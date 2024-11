Έχοντας πλέον σίγουρη τη νίκη του στις εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε επάνω στη σκηνή στη Φλόριντα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις.

Αφού ευχαρίστησε όσους τον ψήφισαν αλλά και την οικογένειά του, ο 78χρονος Τραμπ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον πιστό του φίλο και σύμμαχο, Έλον Μασκ.

«Έχουμε ένα νέο αστέρι, ένα αστέρι γεννιέται», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ αναφερόμενος στον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της Tesla.

«Είναι υπέροχος, καθόμασταν μαζί απόψε», συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπενθύμισε μάλιστα στον κόσμο ότι ο Έλον Μασκ τον στήριξε πολύ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

«Πέρασε δύο εβδομάδες κάνοντας εκστρατεία στην Φιλαδέλφεια και την Πενσιλβάνια», είπε.

Νωρίτερα ο Έλον Μασκ πανηγύρισε τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ με τον δικό του, μοναδικό τρόπο.

Ανήρτησε στο X μία επεξεργασμένη φωτογραφία του ίδιου μέσα στον Λευκό Οίκο, κρατώντας έναν νεροχύτη.

Στη λεζάντα έγραψε: «Let that sink in», δηλαδή «ας το χωνέψουμε». Θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δηλώσει πως η νίκη του Τραμπ είναι αδιαμφισβήτητη.

Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024