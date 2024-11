Μασκ: Πώς το «νέο αστέρι» του Τραμπ θα επωφεληθεί από την προεδρία του

Λίγες ώρες πριν γίνει επίσημο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του ο Έλον Μασκ ήταν ήδη μέσα στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Έλον Μασκ, ο οποίος υπήρξε βασικός υποστηρικτής της επιστροφής του Τραμπ στην προεδρία, ήταν στην προεπιλεγμένη κατάσταση εκτόνωσης, καθώς χρησιμοποίησε την πλατφόρμα X για να δημοσιεύσει μια υπερκείμενη εικόνα του εαυτού του – κρατώντας έναν νεροχύτη – μέσα στην έδρα της αμερικανικής εξουσίας.

«Αφήστε το να χωνευτεί», έγραψε.

Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Η συμβολή του Μασκ

Ήταν ερασιτεχνική, αλλά η συμβολή του Μασκ στη νίκη του Τραμπ ήταν σοβαρή και θα αποφέρει οφέλη στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.

Ο Τραμπ αναγνώρισε τον Μασκ στη νικητήρια ομιλία του την Τετάρτη, έστω και αν χρειάστηκε παρότρυνση από το ακροατήριο, και ανέφερε ότι ο Μασκ θα τύχει καλής μεταχείρισης υπό την κυβέρνησή του.

🇺🇸🇺🇸The future is gonna be so 🔥 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/x56cqb6oT5 — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

«Πρέπει να προστατεύσουμε τις ιδιοφυΐες μας, δεν έχουμε τόσες πολλές», είπε ο Τραμπ.

Ο Μασκ, ο οποίος αξίζει 264 δισεκατομμύρια δολάρια (205 δισεκατομμύρια λίρες), μπορεί εύκολα να αντέξει οικονομικά τα περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια που έχει δώσει στην προεκλογική εκστρατεία του άλλου δισεκατομμυριούχου μέσω του Super Pac του.

Άμεσα αποτελέσματα

Το πρωί της Τετάρτης υπήρχαν άμεσα σημάδια απόδοσης αυτής της επένδυσης.

Οι μετοχές της Tesla, της αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων της οποίας ηγείται ως διευθύνων σύμβουλος και στην οποία κατέχει μερίδιο 13%, σημείωσαν άνοδο περίπου 15% κατά την προ-διαπραγμάτευση στη Wall Street, γεγονός που συνεπάγεται κέρδος πλούτου 15 δισ. δολαρίων.

Θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλα. Ο Νταν Άιβς, αναλυτής της αμερικανικής χρηματοπιστωτικής εταιρείας Wedbush Securities, δήλωσε ότι μια νίκη του Τραμπ θα μπορούσε να προσθέσει έως και 200 δισ. δολάρια στην αξία της Tesla, γεγονός που θα αύξανε τον πλούτο του Μασκ κατά περίπου 26 δισ. δολάρια.

«Το μεγαλύτερο θετικό από μια νίκη του Τραμπ θα ήταν για την Tesla και τον Μασκ», έγραψε ο Άιβς σε σημείωμά του προς τους επενδυτές, αναφέροντας πιθανά οφέλη, όπως η πιθανότητα επιβολής δασμών – ή φόρων εισαγωγής – από τον Τραμπ στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Ο Μασκ είναι επίσης ιδιοκτήτης της SpaceX, μιας εταιρείας πυραύλων που έχει πλήθος συμβάσεων με την αμερικανική κυβέρνηση. Μόνο τον περασμένο μήνα εξασφάλισε συμβόλαια αξίας άνω των 700 εκατ. δολαρίων από τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ. Η SpaceX και η Tesla έχουν λάβει τουλάχιστον 15,4 δισ. δολάρια σε κυβερνητικά συμβόλαια την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση των New York Times.

Ο Ρίτσαρντ Πιρς, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον και ειδικός στις κυβερνητικές ρυθμίσεις, δήλωσε ότι είναι «βέβαιος» ότι οι επιχειρήσεις του Μασκ θα επωφεληθούν από περισσότερα συμβόλαια.

Πως το X σημάσδεψε την εκλογή

Η νίκη του Τραμπ υπογράμμισε επίσης την κοινωνική ισχύ της ιδιοκτησίας του Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ακόμη και αν φαίνεται απίθανο να αναπληρώσει άμεσα τα υπερβολικά φουσκωμένα 44 δισ. δολάρια που ξόδεψε γι’ αυτήν το 2022, όταν ήταν πιο γνωστή ως Twitter.

Η X έχει υποστεί μια δεξιά στροφή υπό την ιδιοκτησία του Μασκ και έπαιξε ρόλο που συνέβαλε στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Ο Μασκ επανέφερε στο προσκήνιο φλογερές δεξιές προσωπικότητες, όπως ο συνωμοσιολόγος Άλεξ Τζόουνς.

