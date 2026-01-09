newspaper
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Κακοκαιρία Γκορέτι: Εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα σε Βρετανία και Γαλλία
Κόσμος 09 Ιανουαρίου 2026 | 12:57

Κακοκαιρία Γκορέτι: Εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα σε Βρετανία και Γαλλία

Η κακοκαιρία Γκορέτι με έντονες χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που έφτασαν μέχρι και 213 χλμ/ώρα πλήττουν τη Βρετανία και τη Γαλλία

Σφοδροί άνεμοι πνέουν σήμερα στη Γαλλία και τη Βρετανία καθώς η κακοκαιρία Γκορέτι πλήττει τη βόρεια Ευρώπη, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Στη Γαλλία, περίπου 380.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό, κυρίως στις περιφέρειες της Νορμανδίας και της Βρετάνης, ανακοινώθηκε από την εταιρεία διαχείρισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Enedis.

Στη διάρκεια της νύκτας, ριπές ανέμου ταχύτητας 150 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στη βορειοδυτική Γαλλία, στο νομό Μανς, ενώ ρεκόρ 213 χλμ/ώρα καταγράφηκε στο Μπαρφλέρ και η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF ανέστειλε τα δρομολόγια των τρένων ανάμεσα στο Παρίσι και την περιφέρεια της Νορμανδίας.

Προβλήματα και στη Βρετανία

Στη Βρετανία, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε 57.000 κατοικίες, καθώς η καταιγίδα Γκορέτι έφερε περισσότερο χιόνι έπειτα από μια εβδομάδα πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με το BBC, 65.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, κυρίως στην περιφέρεια της Κορνουάλης.

Εκατοντάδες σχολεία επρόκειτο να παραμείνουν κλειστά στη Σκωτία και σε τμήματα της κεντρικής Αγγλίας, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την Γκορέτι.

Σιδηροδρομικές εταιρείες σε τμήματα της Αγγλίας προειδοποίησαν τους καταναλωτές να μην ταξιδεύουν και μερικά δρομολόγια έχουν ανασταλεί.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) κήρυξε κόκκινο συναγερμό για σφοδρούς ανέμους -το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού- στα νησιά Σίλι και σε μεγάλο μέρος της περιφέρειας της Κορνουάλης.

Συνολικά ο κόκκινος συναγερμός αφορά περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους.

H Met Office προειδοποίησε επίσης ότι «πολύ μεγάλα κύματα θα καταστήσουν πολύ επικίνδυνες ορισμένες περιοχές στις ακτές».

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική
Κόσμος 09.01.26

Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στα social media ότι ακύρωσε την, αποφασισμένη όπως είπε, δεύτερη επίθεση στη Βενεζουέλα καθώς όπως υποστήριξε η κυβέρνηση της χώρας «απελευθέρωσε πολιτικούς κρατούμενους»

Σύνταξη
Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια – Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών
Δείτε βίντεο 09.01.26

Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών

Οι αρχές του Ιράν αντιμετώπισαν με σκληρή καταστολή τους διαδηλωτές που κινητοποιήθηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα - Μπλακ άουτ στο ίντερνετ - Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»
Τέσσερις νεκροί 09.01.26

Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χτύπησε με πύραυλο Ορέσνικ την Ουκρανία - «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Σύνταξη
Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ
Κόσμος 09.01.26

Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει την ΕΕ ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της και να πάψει να παρακολουθεί «παγωμένη» την αμερικανική επιθετικότητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»
Κινούμενη άμμος 09.01.26

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»

Εκτοξεύοντας ένθεν κακείθεν απειλές μετά την ωμή παρέμβαση στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει τα «ρέστα» της σε καθεστωτική ανατροπή στην κομμουνιστική Κούβα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας
Κόσμος 09.01.26

Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, τα ένατα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου και τεράστια ανεκμετάλλευτα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ λέει ότι θα συναντήσει τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα
Βενεζουέλα 09.01.26

Ο Τραμπ «αδημονεί» να συναντηθεί με τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα

«Θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα» και «ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης επίθεσης στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι «εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν
New York Times 09.01.26

Τραμπ: «Εναπόκειται» στον Σι το τι θα κάνει με την Ταϊβάν

«Εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει με την Ταϊβάν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτώμενος εάν η Βενεζουέλα αποτελεί «προηγούμενο» που ενδεχομένως να θελήσει να εκμεταλλευθεί το Πεκίνο.

