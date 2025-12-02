Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά – Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα οδηγός μηχανής
Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας τον τραυματισμένο αναβάτη πίσω του.
- Πόσο κοστίζει ένα τριάρι στην Αττική - Στα Νότια Προάστια τα πιο ακριβά ενοίκια
- Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ
- Συνελήφθη Τούρκος για κατασκοπεία στη Χίο – Τι βρέθηκε στο σπίτι που έμενε
- Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Τα αδικήματα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στη διασταύρωση της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αναβάτης μιας μηχανής συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας τον τραυματισμένο αναβάτη πίσω του.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Plan B για τα μπλόκα
- Έρευνα Grant Thornton: «Η ΑΙ μπαίνει στο DNA των επιχειρήσεων»
- «Χωρίς πυραύλους, έχω καταστρέψει 18.400 εργαστήρια» κοκαΐνης απαντά ο Πέτρο στον Τραμπ
- Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1: Στο +4 από τη Ρεάλ με ανατροπή οι «Μπλαουγκράνα»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 03.12.2025]
- Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
- Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή
- Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις