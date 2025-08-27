Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε η 11χρονη η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που έγινε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Κατερίνης -Δίου, στη Νέα Έφεσο στην Πιερία, στο οποίο έχασε τη ζωή της η 9χρονη αδελφή της.

Η 11χρονη κρίθηκε απαραίτητο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της να μεταφερθεί από το Νοσοκομείο Κατερίνης στο Ιπποκράτειο.

Γέφυρα σωτηρίας

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνόδευαν για να ανοίγουν δρόμο στην κίνηση αστυνομικοί της Τροχαίας, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και των τοπικών αστυνομικών τμημάτων.

Το ασθενοφόρο χρειάστηκε 22 λεπτά για τη διαδρομή από τα διόδια Αιγινίου μέχρι το Ιπποκράτειο.

Η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, υπήκοος Γερμανίας, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε Νοσοκομείο Κατερίνης.

Το σημείο της τραγωδίας

Έκαναν διακοπές στην Ελλάδα

Τα δύο κορίτσια επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα τους, που υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο, και να πέσει σε δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια μένει μόνιμα στη Γερμανία, τόπο καταγωγής της 35χρονης και φέρεται να επισκέφτηκαν την Ελλάδα για διακοπές, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας.

Μάλιστα, το αυτοκίνητο ανήκει στην πεθερά της 35χρονης.