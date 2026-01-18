Λάρισα: «Τρελή» πορεία ΙΧ κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες – Νεκρός ο οδηγός
Ο 65χρονος οδηγός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Λάρισας όπου άφησε την τελευταία του πνοή
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο καταγράφηκε αργά το απόγευμα έξω από τη Λάρισα με νεκρό έναν οδηγό ενός επιβατικού οχήματος που κινούνταν στο δρόμο Λάρισας – Καρδίτσας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του onlarissa.gr το μπλε Toyota Yaris υπό συνθήκες που διερευνούν οι αρχές, ξέφυγε της πορείας του μετά από στροφή, στο ρεύμα προς Καρδίτσα.
Καρφώθηκε στα κάγκελα
Αποτέλεσμα ήταν να προσκρούσει πάνω στις πλαϊνές προστατευτικές μπάρες όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.
Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός, ηλικίας περίπου 60 ετών. Μονάδα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και διασωλήνωσε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αλλά δυστυχώς έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας.
