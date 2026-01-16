Σοβαρά τραυματίστηκε ένας οδηγός μηχανής στα Χανιά, μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε όταν συγκρούστηκε με Ι.Χ., ο οδηγός του οποίου δεν σταμάτησε να τον βοηθήσει αλλά αντιθέτως έσπευσε να εγκαταλείψει το σημείο αδιαφορώντας για την τύχη του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Ειδικότερα, το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην παλαιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου, στο ύψος του Πλατανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, το Ι.Χ. με το οποίο συγκρούστηκε ο άτυχος μοτοσικλετιστής ήταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο.

Για το τροχαίο ενημερώθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Άνδρες της Τροχαίας που διενεργούν την προανάκριση αναζητούν τον ασυνείδητο οδηγό.