Τις πρώτες δηλώσεις του έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές για την ανάδειξη προέδρου.

Για «μια εκπληκτική νίκη για τον αμερικανικό λαό», έκανε λόγο ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας ενώπιον υποστηρικτών του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ενώ δεσμεύθηκε να βοηθήσει «τη χώρα να γιατρευτεί».

Παράλληλα ο Τραμπ ευχαρίστησε τον αμερικανικό λαό για την τιμή που του έκανε να τον εκλέξει, εκτιμώντας ότι «γράψαμε ιστορία για κάποιον λόγο σήμερα το βράδυ».

Όπως δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος, «κερδίζουμε στο Μίσιγκαν, την Αριζόνα, τη Νεβάδα, την Αλάσκα», ενώ εκτίμησε ότι «η Αμερική μας έδωσε μια πρωτοφανή και ισχυρή εντολή», την ώρα που το συγκεντρωμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο συνεδριακό κέντρο του Παλμ Μπιτς ζητωκραύγαζε.

Συγκεκριμένα, είπε για τη νίκη του στις αμερικανικές κάλπες πως «Είναι ένα κίνημα που δεν έχει δει ξανά ποτέ κανείς. Δεν έχει υπάρξει ξανά κάτι τέτοιο στη χώρα αυτή. Θα διορθώσουμε τα προβλήματα στη χώρα, θα φτιάξουμε τα σύνορα, γράψαμε ιστορία σήμερα. Δείτε τι συνέβη. Δεν είναι τρελό; Ευχαριστώ τον αμερικανικό λαό για την τιμή που μου έκανε να είμαι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ».

Και πρόσθεσε: «Θα παλέψω για κάθε οικογένεια, για το μέλλον σας, θα παλεύω κάθε ημέρα. Δεν θα ησυχάσω μέχρι να έχουμε την ασφαλή και ευημερούσα χώρα που μας αξίζει. Θα είναι ο χρυσός αιώνας των ΗΠΑ. Θα κάνουμε ξανά την Αμερική μεγάλη».

«Αρκετοί μου είπαν ότι ο Θεός μου έσωσε τη ζωή για κάποιον λόγο. Και ο λόγος ήταν για να κάνω την Αμερική μεγάλη. Δεν θα είναι εύκολη δουλειά αλλά θα βάλω κάθε ικμάδα δύναμης που έχω για να πολεμήσουμε γι’ αυτό. Είναι η πιο σημαντική δουλειά στον κόσμο. Όπως και στην προηγούμενη θητεία θα υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας. Είναι η ώρα να ενώσουμε. Είναι η ώρα να βάλουμε πρώτη την Αμερική. Σας ευχαριστώ, δεν θα σας απογοητεύσω, το μέλλον των ΗΠΑ θα είναι λαμπρό. God bless America».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ανέκτησαν τον έλεγχο της Γερουσίας.

«Μένουν να καταμετρηθούν ψήφοι», εξήγησε ο ίδιος δικαιολογώντας την απόφαση της Χάρις σε μια σύντομη και λιτή ανακοίνωση.

«Έχουμε ακόμη πολιτείες που δεν έχουν κριθεί ακόμη. Θα συνεχίσουμε όλη τη νύχτα να αγωνιζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι κάθε ψήφος θα καταμετρηθεί, ότι κάθε φωνή έχει μιλήσει. Επομένως, δεν θα έχετε νέα απόψε από την αντιπρόεδρο, η οποία θα κάνει δήλωση αύριο», δήλωσε ο Ρίτσμοντ.

BREAKING: Vice President Kamala Harris will not speak tonight at her campaign headquarters at Howard University. She plans to speak tomorrow, Harris campaign co-chair Cedric Richmond announced. pic.twitter.com/6YPBDe8env

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2024