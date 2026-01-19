Ιαπωνία: Η μεγαλύτερη εταιρεία σάλτσας σόγιας αποκτά …γεύση για deals

Oλοένα και περισσότερο σε συγχωνεύσεις και εξαγορές στρέφεται ο μεγαλύτερος παραγωγός σάλτσας σόγιας στον κόσμο, Kikkoman, για να τροφοδοτήσει την παγκόσμια ανάπτυξή της, αντανακλώντας μια ευρύτερη μετατόπιση μεταξύ των ιαπωνικών εταιρειών τροφίμων.

Αντιμέτωποι με έναν συρρικνούμενο και γηράσκοντα εγχώριο πληθυσμό, οι Ιάπωνες παραγωγοί τροφίμων στρέφονται στο εξωτερικό για να επωφεληθούν από την αυξανόμενη παγκόσμια δημοτικότητα της ιαπωνικής κουζίνας.

Ενώ οι ιαπωνικές εταιρείες ποτών επιδιώκουν εδώ και καιρό επιθετικές διεθνείς εξαγορές, εταιρείες τροφίμων όπως οι Kikkoman, Ajinomoto και Kewpie ιστορικά βασίζονται περισσότερο στην οργανική επέκταση και τις σταδιακές επενδύσεις. Αυτή η προσέγγιση, ωστόσο, αρχίζει να αλλάζει.

Ο Οσάμου Μόγκι, επικεφαλής διεθνών σχέσεων της Kikkoman, εξήγησε στους Financial Times ότι οι εξαγορές έχουν γίνει πιο ελκυστικές καθώς η εταιρεία φτάνει στα όρια της οργανικής ανάπτυξης στο εξωτερικό.

Ένας βασικός παράγοντας είναι η στενότερη αγορά εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πιο σημαντική αγορά του εξωτερικού για την Kikkoman. Η πρόσληψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού έχει γίνει ολοένα και πιο δύσκολη, καθιστώντας τις εξαγορές ελκυστικές όχι μόνο για πρόσβαση στην αγορά, αλλά και ως τρόπο εξασφάλισης ταλέντων και καθιερωμένων ομάδων.

Ο Μόγκι δήλωσε ότι η εταιρεία είναι ανοιχτή στην εξαγορά επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα κανάλια πωλήσεών της, να διευρύνουν τις προσφορές προϊόντων της ή να βελτιώσουν τις δυνατότητες μάρκετινγκ της.

Η Kikkoman εξαρτάται ήδη σε μεγάλο βαθμό από τις αγορές του εξωτερικού, οι οποίες παράγουν περίπου το 80% των εσόδων της και το 90% των ακαθάριστων κερδών της, με την πλειοψηφία να προέρχεται από τις ΗΠΑ.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό είναι πιο κερδοφόρες από τις εγχώριες, επειδή οι ιαπωνικές εταιρείες μπορούν να χρεώνουν υψηλότερες τιμές στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό, δεκαετίες αποπληθωρισμού έχουν φέρει αντίσταση από τους καταναλωτές στις αυξήσεις των τιμών, και ακόμη και με την επιστροφή του πληθωρισμού από το 2022, οι εταιρείες πρέπει να διαχειρίζονται προσεκτικά τα περιθώρια κέρδους χωρίς να προκαλούν αντιδράσεις.

Η απόβαση της Ιαπωνίας στα διεθνή τραπέζια

Οι ειδικοί του κλάδου υποστηρίζουν ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές προσφέρουν στις ιαπωνικές εταιρείες έναν ταχύτερο τρόπο για να εισέλθουν σε νέες αγορές και να κλιμακώσουν τις δραστηριότητές τους.

Ο Ράντι Καποκασάλε της Oliver Wyman περιέγραψε στους FT την τρέχουσα στιγμή ως το άνοιγμα «ενός νέου κόσμου ευκαιριών», με τις ιαπωνικές εταιρείες να αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τις συγχωνεύσεις και εξαγορές ως στρατηγικό εργαλείο για την παγκόσμια επέκταση. Ωστόσο, η προσέγγιση αναμένεται να είναι προσεκτική και μετρημένη, καθώς πολλές εταιρείες προτιμούν να βλέπουν επιτυχημένα προηγούμενα πριν δεσμευτούν σε μεγάλες συμφωνίες.

Άλλοι μεγάλοι ιαπωνικοί όμιλοι υιοθετούν επίσης εξαγορές. Η αγορά ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων της Grieg Seafood της Νορβηγίας από τη Mitsubishi Corporation υπογραμμίζει πώς οι όμιλοι χρησιμοποιούν συμφωνίες για να επεκτείνουν την παγκόσμια εμβέλεια.

Εν τω μεταξύ, η Ajinomoto θεωρεί τις συγχωνεύσεις και εξαγορές απαραίτητες για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων ανάπτυξης στον τομέα των κατεψυγμένων τροφίμων, αν και τα στελέχη τονίζουν ότι οι εξαγορές θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές και όχι μετασχηματιστικές.

Παρά την ισχυρή απόδοση στο εξωτερικό, οι προκλήσεις παραμένουν. Οι δασμοί 15% στις εισαγωγές από την Ιαπωνία στις ΗΠΑ έχουν ασκήσει πίεση στην κερδοφορία, αν και η Kikkoman κατάφερε να σταθεροποιήσει τα περιθώρια κέρδους μέσω αυξήσεων τιμών και τοπικής προμήθειας σόγιας. Η εταιρεία επενδύει επίσης σημαντικά στην παραγωγική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου σάλτσας σόγιας αξίας 560 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ουισκόνσιν.

Συνολικά, οι ιαπωνικές εταιρείες τροφίμων βρίσκονται σε ένα σημείο καμπής. Με τον παγκόσμιο ενθουσιασμό για την ιαπωνική κουζίνα να επεκτείνεται πέρα ​​από το σούσι και την εγχώρια ανάπτυξη να περιορίζεται, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αναδεικνύονται ως κλειδί.

