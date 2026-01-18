newspaper
Σημαντική είδηση:
18.01.2026 | 22:37
Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία - Αναφορές για νεκρούς και πολλούς τραυματίες
Το νομικό στοίχημα πίσω από τους δασμούς Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 18 Ιανουαρίου 2026 | 22:45

Το νομικό στοίχημα πίσω από τους δασμούς Τραμπ

Οι δασμοί Τραμπ δεν θα ανατραπούν από το Ανώτατο Δικαστήριο, εκτιμά ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τη στιγμή που το εμπόριο μετατρέπεται σε εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης, η Ουάσιγκτον δείχνει αποφασισμένη να τραβήξει το σχοινί. Οι νέοι δασμοί Τραμπ που εξαγγέλθηκαν και συνδέονται ευθέως με το ζήτημα της Γροιλανδίας φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τα όρια της προεδρικής εξουσίας και τον ρόλο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ωστόσο, για το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η έκβαση της δικαστικής μάχης μοιάζει ήδη προδιαγεγραμμένη.

Οι δασμοί Τραμπ, η εκτίμηση Μπέσεντ και το Ανώτατο Δικαστήριο

Σύμφωνα με το CNBC, o υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δύσκολα θα ακυρώσει τη χρήση εκτάκτων εξουσιών από τον πρόεδρο Τραμπ για την επιβολή δασμών. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για την «υπογραφή» της οικονομικής πολιτικής του Τραμπ, την οποία το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο δεν θα ήθελε να ανατρέψει, προκαλώντας θεσμική και οικονομική αναστάτωση. Παρέπεμψε μάλιστα σε προηγούμενες αποφάσεις, όπως η διατήρηση βασικών διατάξεων του Obamacare, για να ενισχύσει το επιχείρημά του.

Το νομικό πλαίσιο των έκτακτων μέτρων

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο νόμος περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Εκτάκτου Ανάγκης (IEEPA), ο οποίος δίνει στον πρόεδρο ευρεία ευχέρεια να χρησιμοποιεί οικονομικά εργαλεία όταν κρίνει ότι υπάρχει «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή». Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί για τη νομιμότητα αυτής της πρακτικής πριν από τη λήξη της τρέχουσας δικαστικής περιόδου, με το ενδεχόμενο απόφασης ακόμη και εντός των επόμενων ημερών.

Οι νέοι δασμοί και το μήνυμα προς την Ευρώπη

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά την ανακοίνωση Τραμπ για τους νέους δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα, οι οποίοι ξεκινούν από 10% και προβλέπεται να αυξηθούν στο 25% μέσα στους επόμενους μήνες. Στόχος είναι χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία και οι σκανδιναβικές οικονομίες. Η κίνηση συνδέεται άμεσα με την πίεση των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, μια επιδίωξη που ο Τραμπ επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο.

«Εθνική ασφάλεια» αντί για θερμή σύγκρουση

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, οι δασμοί αυτοί αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής αποτροπής. Όπως είπε, η χρήση της οικονομικής ισχύος των ΗΠΑ αποσκοπεί στο να προληφθεί μια μεγαλύτερη κρίση και όχι να οδηγήσει σε πολεμική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι κομβικός για την αμερικανική ασφάλεια, ιδιαίτερα απέναντι στην αυξανόμενη παρουσία Ρωσίας και Κίνας στην Αρκτική.

Η ευρωπαϊκή απάντηση και το διπλωματικό μέτωπο

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντέδρασαν συντονισμένα, προειδοποιώντας ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενδέχεται να οδηγήσουν σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σε κοινή δήλωση, χώρες όπως η Δανία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασαν πλήρη στήριξη στη Γροιλανδία και τόνισαν τον σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα.

Την ίδια στιγμή, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται, με τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας ΗΠΑ–Δανίας για το μέλλον της περιοχής.

Παρά τον «ειλικρινή αλλά εποικοδομητικό» χαρακτήρα των συνομιλιών, το χάσμα παραμένει μεγάλο, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο καλείται να βάλει τη δική του σφραγίδα σε μια υπόθεση που συνδυάζει την οικονομία, το δίκαιο και την γεωπολιτική.

