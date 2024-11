Με λογοπαίγνιο της λέξης sink και μια φωτογραφία του να κουβαλά έναν νεροχύτη στο Οβάλ γραφείο, στον Λευκό Πύργο, ο Έλον Μασκ σχολίασε το αποτέλεσμα των εκλογών των ΗΠΑ.

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ και ένθερμος υποστηρικτής του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου σχολίασε στο X καυστικά το προβάδισμα του Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία των ΗΠΑ.

Με τη φράση «Let that sink in» (ας το χωνέψουμε σε ελεύθερη μετάφραση) ο Μασκ δείχνει… τον νικητή των αμερικανικών εκλογών καλώντας τους Αμερικανούς να πιστέψουν τα αποτελέσματα. Το sink, βέβαια, μεταφράζεται και ως νεροχύτης.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει δαπανήσει τουλάχιστον 119 εκατομμύρια δολάρια σε ένα super PAC που υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ και έχει πραγματοποιήσει εκδηλώσεις για λογαριασμό του στην Πενσυλβάνια.

Ο ίδιος και ο Τραμπ συνομιλούν αρκετές φορές την εβδομάδα.

Αλλά ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη που έχει προσφέρει ο Μασκ στην ομάδα του Τραμπ είναι η ιδιότητα του ως ιδιοκτήτης του ιστοτόπου Χ (πρώην Twitter).

Οι Δημοκρατικοί ανησυχούσαν ότι ο Μασκ μπορεί να χρησιμοποιήσει το X για να προωθήσει την παραπληροφόρηση.

