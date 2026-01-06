Παρίσι: Κάνουν σκι στη… Μονμάρτη μετά τα χιόνια (video)
Η χιονόπτωση στο Παρίσι έβγαλε τους Γάλλους στους δρόμους, που απολαμβάνουν το χιόνι κάνοντας αυτοσχέδιο σκι ακόμα και στην «καρδιά» της Μονμάρτης
Στο Παρίσι, οι κάτοικοι ξύπνησαν και αντίκρυσαν ένα ασυνήθιστο σκηνικό, καθώς οι έντονες χιονοπτώσεις κάλυψαν ακόμα και τη Μονμάρτη, με δεκάδες Γάλλους και τουρίστες να ξεχύνονται στα λιθόστρωτα δρομάκια της περιοχής και να κάνουν αυτοσχέδιο σκι.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με εικόνες και βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να κατεβαίνουν τις σκάλες κοντά στη βασιλική της Σακρ Κερ σαν να βρίσκονται σε χιονοδρομικό κέντρο.
Parisians took to the snowy slopes of Montmartre, sledding and skiing as a rare blanket of snow transformed the French capital’s streets and parks pic.twitter.com/ek6IYzYdhP
— Reuters (@Reuters) January 5, 2026
Οι γαλλικές αρχές προειδοποίησαν, ωστόσο, για τον αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων, καθώς ο πάγος έκανε τις μετακινήσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες. Δημοτικές υπηρεσίες έσπευσαν να ρίξουν αλάτι και να περιορίσουν την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία, ενώ οι οδηγοί και οι πεζοί κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Απόλαυσαν το χιόνι οι Παριζιάνοι, παρά τα προβλήματα
Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Γαλλία προκάλεσε προβλήματα σε μεταφορές και υποδομές, με ακυρώσεις πτήσεων και κυκλοφοριακό χάος σε πολλές περιοχές.
⛄⛷ Ski et luge à #Montmartre, trafic perturbé… À #Paris, les images impressionnantes de la neige qui, malgré les températures extrêmes, fait des heureux pic.twitter.com/4r1WrHKQiq
— FRANCE 24 Français (@France24_fr) January 6, 2026
Η χιονισμένη Μονμάρτρη, όμως, προσέφερε μια σπάνια εικόνα από το Παρίσι, μετατρέποντας για λίγες ώρες έναν από τους πιο εμβληματικούς λόφους της γαλλικής πρωτεύουσας σε αυτοσχέδια «πίστα σκι».
🎿🇫🇷 Montmartre se transforme en piste de ski pic.twitter.com/0XhJbStJNb
— 75 Secondes 🗞 (@75secondes) January 5, 2026
