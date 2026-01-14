newspaper
Τραγωδία στη Σητεία: 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο
Ελλάδα 14 Ιανουαρίου 2026 | 08:40

Τραγωδία στη Σητεία: 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν ο 16χρονος και 4 φίλοι του, εξετράπη της πορείας του

Σύνταξη
A
A
Ένα αγόρι μόλις 16 ετών έχασε τη ζωή του τη νύχτα της Τρίτης σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Σητεία.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα περίπου μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στην Ερημούπολη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν ο 16χρονος, ένας 17χρονος και ακόμα τρία νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 16χρονος είχε υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά του.

Ο 17χρονος οδηγός και οι άλλοι τρεις επιβάτες έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το creta 24, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι, ανήκει στον πατέρα του 16χρονου που έχασε την ζωή του.

Οι γονείς του 17χρονου οδηγού συνελήφθησαν και οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Headlines:
Ενέργεια
ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ομόλογα
Ελληνικά ομόλογα: Συνωστισμός δισεκατομμυρίων – Τι κεντρίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών

Ελληνικά ομόλογα: Συνωστισμός δισεκατομμυρίων – Τι κεντρίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών

Πάτρα: Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε
Νέα στοιχεία 14.01.26

Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα

Είχε κάνει καταγγελία για κακοποίηση ο γείτονας της οικογένειας - Για έκτη ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα - Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι αναρτήσεις της

Σύνταξη
Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Πoλιορκία της Αθήνας α λα Παρίσι ή αποχώρηση με το κεφάλι ψηλά;
Αγροτικές Κινητοποιήσεις 14.01.26

Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Πoλιορκία της Αθήνας α λα Παρίσι ή αποχώρηση με το κεφάλι ψηλά;

Πώς οργανώθηκε η περιχαράκωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και ποιο είναι το μέλλον των κινητοποιήσεων μετά από 40 μέρες με τα τρακτέρ στους δρόμους; Μιλούν στο in: Δημήτρης και Θωμάς Μόσχος, Κώστας Τζέλλας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών
Ελλάδα 14.01.26

Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών

«Ευθύνες» στη Μαρία Καρυστιανού «για τους χειρισμούς της (...) καθώς πραγματοποιούνταν δαπάνες ερήμην του ΔΣ», αποδίδουν τα μέλη του στην επιστολή τους με την οποία ζητούν την παραίτησή της.

Σύνταξη
Μπλόκα: «Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του… «πρόθυμους» – Η επόμενη ημέρα
«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» 13.01.26

«Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του... «πρόθυμους» - Η επόμενη ημέρα στα μπλόκα

Απέναντι σε ευήκοα ώτα -κάποια εκ των οποίων «γαλάζια»- ο πρωθυπουργός μοίρασε «τυράκια» και εξαπέλυσε απειλές. «Πολιτικά παιχνίδια» καταλογίζουν στην κυβέρνηση οι απόντες από τη συνάντηση στο Μαξίμου, προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις στα μπλόκα που… φτάνουν μέχρι το Σύνταγμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media
Ελλάδα 13.01.26

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media

Τα τελευταία πλάνα πριν χαθούν τα ίχνη της έχει στα χέρια της η Αστυνομία από κάμερα ασφαλείας - Η ανταλλαγή μηνυμάτων με μυστηριώδη άνδρα που γνώρισε στα social media.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας – Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών
Τα βλέμματα στην Καρδίτσα 13.01.26

Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας - Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας στον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου. Οι προτάσεις που θα καταθέσουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων.

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ
Ελλάδα 13.01.26

Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου που κατηγορείται ως «εκτελεστής» στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύνταξη
Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο
Τι συζητήθηκε 13.01.26 Upd: 20:03

Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό. Γενικόλογες αναφορές από τους αγρότες, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις αλλά με σαφείς απειλές οι δηλώσεις του πρωθυπουργού. Συνεδριάζουν τα μπλόκα.

Σύνταξη
Έρευνες: Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.01.26

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία - Τι έδειξαν έρευνες

Αρκετοί θάνατοι δυνητικά προλαμβάνονται με καθημερινές αυξήσεις στη μέτρια έως έντονη δραστηριότητα ή με μειώσεις του χρόνου καθιστικής ζωής, δείχνουν έρευνες που δημοσιεύτηκαν από τον όμιλο «Lancet»

Σύνταξη
Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι
Euroleague 14.01.26

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Παρτιζάν που είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague (20:30, NovaSports Prime) και θέλει διπλό που θα τον επαναφέρει γερά στο «κόλπο» της τετράδας.