Σύνταξη
Ονδούρα: Βουλευτής τραυματίζεται από εκρηκτικό μηχανισμό που ερρίφθη εναντίον της έξω από το Κογκρέσο
Ονδούρα 09.01.26

Επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό σε βουλευτή έξω από το Κογκρέσο

Βουλευτής σταμάτησε έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας για δηλώσεις σε εκπροσώπους του Τύπου και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη εναντίον της, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Σύνταξη
Έδωσα αγώνα για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα λέει ο Ρούτσι – «Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου για τα Τέμπη η Καρυστιανού»
Ελλάδα 09.01.26

Έδωσα αγώνα για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα λέει ο Ρούτσι – «Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου για τα Τέμπη η Καρυστιανού»

«Από την αρχή που ξεκινήσαμε τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας, έχουμε δηλώσει ότι δεν έχουμε σχέση με κόμματα και χρώματα» είπε ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Διακομιδή 3χρονου από τη Σκιάθο στο Βόλο με σκάφος – Κόβει την ανάσα η μάχη με τα κύματα
Ελλάδα 09.01.26

Διακομιδή 3χρονου από τη Σκιάθο στο Βόλο με σκάφος – Κόβει την ανάσα η μάχη με τα κύματα

Την ευθύνη της θαλάσσιας μεταφοράς, ανέλαβε ο καπετάνιος του επιβατηγού σκάφους–τράτας «Ζαχαρένια», παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε τον Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι (pic)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ανακοίνωσε τον Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι είναι και επισήμως ο Αντουάν Σεμένιο, όπως ανακοίνωσαν οι «πολίτες». Στα 72 εκατ, ευρώ το κόστος της μεταγραφής του από τη Μπόρνμουθ.

Σύνταξη
Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική
Κόσμος 09.01.26

Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στα social media ότι ακύρωσε την, αποφασισμένη όπως είπε, δεύτερη επίθεση στη Βενεζουέλα καθώς όπως υποστήριξε η κυβέρνηση της χώρας «απελευθέρωσε πολιτικούς κρατούμενους»

Σύνταξη
Κόντρα Βινίσιους – Σιμεόνε και… παραλίγο χαμός στο Ατλέτικο – Ρεάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Κόντρα Βινίσιους – Σιμεόνε και… παραλίγο χαμός στο Ατλέτικο – Ρεάλ (vid)

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν προκλητικός προς τον Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος... τσίμπησε, ο Τσάμπι Αλόνσο μπήκε στη μέση για να υποστηρίξει τον παίκτη του και κάπως έτσι παραλίγο να ξεφύγει η κατάσταση στο Ατλέτικο - Ρεάλ.

Σύνταξη
Τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου στο Smithsonian – Ή πλήρης συμμόρφωση ή κίνδυνος περικοπών
MAGA 09.01.26

Τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου στο Smithsonian – Ή πλήρης συμμόρφωση ή κίνδυνος περικοπών

Με τελεσίγραφο προς το Ίδρυμα Smithsonian, ο Λευκός Οίκος κλιμακώνει τη σύγκρουση για τον τρόπο αφήγησης της αμερικανικής ιστορίας, απειλώντας με περικοπές αν δεν παραδοθούν εσωτερικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές

Ο Δένδιας απάντησε στην κριτική ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στην Ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εφαρμόζει νόμους του ΠΑΣΟΚ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
Συναγερμός 09.01.26

Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που η NASA ανακοινώνει εσπευσμένη επιστροφή.

Σύνταξη
Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια

Η αποχή του Σίμου Μήτογλου από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για περίπου επτά μήνες αποτέλεσαν τελικά ανασταλτικό παράγοντα για τη Σαμπντόρια, η οποία δεν κινείται εν τέλει για την απόκτησή του από την ΑΕΚ

Σύνταξη
Λυμπερόπουλος: «Συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα τα προβλήματα» που οδηγούν σε νέες απεργίες τα ταξί
ΣΑΤΑ 09.01.26

«Συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα τα προβλήματα» - Λυμπερόπουλος για τις 48ωρες απεργίες των ταξί

«Το συνδικάτο των ταξί είχε προειδοποιήσει για την απαξίωση της δημόσιας μεταφοράς προς όφελος μεγάλων εταιρικών σχημάτων και επενδυτών και τα αποτελέσματα βγαίνουν τώρα», λέει ο Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες

Τα «μαστίγια» και τα «καρότα» του Μαξίμου. Στην κυβέρνηση μιλούν για διάλογο, αλλά επιμένουν να αποκλείουν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα. Ποια θέματα αφήνουν ανοιχτά ως παράθυρο εκτόνωσης της κρίσης, ενόψει της συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
IRIS: Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής
Η διαδικασία 09.01.26

Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές με IRIS σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής

Οι επιχειρήσεις από 1ης Δεκεμβρίου 2025 είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται συναλλαγές με IRIS - Η διαδικασία - Από την ερχόμενη εβδομάδα ο διπλασιασμός του ορίου μεταφοράς χρημάτων

Σύνταξη
