίδιο σπίτι στην Ιταλία, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων, ήταν σε διάσταση

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έπειτα από σειρά ερευνών, οι καραμπινιέροι κατάφεραν να εντοπίσουν το πτώμα της άτυχης γυναίκας σε χωράφι το οποίο βρίσκεται δίπλα σε μια εταιρία αγροτικών προϊόντων, η οποία ανήκει στον δράστη.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν απόψε σε μια μακάβρια όσο και καθοριστικής σημασίας λεπτομέρεια: οι καραμπινιέροι, κατά τη διάρκεια των ερευνών, είδαν να εξέχει από το χώμα ένα γυναικείο χέρι και κατάλαβαν ότι επρόκειτο πιθανότατα για το πτώμα της Τορτσούλο.

Το ζευγάρι ζούσε στο ίδιο σπίτι, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων, ήταν σε διάσταση. Το κινητό του θύματος έπαψε να χτυπάει πριν από δέκα ημέρες. Λίγες ώρες αργότερα, περίοικοι είχαν δει τον άνδρα της σαραντάχρονης γυναίκας να πλένει ένα φορτηγό που χρησιμοποιούσε για τη δουλειά του. Πάνω σε μια φόρμα του δράστη βρέθηκαν επίσης κηλίδες αίματος ενώ, τις περασμένες ημέρες, ίχνη αίματος είχαν εντοπιστεί στο σπίτι και στον χώρο εργασίας του.

Πριν από λίγο ο Κλάουντιο Καρλομάνιο οδηγήθηκε στις φυλακές της πόλης Τσιβιταβέκια, ογδόντα χιλιόμετρα βόρεια της Ρώμης. «Ήθελε να πάει στο αστυνομικό τμήμα αλλά δεν πρόλαβε, τον συνέλαβαν νωρίτερα», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του.

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Σαν σήμερα 18.01.26

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια

«Θα 'θελα να 'μαι ένας ταπεινός μαθητής του. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της λαϊκής μας μουσικής» είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον άνδρα που γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα ορίζοντας ρεμπέτισσες ψυχές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 18.01.26

Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα για την 20η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;
40 εκατομμύρια 18.01.26

«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων και οικονομικής αποτυχίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
Άλλα Αθλήματα 18.01.26

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη

Επιστροφή στις νίκες με επιβλητικό τρόπο για τη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο βόλεϊ μετά την ήττα από την Εξατσίμπασι, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ (16-25, 19-25, 20-25) του Μίλωνα εκτός έδρας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς
Η ομιλία του 18.01.26

Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι «η πολιτική της άρχουσας καπιταλιστικής τάξης και των πολιτικών εκπροσώπων της, εναντιώνεται και υπονομεύει συστηματικά το ρεύμα της αντικαπιταλιστικής διεκδίκησης»

Σύνταξη
Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ

Όσα είπε ο προπονητής του Αρη, Μανόλο Χιμένεθ μετά την κακή εμφάνιση και ήττα από την ΑΕΛ Novibet με 1-0. Τι είπε για την αλλαγή του Μορόν, την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ αλλά και τους οπαδούς.

Σύνταξη
Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα – Τι αλλάζει από την Τρίτη
Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό 18.01.26

Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα - Τι αλλάζει από την Τρίτη

Περαιτέρω επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη (20/01). Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα συναντήσει τον ψυχρό αέρα που έχει ήδη εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα.

Σύνταξη
Live streaming: Σενεγάλη – Μαρόκο
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Live streaming: Σενεγάλη – Μαρόκο

Live streaming: Σενεγάλη – Μαρόκο. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σενεγάλη – Μαρόκο για τον τελικό του Κόπα Άφρικα. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο – Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά [βίντεο]
Ήταν δεμένοι 18.01.26

Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο - Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά

Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ έπειτα από 4 ώρες πεζοπορία στο χιόνι και τον πάγο κατάφερε να προσεγγίσει τη χαράδρα όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες στον Ταΰγετο

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)

Οδοστρωτήρας ο Δημήτρης Χατσίδης, οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της Super League, με δυο ασίστ (η μια στον 38χρονο Τάισον που πανηγύρισε με το (γνωστό) μπαστουνάκι). Ο ΠΑΟΚ καθάρισε από το α’ ημίχρονο

Σύνταξη
