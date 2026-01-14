Τραγωδία στη Σητεία: 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν ο 16χρονος και 4 φίλοι του, εξετράπη της πορείας του
Ένα αγόρι μόλις 16 ετών έχασε τη ζωή του τη νύχτα της Τρίτης σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Σητεία.
Το δυστύχημα έλαβε χώρα περίπου μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στην Ερημούπολη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν ο 16χρονος, ένας 17χρονος και ακόμα τρία νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του.
Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 16χρονος είχε υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά του.
Ο 17χρονος οδηγός και οι άλλοι τρεις επιβάτες έχουν τραυματιστεί ελαφρά.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το creta 24, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι, ανήκει στον πατέρα του 16χρονου που έχασε την ζωή του.
Οι γονείς του 17χρονου οδηγού συνελήφθησαν και οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