Πηγή: ot.gr

Επικαιρότητα
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Markets
Citi: Ανεβάζει ρυθμούς η ευρωζώνη, η ανησυχία για τα ομόλογα

Citi: Ανεβάζει ρυθμούς η ευρωζώνη, η ανησυχία για τα ομόλογα

inWellness
inTown
AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες
Διεθνής Οικονομία 18.01.26

AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών μιλούν ανοιχτά για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και τις προσλήψεις τα επόμενα χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»
Ενίσχυση ανταγωνισμού 17.01.26

Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ζητά από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να «υποστηρίξουν και να υπογράψουν» μια πρωτοβουλία υπό την Γαλλία για αύξηση του μεριδίου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Gen Ζ: Πώς παγιδεύεται σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης
Προκλήσεις-ρεκόρ 17.01.26

Πώς παγιδεύεται η Gen Ζ σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας παγιδεύουν τη Gen Z σε μια εποχή όπου οι εργοδότες ζητούν απόδοση από την πρώτη μέρα χωρίς να τους δίνουν πραγματικά την ευκαιρία να εκπαιδευτούν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ
25ετής διαπραγμάτευση 17.01.26

Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur

Η αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ Mercosur και ΕΕ πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ - Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα θα την υπογράψουν στην Ασουνσιόν της Παραγουάης

Σύνταξη
Ο Μερτς επιτίθεται με σφοδρότητα στις ΗΠΑ και στους γερμανούς εργαζόμενους
Μαύρα χρόνια 17.01.26

Σφοδρή επίθεση Μερτς στις ΗΠΑ και στους εργαζόμενους της Γερμανίας

Σφοδρή επίθεση στις ΗΠΑ εξαπολύει ο Φρίντριχ Μερτς, ζητώντας τη χειραφέτηση της Γερμανίας, και αναδεικνύοντας «την ανάγκη να αυξηθούν οι ώρες και τα χρόνια εργασίας», των γερμανών εργαζόμενων.

Σύνταξη
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Σαν σήμερα 18.01.26

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια

«Θα 'θελα να 'μαι ένας ταπεινός μαθητής του. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της λαϊκής μας μουσικής» είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον άνδρα που γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα ορίζοντας ρεμπέτισσες ψυχές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Επιμένει ο Τραμπ 18.01.26

«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία – Αναφορές για νεκρούς και πολλούς τραυματίες
Πρώτες πληροφορίες 18.01.26

Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία – Αναφορές για νεκρούς και πολλούς τραυματίες

Εκτροχιασμός δύο τρένων στη νότια Ισπανία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν μεταβεί στον τόπο του ατυχήματος και βοηθούν στον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Σύνταξη
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 18.01.26

Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα για την 20η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;
40 εκατομμύρια 18.01.26

«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων και οικονομικής αποτυχίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
Άλλα Αθλήματα 18.01.26

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη

Επιστροφή στις νίκες με επιβλητικό τρόπο για τη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο βόλεϊ μετά την ήττα από την Εξατσίμπασι, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ (16-25, 19-25, 20-25) του Μίλωνα εκτός έδρας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς
Η ομιλία του 18.01.26

Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι «η πολιτική της άρχουσας καπιταλιστικής τάξης και των πολιτικών εκπροσώπων της, εναντιώνεται και υπονομεύει συστηματικά το ρεύμα της αντικαπιταλιστικής διεκδίκησης»

Σύνταξη
Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ

Όσα είπε ο προπονητής του Αρη, Μανόλο Χιμένεθ μετά την κακή εμφάνιση και ήττα από την ΑΕΛ Novibet με 1-0. Τι είπε για την αλλαγή του Μορόν, την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ αλλά και τους οπαδούς.

Σύνταξη
Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα – Τι αλλάζει από την Τρίτη
Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό 18.01.26

Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα - Τι αλλάζει από την Τρίτη

Περαιτέρω επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη (20/01). Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα συναντήσει τον ψυχρό αέρα που έχει ήδη εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα.

Σύνταξη
Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο – Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά [βίντεο]
Ήταν δεμένοι 18.01.26

Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο - Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά

Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ έπειτα από 4 ώρες πεζοπορία στο χιόνι και τον πάγο κατάφερε να προσεγγίσει τη χαράδρα όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες στον Ταΰγετο

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)

Οδοστρωτήρας ο Δημήτρης Χατσίδης, οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της Super League, με δυο ασίστ (η μια στον 38χρονο Τάισον που πανηγύρισε με το (γνωστό) μπαστουνάκι). Ο ΠΑΟΚ καθάρισε από το α’ ημίχρονο

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»
Kουλτούρα της ακύρωσης 18.01.26

Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ματ Ντέιμον υποστήριξε ότι ορισμένοι ηθοποιοί που έχουν υποστεί «cancel», πιθανότατα να προτιμούσαν να πάνε φυλακή, ώστε το θέμα να λήξει αφού «πληρώσουν το χρέος τους».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
