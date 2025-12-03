Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι

Μια ακόμη γυναικοκτονία στην Ιταλία. Η 50χρονη Σατζίντε Μουσλίγια ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στο σπίτι της στο Πιανέλο Βαλεσίνα ντι Μόντε Ρομπέρτο, έξω από την Ανκόνα. Βασικός ύποπτος για τον θάνατό της είναι ο σύζυγός της που αναζητείται.

Είναι το τέταρτο περιστατικό με γυναικοκτονία στην Ιταλία μέσα σε δύο μήνες, ενώ σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σε όλο τον κόσμο, μια γυναίκα δολοφονείται από κοντινό της πρόσωπο κάθε 10 λεπτά.

Η Σατζίντε είχε κακοποιηθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του έτους από τον σύζυγό της, Ναζίφ Μουσλίγια, επίσης 50 ετών. Η αστυνομία έχει αρχίσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, καθώς δεν εμφανίστηκε στην εταιρεία όπου εργάζεται. Επίσης, το τηλέφωνό του είναι απενεργοποιημένο.

Και οι δύο κατάγονταν από τη Βόρεια Μακεδονία και είχαν μεταναστεύσει στην Ιταλία αναζητώντας εργασία.

H γυναικοκτονία της Σατζίντε θυμίζει τόσες και τόσες ανάλογες περιπτώσεις. Το θύμα ανέφερε ότι υφίσταντο σωματική βία από τον σύζυγό της για δύο χρόνια.

Έσπασε την πόρτα με τσεκούρι

Στις 12 Απριλίου, ο σύζυγός συνελήφθη, καθώς έσπασε την πόρτα του υπνοδωματίου με ένα τσεκούρι, φωνάζοντας «θα σε σκοτώσω απόψε». Η γυναίκα κατόρθωσε να σωθεί, προσφεύγοντας σε γειτονικό σπίτι. Ο Ναζίφ στη συνέχεια πήγε και στο σπίτι ενός άνδρα που υποψιαζόταν ότι ήταν ο εραστής της, όπου έσπασε την πόρτα. Εκεί δεν βρήκε κανέναν.

Τότε, ο Ναζίφ συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοκατοχή. Αρχικά τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι και στη συνέχεια στη φυλακή. Όταν εκδικάστηκε η υπόθεση, δήλωσε ένοχος σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και 10 μηνών, με την προϋπόθεση της συμμετοχής του σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης για βίαιους άνδρες.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τον δεχθεί ξανά η σύζυγός του και να αποσύρει την αίτηση διαζυγίου.

Τη γυναίκα βρήκαν νεκρή στο σπίτι της αστυνομικοί, που πήγαν εκεί αφότου ο εργοδότης της δήλωσε ότι δεν είχε πάει στη δουλειά. Ήταν πεσμένη στο κρεβάτι, παραμορφωμένη από τα χτυπήματα. Στο σπίτι δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης. Οι αρχές εκτίμησαν ότι είχε σκοτωθεί στη διάρκεια της νύχτας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία μόλις πρόσφατα κατοχύρωσε νομικά τον όρο γυναικοκτονία.