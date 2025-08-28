Χανιά: Τροχαίο με ανατροπή οχήματος που σφήνωσε σε δέντρο – Ένας τραυματίας
Το σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στην οδό Ακρωτηρίου στα Χανιά
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Ακρωτηρίου στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο, τούμπαρε και βγήκε από τον δρόμο.
Ο οδηγός του οχήματος, κατάφερε και με τη συνδρομή περαστικών να βγει από το αυτοκίνητο, ενώ η Πυροσβεστική έφτασε στο σημείο προληπτικά, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει.
Το σημείο του ατυχήματος
Ο οδηγός του αυτοκινήτου, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων
