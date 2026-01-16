Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε μπλακ άουτ στις σιδηροδρομικές γραμμές του Τόκιο στην Ιαπωνία, σήμερα Παρασκευή, από το οποίο επηρεάστηκαν πάνω από μισό εκατομμύριο επιβάτες κατά την πρωινή τους μετακίνηση.

Ειδικότερα, δύο από τις κύριες γραμμές της πόλης, που εξυπηρετούν μερικούς από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς στον κόσμο, βγήκαν εκτός λειτουργίας λόγω φωτιάς. Εκείνη την ώρα υπολογίζεται ότι μετακινούνταν προς τους προορισμούς τους σχεδόν 673.000 επιβάτες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής κοντά στον σταθμό όπου συναντώνται οι δύο σιδηροδρομικές γραμμές

Οι γραμμές Yamanote και Keihin-Tohoku της East Japan Railway σταμάτησαν σε όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς να έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα επανέναρξης των δρομολογίων.

🚨 #BREAKING 🚨

Video shows crazy overcrowding at a Tokyo train station after a power outage shut down major lines 😳🚆 • Tokyo: Trains stopped, platforms jam-packed

• JR East: Power trouble = commuters stuck with nowhere to go 🇯🇵 Absolute chaos during rush hour. This is what… pic.twitter.com/Q5XgWPyipS — GLOBAL PULSE 360 (@DataIsKnowldge) January 16, 2026

Η JR East, η μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία στην Ιαπωνία, ανακοίνωσε ότι η αδυναμία να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στη διάρκεια εργασιών συντήρησης στον σταθμό Ταμάτσι του Τόκιο στη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνουν σήμερα χωρίς ρεύμα και οι δύο γραμμές.

A transformer problem between Shinagawa and Shinbashi stations resulted in todays blackout which is causing all trains to be delayed or cancelled for the time being https://t.co/dm27Cn04jQ — Zach 🐅 (@phx787) January 16, 2026

Σύμφωνα με την NHK, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον σταθμό όπου συναντώνται οι δύο σιδηροδρομικές γραμμές, λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί, τοπική ώρα. Η φωτιά φαίνεται να προήλθε από βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή και κατασβέστηκε περίπου 30 λεπτά αργότερα. Εκπρόσωπος της JR East δήλωσε ότι από τον μετασχηματιστή φάνηκε να βγαίνει καπνός.

Πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο NTV δείχνουν επιβάτες της γραμμής Keihin-Tohoku να κατεβαίνουν από βαγόνια και περπατούν ο ένας πίσω από τον άλλον κατά μήκος των γραμμών προκειμένου να απομακρυνθούν. Στην επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών συνέδραμαν κλιμάκια πυροσβεστών και προσωπικό των σιδηροδρόμων.

All services on the busy Yamanote Line in Tokyo were suspended from the first train on Friday due to a power outage. https://t.co/mHfZZJzh8U — The Japan Times (@japantimes) January 15, 2026

Το τρένο που εκτελούσε το συγκεκριμένο δρομολόγιο ακινητοποιήθηκε ανάμεσα στους σταθμούς, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να χρειαστεί να περπατήσουν για αρκετά μέτρα πάνω στις ράγες.

Να σημειωθεί ότι η γραμμή Yamanote εξυπηρετεί σταθμούς όπως το Shinjuku, που δέχεται περίπου 3,5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά, ενώ η γραμμή Keihin-Tohoku συνδέει μεγάλα κέντρα όπως το Τόκιο και η Γιοκοχάμα.