Ο έλεγχος του δικτύου από τον Μασκ του επέτρεψε να ενισχύσει τα δικά του μηνύματα υπέρ του Τραμπ στην πλατφόρμα. Ο λογαριασμός του είναι ο μεγαλύτερος, με περισσότερους από 200 εκατ. οπαδούς. Υπήρξε ιδιαίτερα ενεργός κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, δημοσιεύοντας μερικές φορές περισσότερες από 100 φορές την ημέρα με πολύ μεγάλη εμπλοκή με το κοινό: μόνο η ανάρτηση «νεροχύτης» έχει προβληθεί 50 εκατ. φορές. To Χ υπήρξε βασικός παίκτης σε ένα οικοσύστημα μέσων ενημέρωσης που υποστήριξε τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων podcasters όπως ο Τζο Ρόγκαν.

«Με την εισαγωγή ενός πιο επιθετικού αλγορίθμου έχει σίγουρα αλλάξει έναν χώρο που χρησιμοποιούν σχολιαστές, δημοσιογράφοι και πολιτικοί άνθρωποι σε έναν χώρο που ευνοεί τις δεξιές φωνές – συμπεριλαμβανομένης της δικής του. Είχε αντίκτυπο στο υλικό που καταναλώνουν οι άνθρωποι», δήλωσε ο Ντέισλι.

Ο Μασκ στην κυβέρνηση

Είναι επίσης πιθανό να υπάρξει ένας ρόλος για τον Μασκ στην κυβέρνηση Τραμπ.

Τον Σεπτέμβριο ο Τραμπ δήλωσε ότι θα σχηματίσει μια κυβερνητική επιτροπή αποτελεσματικότητας, με τον Μασκ να έχει την ηγετική της θέση.

Μια κυβερνητική θέση πλήρους απασχόλησης θα απαιτούσε από τον Μασκ να θέσει τις εταιρείες του υπό καθεστώς εμπιστοσύνης, αλλά ένας ρόλος κυβερνητικής αποδοτικότητας μερικής απασχόλησης δεν θα απαιτούσε τέτοια δέσμευση.

«Θεωρητικά, ο Μασκ δεν μπορεί να αναλάβει μια κυβερνητική θέση πλήρους απασχόλησης χωρίς να θέσει τις εταιρείες του σε καθεστώς trust», δήλωσε ο Μπράιαν Κουίν, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Boston College. «Ωστόσο, μπορεί να συμμετέχει ως μέλος μερικής απασχόλησης σε μια προεδρική επιτροπή κ.λπ. χωρίς να το κάνει».

Επόμενο βήμα: ο Μασκ στον Άρη

Ο Μασκ έχει ήδη επισημάνει ότι ένα κυβερνητικό όργανο αποτελεσματικότητας θα βοηθούσε τη SpaceX, δηλώνοντας στο X ότι η επιχείρησή του θα μπορούσε να φτάσει στον Άρη νωρίτερα «εφόσον δεν θα πνίγεται από τη γραφειοκρατία».

The future is gonna be fantastic pic.twitter.com/I46tFsHxs3 — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X: «Το Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας είναι ο μόνος δρόμος για την επέκταση της ζωής πέρα από τη Γη».

Άλλες εταιρείες του Μασκ περιλαμβάνουν την νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI, η οποία φέρεται να οδεύει προς μια αποτίμηση 40 δισ. δολαρίων, και την εταιρεία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων Neuralink, η οποία φέρεται να αξίζει 8 δισ. δολάρια.

Ο ευρύτερος τεχνολογικός τομέας των ΗΠΑ αναμένεται να ωφεληθεί και από πλευράς κανονισμών. Υπάρχει ευρεία προσδοκία ότι η Λίνα Καν, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου και υπέρμαχος μιας σκληρής προσέγγισης των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, θα αντικατασταθεί.

«Όλα είναι θετικά για τον Μασκ και τον τεχνολογικό τομέα των ΗΠΑ», δήλωσε ο Νιλ Γουίλσον, επικεφαλής αναλυτής της χρηματιστηριακής εταιρείας Finalto.

Ο Μασκ είναι ήδη μια φιγούρα παγκόσμιας φήμης και ισχύος, αλλά ο Τραμπ το ενίσχυσε αυτό ακόμα περισσότερο την Τετάρτη.

«Έχουμε ένα νέο αστέρι, ένα αστέρι γεννιέται: Έλον».

Αυτό το αστέρι είναι πιθανό να γίνει πιο λαμπρό και πιο ισχυρό, υπό τη διοίκηση Τραμπ.