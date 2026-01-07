newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Επιμένει η φονική κακοκαιρία στην Ευρώπη –Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και χάος
Κόσμος 07 Ιανουαρίου 2026 | 20:39

Επιμένει η φονική κακοκαιρία στην Ευρώπη –Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και χάος

Τεράστια είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στην Ευρώπη η κακοκαιρία «Γκορέτι», που έφερε χιόνι και παγετό. Στους επτά οι νεκροί. Χάος στις συγκοινωνίες σε πολλές χώρες.

Spotlight

Χιόνι, παγετός, ισχυροί άνεμοι είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας «Γκορέτι», που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες καταγράφουν διψήφια νούμερα υπό το μηδέν.

Τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στις μεταφορές έχουν οδηγήσει σε χάος τις μεταφορές, με ανθρώπους εγκλωβισμένους σε δρόμους ή σε αεροδρόμια, καθώς πτήσεις ακυρώνονται.

Επτά νεκροί

Μέχρι στιγμής, εξαιτίας της κακοκαιρίας έχουν χάσει τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι. Οι πέντε στη Γαλλία, από ένας στη Βοσνία, τη Σκοτία και στην Ουγγαρία.

Ολλανδία

Καθώς το χιόνι εξακολουθεί να πέφτει πυκνό και οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί, στην Ολλανδία στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ Schiphol, ακυρώθηκαν τουλάχιστον 700 πτήσεις. Περισσότερες αναμένεται να ακυρωθούν έως αργά το βράδυ.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να περάσουν τη νύχτα στο αεροδρόμιο. Οι ιθύνοντες εγκατέστησαν κρεβάτια εκστρατείας και τους προσέφεραν γεύματα και νερό.

Οι ολλανδικοί σιδηρόδρομοι συστήνουν στους επιβάτες να αναβάλουν ταξίδια που δεν είναι απολύτως αναγκαία.

Ενώ το πρωί της Τετάρτης, προκλήθηκε μποτιλιάρισμα άνω των 700 χιλιομέτρων. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί τον Φεβρουάριο του 1999.

Κακοκαιρία και στη Βοσνία

Βέλγιο

Ανάλογη η κατάσταση και στο Βέλγιο. Το χιόνι προκάλεσε επίσης προβλήματα στις μεταφορές, με ακύρωση 40 πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών Zaventem.

Εξαιτίας των προβλημάτων στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες στην Ολλανδία, τα βελγικά τρένα σταματούν στον τελευταίο σταθμό πριν από τα σύνορα, στο Έσεν.

Βρετανία

Στη Βρετανία, πολλά δρομολόγια που συνδέουν τον σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου «Σεντ Πάνκρας» με το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ και το Παρίσι ακυρώθηκαν και σε πολλά άλλα καταγράφηκαν καθυστερήσεις. Εκατοντάδες σχολεία παραμένουν κλειστά.


Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office εξέδωσε συναγερμό για «ισχυρές χιονοπτώσεις» για τα Ίστ Μίντλαντς (κεντρικά), το Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία, από την Πέμπτη το βράδυ με «καθυστερήσεις στις συγκοινωνίες και αποκλεισμό οχημάτων και επιβατών».

Στις Σκανδιναβικές χώρες

Στη Σουηδία, το χιόνι διέκοψε την κυκλοφορία στο Γκέτεμποργκ, όπου όλες οι γραμμές του τραμ ανεστάλησαν από τις 06.00 το πρωί τοπική ώρα έως το μεσημέρι.

Σλοβενία: Βόλτα στο χιόνι / REUTERS/Borut Zivulovic

Στη Δανία, το ύψος του χιονιού αναμένεται να φθάσει μεταξύ 10 και 15 εκατοστών στο βόρειο τμήμα της Γιουτλάνδης. Η αστυνομία απευθύνει έκκληση «στους πολίτες να προετοιμαστούν και να τηρήσουν τις συστάσεις για την ασφάλειά τους».

Στην κεντρική Ευρώπη

Το χιόνι πέφτει πυκνό και στην κεντρική Ευρώπη.

Στην Ουγγαρία καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Ακυρώθηκαν 20 πτήσεις στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η μετεωρολογική υπηρεσία εκτιμά ότι οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν τοπικά στους -20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αυστρία, στις ορεινές περιοχές του Τιρόλου και του Ζάλτσμπουργκ, η θερμοκρασία έχει πέσει έως και τους -24 βαθμούς. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ότι η χιονόπτωση θα επεκταθεί και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Παγωμένη Γαλλία

Το χιόνι και ο παγετός ταλαιπωρούν επίσης τη Γαλλία, τόσο στο Παρίσι, όσο και στα βόρεια και δυτικά.

Τουλάχιστον 100 πτήσεις ακυρώθηκαν την Τετάρτη στα αεροδρόμια του Παρισιού «Σαρλ ντε Γκολ» και «Ορλί», ενώ οι υπερταχείες ταξιδεύουν με μειωμένες ταχύτητες.

Στην πρωτεύουσα, και στην ευρύτερη περιφέρεια του Παρισιού, τα λεωφορεία ανέστειλαν τις υπηρεσίες τους έως το μεσημέρι. Επίσης, μποτιλιαρίσματα έως 960 χιλιομέτρων καταγράφηκαν νωρίς το πρωί.

Παρίσι, Σακρ Κερ / REUTERS/Abdul Saboor

Το χιόνι προκάλεσε προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση. Περίπου 6.000 σπίτια είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα: 2.500 στο Ιλ-ντε-Φρανς, 1.800 στην περιφέρεια Βαν-ντε-Λοιάρ και 1.100 στο Σαρέντ-Μαριτίμ.

Στη Δουνκέρκη, όπου οι θερμοκρασίες κυμαίνονται γύρω στους 2°C, το σύστημα τηλεθέρμανσης αντιμετωπίζει σοβαρές δυσλειτουργίες από το βράδυ της Τρίτης, επηρεάζοντας αρκετές εκατοντάδες σπίτια.

Βαλκάνια

Οι σφοδρές χιονοπτώσεις και η βροχή προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις και στα δυτικά Βαλκάνια.

Στην Κροατία, επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε τρένο περισσότερες από 12 ώρες στην πόλη Κνιν. Το τρένο ακινητοποιήθηκε, καθώς δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν στις ράγες.

Κύκνοι στη λίμνη του Μπλεντ, Σλοβενία / REUTERS/Borut Zivulovic

Πόλεις στην ανατολική Βοσνία και τη δυτική Σερβία κηρύχθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, εξαιτίας διακοπών στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση.

Στην Πολωνία, σχολεία σε πολλές περιοχές δεν λειτούργησαν εξαιτίας του χιονιού.

Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
