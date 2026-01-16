Χανιά: Στο νοσοκομείο δικυκλιστής έπειτα από τροχαίο – Αναζητείται ο οδηγός που τον εγκατέλειψε
Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον ασυνείδητο οδηγό
- Ακροδεξιοί ηγέτες προμοτάρουν τον Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία - Το κοινό βίντεο
- Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
- Με σταθερές θερμοκρασίες και κατά τόπους βροχές ο καιρός σήμερα - Αναλυτικά η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο
- Αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε στο μάτι διαδηλωτή από κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια
Σοβαρά τραυματίστηκε ένας οδηγός μηχανής στα Χανιά, μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε όταν συγκρούστηκε με Ι.Χ., ο οδηγός του οποίου δεν σταμάτησε να τον βοηθήσει αλλά αντιθέτως έσπευσε να εγκαταλείψει το σημείο αδιαφορώντας για την τύχη του.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
Ειδικότερα, το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην παλαιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου, στο ύψος του Πλατανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, το Ι.Χ. με το οποίο συγκρούστηκε ο άτυχος μοτοσικλετιστής ήταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο.
Για το τροχαίο ενημερώθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Άνδρες της Τροχαίας που διενεργούν την προανάκριση αναζητούν τον ασυνείδητο οδηγό.
- Χανιά: Στο νοσοκομείο δικυκλιστής έπειτα από τροχαίο – Αναζητείται ο οδηγός που τον εγκατέλειψε
- Γιώργος Μαζωνάκης: Ποιες είναι οι επόμενες νομικές κινήσεις κατά του Στέφανου Παπαδόπουλου
- Λόρα: Ιδιοκτήτης καφέ ισχυρίζεται ότι είδε τη 16χρονη στη Βάρη – Έδωσε φωτογραφίες στην Αστυνομία
- Τσιτσιπάς: «Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν τραυματιστεί τόσοι αθλητές» (vid)
- Γροιλανδία: Η Ρωσία κατηγορεί το ΝΑΤΟ ότι στρατιωτικοποιεί την Αρκτική
- Κρήτη: Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 15χρονο που σκοτώθηκε όταν ανετράπη το Ι.Χ. που οδηγούσε φίλος του
- Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου
- Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν η ξηρά τροφή που δίνουμε στον σκύλο μας είναι ποιοτική;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις