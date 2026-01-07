Επιμένει η φονική κακοκαιρία στην Ευρώπη –Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και χάος

Χιόνι, παγετός, ισχυροί άνεμοι είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας «Γκορέτι», που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες καταγράφουν διψήφια νούμερα υπό το μηδέν.

Τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στις μεταφορές έχουν οδηγήσει σε χάος τις μεταφορές, με ανθρώπους εγκλωβισμένους σε δρόμους ή σε αεροδρόμια, καθώς πτήσεις ακυρώνονται.

Snow cover in Europe on January 5th, 2026 had the largest extent since January 2019 pic.twitter.com/bAVVUnfmDR — OnlMaps (@onlmaps) January 7, 2026

Επτά νεκροί

Μέχρι στιγμής, εξαιτίας της κακοκαιρίας έχουν χάσει τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι. Οι πέντε στη Γαλλία, από ένας στη Βοσνία, τη Σκοτία και στην Ουγγαρία.

Le flow de La place Charles-de-Gaulle-Etoile sous la #neige pic.twitter.com/VA83P2cMAH — Mehdii Dz 🇩🇿🇫🇷🌟🌟 (@MehdiiiDz_) January 7, 2026

Ολλανδία

Καθώς το χιόνι εξακολουθεί να πέφτει πυκνό και οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί, στην Ολλανδία στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ Schiphol, ακυρώθηκαν τουλάχιστον 700 πτήσεις. Περισσότερες αναμένεται να ακυρωθούν έως αργά το βράδυ.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να περάσουν τη νύχτα στο αεροδρόμιο. Οι ιθύνοντες εγκατέστησαν κρεβάτια εκστρατείας και τους προσέφεραν γεύματα και νερό.

Οι ολλανδικοί σιδηρόδρομοι συστήνουν στους επιβάτες να αναβάλουν ταξίδια που δεν είναι απολύτως αναγκαία.

Ενώ το πρωί της Τετάρτης, προκλήθηκε μποτιλιάρισμα άνω των 700 χιλιομέτρων. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί τον Φεβρουάριο του 1999.

Βέλγιο

Ανάλογη η κατάσταση και στο Βέλγιο. Το χιόνι προκάλεσε επίσης προβλήματα στις μεταφορές, με ακύρωση 40 πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών Zaventem.

Εξαιτίας των προβλημάτων στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες στην Ολλανδία, τα βελγικά τρένα σταματούν στον τελευταίο σταθμό πριν από τα σύνορα, στο Έσεν.

Βρετανία

Στη Βρετανία, πολλά δρομολόγια που συνδέουν τον σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου «Σεντ Πάνκρας» με το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ και το Παρίσι ακυρώθηκαν και σε πολλά άλλα καταγράφηκαν καθυστερήσεις. Εκατοντάδες σχολεία παραμένουν κλειστά.

Storm Goretti is approaching and will bring multiple weather hazards across England and Wales on Thursday and into Friday. The Met Office has issued warnings for wind, snow and rain, including two AMBER warnings. Check the details here: https://t.co/J6W0g3JQw8#StormGoretti pic.twitter.com/q3rZlYB9Hj — BBC Weather (@bbcweather) January 7, 2026



Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office εξέδωσε συναγερμό για «ισχυρές χιονοπτώσεις» για τα Ίστ Μίντλαντς (κεντρικά), το Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία, από την Πέμπτη το βράδυ με «καθυστερήσεις στις συγκοινωνίες και αποκλεισμό οχημάτων και επιβατών».

Στις Σκανδιναβικές χώρες

Στη Σουηδία, το χιόνι διέκοψε την κυκλοφορία στο Γκέτεμποργκ, όπου όλες οι γραμμές του τραμ ανεστάλησαν από τις 06.00 το πρωί τοπική ώρα έως το μεσημέρι.

Στη Δανία, το ύψος του χιονιού αναμένεται να φθάσει μεταξύ 10 και 15 εκατοστών στο βόρειο τμήμα της Γιουτλάνδης. Η αστυνομία απευθύνει έκκληση «στους πολίτες να προετοιμαστούν και να τηρήσουν τις συστάσεις για την ασφάλειά τους».

Στην κεντρική Ευρώπη

Το χιόνι πέφτει πυκνό και στην κεντρική Ευρώπη.

Στην Ουγγαρία καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Ακυρώθηκαν 20 πτήσεις στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η μετεωρολογική υπηρεσία εκτιμά ότι οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν τοπικά στους -20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αυστρία, στις ορεινές περιοχές του Τιρόλου και του Ζάλτσμπουργκ, η θερμοκρασία έχει πέσει έως και τους -24 βαθμούς. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ότι η χιονόπτωση θα επεκταθεί και στο νότιο τμήμα της χώρας.

❄🚜 PROGRESSION VERS PARIS SOUS LA NEIGE ! En chemin vers Paris, les agriculteurs de l’Aveyron déneigent les routes. pic.twitter.com/ldveIhnTME — Résistance Paysanne (@ResistPaysans) January 7, 2026

Παγωμένη Γαλλία

Το χιόνι και ο παγετός ταλαιπωρούν επίσης τη Γαλλία, τόσο στο Παρίσι, όσο και στα βόρεια και δυτικά.

Τουλάχιστον 100 πτήσεις ακυρώθηκαν την Τετάρτη στα αεροδρόμια του Παρισιού «Σαρλ ντε Γκολ» και «Ορλί», ενώ οι υπερταχείες ταξιδεύουν με μειωμένες ταχύτητες.

Στην πρωτεύουσα, και στην ευρύτερη περιφέρεια του Παρισιού, τα λεωφορεία ανέστειλαν τις υπηρεσίες τους έως το μεσημέρι. Επίσης, μποτιλιαρίσματα έως 960 χιλιομέτρων καταγράφηκαν νωρίς το πρωί.

Το χιόνι προκάλεσε προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση. Περίπου 6.000 σπίτια είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα: 2.500 στο Ιλ-ντε-Φρανς, 1.800 στην περιφέρεια Βαν-ντε-Λοιάρ και 1.100 στο Σαρέντ-Μαριτίμ.

Στη Δουνκέρκη, όπου οι θερμοκρασίες κυμαίνονται γύρω στους 2°C, το σύστημα τηλεθέρμανσης αντιμετωπίζει σοβαρές δυσλειτουργίες από το βράδυ της Τρίτης, επηρεάζοντας αρκετές εκατοντάδες σπίτια.

Βαλκάνια

Οι σφοδρές χιονοπτώσεις και η βροχή προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις και στα δυτικά Βαλκάνια.

Στην Κροατία, επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε τρένο περισσότερες από 12 ώρες στην πόλη Κνιν. Το τρένο ακινητοποιήθηκε, καθώς δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν στις ράγες.

Πόλεις στην ανατολική Βοσνία και τη δυτική Σερβία κηρύχθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, εξαιτίας διακοπών στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση.

Στην Πολωνία, σχολεία σε πολλές περιοχές δεν λειτούργησαν εξαιτίας του χιονιού.