Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά – Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα οδηγός μηχανής

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στη διασταύρωση της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αναβάτης μιας μηχανής συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας τον τραυματισμένο αναβάτη πίσω του.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.