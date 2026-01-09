Ευρώπη: Χιλιάδες νοικοκυριά στο σκοτάδι, ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στα τρένα από την καταιγίδα Γκορέτι

Χιλιάδες νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι, αεροπλάνα καθηλώθηκαν και προβλήματα καταγράφηκαν στα δρομολόγια των τρένων, καθώς η καταιγίδα Γκορέτι, συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους και σφοδρές χιονοπτώσεις, σάρωσε τη βόρεια Ευρώπη σήμερα, Παρασκευή.

Η καταιγίδα έπληξε την Βρετανία χθες προτού μετακινηθεί προς τα ανατολικά, στην ηπειρωτική Ευρώπη. Στη χιονισμένη Γερμανία, η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων έκανε λόγο για ένα από τα σφοδρότερα μετεωρολογικά γεγονότα των τελευταίων ετών.

Incredible view of #StormGORETTI as it crossed the UK overnight. Strongest winds. wrapped around the hook, brought a record gust to the Isles of Scilly of 99mph. Good news is that the worst of the weather is over as Goretti moves into Central Europe @BBCBreakfast pic.twitter.com/nzDJq1bcor — Matt Taylor (@MetMattTaylor) January 9, 2026

Περίπου 380.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Γαλλία, ιδίως στη Νορμανδία και τη Βρετάνη, αν και το μεσημέρι τοπική ώρα η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί σε περίπου 60.000, την ώρα που 60.000 σπίτια στη Σκωτία και την κεντρική Αγγλία είχαν την ίδια τύχη.

Ακυρώσεις πτήσεων

Στην Ολλανδία, πτήσεις ακυρώθηκαν εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων. Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε πως ακύρωσε σήμερα τουλάχιστον 80 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ Schiphol.

Άνεμοι ταχύτητας άνω των 150 χιλιομέτρων την ώρα σάρωσαν τη νύχτα την περιοχή της Μάγχης, στη βορειοδυτική Γαλλία, με ένα ρεκόρ 213 χιλιομέτρων την ώρα να καταγράφεται στο Μπαρφλέρ, αναγκάζοντας τη σιδηροδρομική εταιρεία SNCF να αναστείλει τα δρομολόγια μεταξύ Παρισιού και Νορμανδίας.

Την ίδια ώρα, η κρατική εταιρεία ενέργειας της Γαλλίας EDF ανακοίνωσε πως, εξαιτίας της καταιγίδας Γκορέτι, δύο αντιδραστήρες χρειάστηκε να τεθούν εκτός σύνδεσης στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Φλαμανβίλ, αφού προέκυψε πρόβλημα σε μια γραμμή υψηλής τάσης, την ώρα που στέγες ξεκόλλησαν και δέντρα ξεριζώθηκαν.

Stuck at work in this 🚨 Trees down between Chacewater & Scorrier crossroads 🌳🌩 Stay home & avoid all areas, tonight! Stay safe peeps 🙏#Cornwall#StormGoretti pic.twitter.com/rfPkcehnED — Rob Hosking (@RobHosking1) January 8, 2026

Στα Δυτικά Μίντλαντς της Αγγλίας, ορισμένα δρομολόγια τρένων ανεστάλησαν, καθώς ένα πυκνό στρώμα χιονιού κάλυψε την περιοχή, με τις αρχές να συστήνουν στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. «Έχουν περάσει αρκετά χρόνια… χιονίζει λίγο και τα πάντα μοιάζουν να σταματάνε», δήλωσε ο 86χρονος Ντέιβιντ Γκολντστόουν, κάτοικος του Γούλβερχαμπτον.

Πεζοί προσπαθούν να διασχίσουν δρόμους και πεζοδρόμια, αποφεύγοντας τους όγκους χιονιού.

«Απλά δεν είμαστε συνηθισμένοι, έτσι δεν είναι;», δήλωσε η 53χρονη Τρέισι Γουίλκς.

Τσουχτερό κρύο

Στη βόρεια Γερμανία, η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Deutsche Bahn ανέστειλε τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων των τρένων, μέχρι νεωτέρας, επικαλούμενη ένα από τα σφοδρότερα μετεωρολογικά φαινόμενα εδώ και πολλά χρόνια.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε καταφέρει να αποφύγουμε καταστάσεις όπου επιβάτες έχουν αποκλειστεί (σε ακινητοποιημένα τρένα) στις γραμμές για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε στους δημοσιογράφους ένας εκπρόσωπος Τύπου, στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βερολίνου, προσθέτοντας πως συνεργεία εργάζονται για να καθαρίσουν τις γραμμές.

Στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, το πιο πολυσύχναστο της Γερμανίας, περίπου 40 πτήσεις ακυρώθηκαν, την ώρα που η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen έκλεισε το εργοστάσιό της στο Φόλφσμπουργκ νωρίς σήμερα, ενώ μια δεύτερη μονάδα στο Έμντεν δεν λειτούργησε καθόλου.

Without doubt, recency bias or excitement talking, the worst winds I’ve ever experienced, and by quite a margin. Genuinely hard to stand up at times, actual fear as things were blowing around, ferocious gusts. I won’t be forgetting #StormGoretti in a hurry. pic.twitter.com/AW3bnpvkH9 — Official Weather UK ❄ (@Official_WXUK) January 8, 2026

Στην Ουγγαρία, ο στρατός κλήθηκε να βοηθήσει οδηγούς που είχαν παγιδευτεί στα οχήματά τους εξαιτίας των ισχυρών χιονοπτώσεων.

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε χώρες των δυτικών Βαλκανίων εξαιτίας της κακοκαιρίας. Χθες, ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός στην Αλβανία, που πλήττεται από πλημμύρες.