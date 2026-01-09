Κακοκαιρία Γκορέτι: Εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα σε Βρετανία και Γαλλία
Η κακοκαιρία Γκορέτι με έντονες χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που έφτασαν μέχρι και 213 χλμ/ώρα πλήττουν τη Βρετανία και τη Γαλλία
Σφοδροί άνεμοι πνέουν σήμερα στη Γαλλία και τη Βρετανία καθώς η κακοκαιρία Γκορέτι πλήττει τη βόρεια Ευρώπη, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Στη Γαλλία, περίπου 380.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό, κυρίως στις περιφέρειες της Νορμανδίας και της Βρετάνης, ανακοινώθηκε από την εταιρεία διαχείρισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Enedis.
Στη διάρκεια της νύκτας, ριπές ανέμου ταχύτητας 150 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στη βορειοδυτική Γαλλία, στο νομό Μανς, ενώ ρεκόρ 213 χλμ/ώρα καταγράφηκε στο Μπαρφλέρ και η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF ανέστειλε τα δρομολόγια των τρένων ανάμεσα στο Παρίσι και την περιφέρεια της Νορμανδίας.
🇫🇷 🇬🇧 Fierce winds have battered France and Britain as Storm Goretti barrelled through northern Europe, cutting power to hundreds of thousands of households in plunging winter temperatures.
➡ https://t.co/9Bb2PRh5vP pic.twitter.com/aGhMu7YEkf
— AFP News Agency (@AFP) January 9, 2026
TEMPÊTE GORETTI : Jusqu’à 213 km/h relevés dans la Manche, 152 en Bretagne, 157 km/h en Seine-Maritime et 148 km/h au sommet de la Tour Eiffel.
380.000 foyers sont privés d’électricité, principalement en Normandie.
Importante submersion marine observée le long des côtes de la… pic.twitter.com/6B9h9C2ZV8
— Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 9, 2026
Προβλήματα και στη Βρετανία
Στη Βρετανία, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε 57.000 κατοικίες, καθώς η καταιγίδα Γκορέτι έφερε περισσότερο χιόνι έπειτα από μια εβδομάδα πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με το BBC, 65.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, κυρίως στην περιφέρεια της Κορνουάλης.
Εκατοντάδες σχολεία επρόκειτο να παραμείνουν κλειστά στη Σκωτία και σε τμήματα της κεντρικής Αγγλίας, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την Γκορέτι.
Σιδηροδρομικές εταιρείες σε τμήματα της Αγγλίας προειδοποίησαν τους καταναλωτές να μην ταξιδεύουν και μερικά δρομολόγια έχουν ανασταλεί.
Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) κήρυξε κόκκινο συναγερμό για σφοδρούς ανέμους -το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού- στα νησιά Σίλι και σε μεγάλο μέρος της περιφέρειας της Κορνουάλης.
Συνολικά ο κόκκινος συναγερμός αφορά περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους.
H Met Office προειδοποίησε επίσης ότι «πολύ μεγάλα κύματα θα καταστήσουν πολύ επικίνδυνες ορισμένες περιοχές στις ακτές».