Σύνταξη
Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς
«Σύνδεση» 14.01.26

Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς

Το νέο ρομπότ της 10Beauty υπόσχεται γρήγορο και οικονομικό μανικιούρ, ωστόσο, πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για την παραγκώνιση των επαγγελματιών του κλάδου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με φόντο τα ημιτελικά στο Καραϊσκάκη – Με Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με φόντο τα ημιτελικά στο Καραϊσκάκη – Με Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (18:30) – Με τον Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός (20:30), κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ

Σύνταξη
Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο
Κόσμος 14.01.26

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο

Tουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τον οποίο έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός στην Ταϊλάνδη

Σύνταξη
H κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα καταγγέλλει σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Τσάβες
Κόσμος 14.01.26

H κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα καταγγέλλει σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Τσάβες

Ο Χόρχε Τόρες, ο επικεφαλής της διεύθυνσης πληροφοριών και εθνικής ασφαλείας, που αναφέρεται στην προεδρία, δήλωσε στον Τύπο ότι η υπηρεσία ενημερώθηκε για τη φερόμενη συνωμοσία από «εμπιστευτική πηγή», που αποκάλυψε πως καταβλήθηκε αμοιβή σε πληρωμένο εκτελεστή

Σύνταξη
Τα μαθηματικά της αποτυχίας – Οι ΗΠΑ επιχείρησαν 66 ανατροπές κυβερνήσεων, αλλά…
Μαθήματα Ιστορίας 14.01.26

Τα μαθηματικά της αποτυχίας – Οι ΗΠΑ επιχείρησαν 66 ανατροπές κυβερνήσεων, αλλά…

Η Λίντσεϊ Ο’Ρουρκ για πρώτη φορά χτένισε τα έργα και ημέραι των αμερικανικών επεμβάσεων σε ξένα κράτη και τα ευρήματά της θα έπρεπε να είναι «ευαγγέλιο» για την Ουάσιγκτον: Οι ανατροπές κυβερνήσεων απλά δεν λειτουργούν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι Duran Duran αφιέρωσαν το «Ordinary World» στη Ρενέ Γκουντ- Το μήνυμα κατά της ΙCE μήνυμα από τη σκηνή
Βίντεο 14.01.26

Οι Duran Duran αφιέρωσαν το «Ordinary World» στη Ρενέ Γκουντ- Το μήνυμα κατά της ΙCE μήνυμα από τη σκηνή

«Όλοι έχουν δικαίωμα να ζουν με ειρήνη, ελευθερία και αξιοπρέπεια στη χώρα τους», είπε ο Σάιμον Λε Μπον των Duran Duran σχολιάζοντας τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά αξιωματικού της ΙCE

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΑΕΠ: Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα – Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.01.26

Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα - Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία

Αντί για μια υγιή παραγωγική βάση, η ανάπτυξη (ΑΕΠ) ιστορικά τροφοδοτείται από την κατανάλωση, τον δανεισμό και την εξάρτηση από συγκεκριμένους τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Καταξιωμένος οικονομολόγος αναλύει την κατάσταση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο ανακάλυψης φαρμάκων – Και μεταμορφώνει τη φαρμακευτική βιομηχανία
The Economist 14.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο ανακάλυψης φαρμάκων – Και μεταμορφώνει τη φαρμακευτική βιομηχανία

Η τεχνητή νοημοσύνη, χάρη στις δυνατότητές της, μπορεί να επιταχύνει την ανακάλυψη νέων φαρμακευτικών ουσιών και να «οργανώσει» τις υπάρχουσες πληροφορίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
We Belong Together – Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει τη δισκογραφική επιστροφή του μετά από 4 χρόνια σιωπής
He is back 14.01.26

We Belong Together – Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει τη δισκογραφική επιστροφή του μετά από 4 χρόνια σιωπής

Μετά από τετραετή αποχή από τον χώρο του θεάματος, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζεται για τη δισκογραφική επιστροφή του - και η φράση We Belong Together κάνει την εμφάνισή της σε διάφορες μεγαλουπόλεις του πλανήτη.

Σύνταξη
