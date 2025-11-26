newspaper
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Ιταλία: Κατοχύρωσε νομικά τον όρο γυναικοκτονία – Ομόφωνη απόφαση από το κοινοβούλιο
Κόσμος 26 Νοεμβρίου 2025 | 12:27

Ιταλία: Κατοχύρωσε νομικά τον όρο γυναικοκτονία – Ομόφωνη απόφαση από το κοινοβούλιο

Το κοινοβούλιο στην Ιταλία ψήφισε υπέρ του νέου νόμου για τις γυναικοκτονίες - Ποια η σημασία του, σύμφωνα με μία από τις συντάκτριές του

Νεκτάριος Δαργάκης
Επιμέλεια Νεκτάριος Δαργάκης
Οι βουλευτές του κοινοβουλίου στην Ιταλία ψήφισαν ομόφωνα την καθιέρωση του εγκλήματος της γυναικοκτονίας – της δολοφονίας μιας γυναίκας με έμφυλο κίνητρο – ως ξεχωριστό αδίκημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

Η γυναικοκτονία της Τζούλια Τσεκετίν και οι αντιδράσεις που ακολούθησαν αποτέλεσαν καταλύτη για αυτή την εξέλιξη

Σε μια συμβολική κίνηση, το νομοσχέδιο εγκρίθηκε στις 25 Νοεμβρίου, την ημέρα που είναι αφιερωμένη στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Η ιδέα ενός νόμου για τη γυναικοκτονία είχε συζητηθεί και στο παρελθόν στην Ιταλία, αλλά η δολοφονία της Τζούλια Τσεκετίν από τον πρώην σύντροφό της ήταν μια τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα και την ώθησε να αναλάβει δράση, όπως γράφει χαρακτηριστικά το BBC.

Στα τέλη Νοεμβρίου 2023, η 22χρονη μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον Φίλιππο Τουρέτα, ο οποίος στη συνέχεια τύλιξε το πτώμα της σε σακούλες και το πέταξε σε μια λίμνη.

Η δολοφονία ήταν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες μέχρι τη σύλληψή του, αλλά ήταν η δυναμική αντίδραση της αδελφής της Τζούλια, της Έλενα, που βοήθησε για να μείνει στην ιστορία.

Δύο χρόνια αργότερα, οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ του νέου νόμου στην ιταλική Βουλή μετά από μια μακρά και έντονη συζήτηση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Η σημασία του νέου νόμου για τη γυναικοκτονία

Έτσι, η Ιταλία είναι από τα λίγα μέρη όπου η γενοκτονία κατηγοριοποιείται ως ξεχωριστό έγκλημα και ίσως αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση.

Μετά τον ξεσηκωμό στην Ιταλία, το νομοσχέδιο προς ψήφιση έφερε η κυβέρνηση Μελόνι, ενώ είχε την υποστήριξη και βουλευτών της αντιπολίτευσης, όπως αναφέρει το BBC.

«Οι γυναικοκτονίες θα καταγράφονται, θα μελετώνται στο πραγματικό τους πλαίσιο, θα υπάρχουν», δήλωσε η δικαστής Πάολα ντι Νικόλα, μία από τις συντάκτριες του νέου νόμου, αναφερόμενη στη σημασία του.

Η ίδια ήταν μέλος επιτροπής εμπειρογνωμόνων που εξέτασε 211 πρόσφατες δολοφονίες γυναικών για κοινά χαρακτηριστικά και στη συνέχεια συνέταξε τον νόμο για τις γυναικοκτονίες.

«Το να μιλάμε για τέτοια εγκλήματα ως αποτέλεσμα εξωφρενικής αγάπης ή έντονης ζήλιας είναι μια παραμόρφωση – που χρησιμοποιεί ρομαντικούς, πολιτισμικά αποδεκτούς όρους», εξήγησε η δικαστής, περιτριγυρισμένη από τα έγγραφα της έρευνάς της στο σπίτι της στη Ρώμη.

«Αυτός ο νόμος σημαίνει ότι θα είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη που θα αποκαλύψουμε το πραγματικό κίνητρο των δραστών, που είναι η ιεραρχία και η εξουσία», όπως δήλωσε.

Η Ιταλία θα προστεθεί τώρα στην Κύπρο, τη Μάλτα και την Κροατία ως τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν εισαγάγει νομικό ορισμό της γυναικοκτονίας στον ποινικό τους κώδικα.

Τα τελευταία στοιχεία της Αστυνομίας στην Ιταλία δείχνουν μια μικρή μείωση στον αριθμό των γυναικών που δολοφονήθηκαν πέρσι σε 116, με 106 από αυτές να έχουν ως αιτία το φύλο.

Στο μέλλον, τέτοιες υποθέσεις θα καταγράφονται ξεχωριστά και θα επιφέρουν αυτόματα ισόβια κάθειρξη, ως μέτρο αποτροπής, όπως σημειώνει το BBC.

