Το νομικό στοίχημα πίσω από τους δασμούς Τραμπ

Τη στιγμή που το εμπόριο μετατρέπεται σε εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης, η Ουάσιγκτον δείχνει αποφασισμένη να τραβήξει το σχοινί. Οι νέοι δασμοί Τραμπ που εξαγγέλθηκαν και συνδέονται ευθέως με το ζήτημα της Γροιλανδίας φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τα όρια της προεδρικής εξουσίας και τον ρόλο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ωστόσο, για το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η έκβαση της δικαστικής μάχης μοιάζει ήδη προδιαγεγραμμένη.

Οι δασμοί Τραμπ, η εκτίμηση Μπέσεντ και το Ανώτατο Δικαστήριο

Σύμφωνα με το CNBC, o υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δύσκολα θα ακυρώσει τη χρήση εκτάκτων εξουσιών από τον πρόεδρο Τραμπ για την επιβολή δασμών. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για την «υπογραφή» της οικονομικής πολιτικής του Τραμπ, την οποία το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο δεν θα ήθελε να ανατρέψει, προκαλώντας θεσμική και οικονομική αναστάτωση. Παρέπεμψε μάλιστα σε προηγούμενες αποφάσεις, όπως η διατήρηση βασικών διατάξεων του Obamacare, για να ενισχύσει το επιχείρημά του.

Το νομικό πλαίσιο των έκτακτων μέτρων

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο νόμος περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Εκτάκτου Ανάγκης (IEEPA), ο οποίος δίνει στον πρόεδρο ευρεία ευχέρεια να χρησιμοποιεί οικονομικά εργαλεία όταν κρίνει ότι υπάρχει «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή». Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί για τη νομιμότητα αυτής της πρακτικής πριν από τη λήξη της τρέχουσας δικαστικής περιόδου, με το ενδεχόμενο απόφασης ακόμη και εντός των επόμενων ημερών.

Οι νέοι δασμοί και το μήνυμα προς την Ευρώπη

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά την ανακοίνωση Τραμπ για τους νέους δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα, οι οποίοι ξεκινούν από 10% και προβλέπεται να αυξηθούν στο 25% μέσα στους επόμενους μήνες. Στόχος είναι χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία και οι σκανδιναβικές οικονομίες. Η κίνηση συνδέεται άμεσα με την πίεση των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, μια επιδίωξη που ο Τραμπ επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο.

«Εθνική ασφάλεια» αντί για θερμή σύγκρουση

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, οι δασμοί αυτοί αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής αποτροπής. Όπως είπε, η χρήση της οικονομικής ισχύος των ΗΠΑ αποσκοπεί στο να προληφθεί μια μεγαλύτερη κρίση και όχι να οδηγήσει σε πολεμική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι κομβικός για την αμερικανική ασφάλεια, ιδιαίτερα απέναντι στην αυξανόμενη παρουσία Ρωσίας και Κίνας στην Αρκτική.

Η ευρωπαϊκή απάντηση και το διπλωματικό μέτωπο

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντέδρασαν συντονισμένα, προειδοποιώντας ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενδέχεται να οδηγήσουν σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σε κοινή δήλωση, χώρες όπως η Δανία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασαν πλήρη στήριξη στη Γροιλανδία και τόνισαν τον σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα.

Την ίδια στιγμή, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται, με τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας ΗΠΑ–Δανίας για το μέλλον της περιοχής.

Παρά τον «ειλικρινή αλλά εποικοδομητικό» χαρακτήρα των συνομιλιών, το χάσμα παραμένει μεγάλο, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο καλείται να βάλει τη δική του σφραγίδα σε μια υπόθεση που συνδυάζει την οικονομία, το δίκαιο και την γεωπολιτική.

