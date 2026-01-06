newspaper
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»
Κόσμος 06 Ιανουαρίου 2026

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αλβανία από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, με τις έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αλβανία από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, με τις έντονες βροχοπτώσεις να οδηγούν σε εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές πόλεις της χώρας. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη σε αρκετές περιοχές, με κατοικίες και οδικά δίκτυα να έχουν καλυφθεί από νερά.

Το Δυρράχιο είναι η πόλη που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Σε πολλές συνοικίες το ύψος του νερού φτάνει έως και τα 50 εκατοστα. Δρόμοι έχουν καταστεί σχεδόν απροσπέλαστοι, ενώ σε αρκετές γειτονιές οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

YouTube thumbnail

Την ίδια στιγμή, οκτώ οικογένειες απομακρύνονται από τα πλημμυρισμένα σπίτια τους, εκ των οποίων οι τρεις προέρχονται από την περιοχή Shijak. Οι οικογένειες αυτές πρόκειται να φιλοξενηθούν σε δομές του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου ήδη έχουν μεταφερθεί τρεις οικογένειες.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στον αυτοκινητόδρομο Δυρράχιο–Τίρανα, όπου μεγάλοι όγκοι νερού έχουν προκαλέσει ακινητοποίηση οχημάτων και βλάβες, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση σε αρκετά τμήματα του οδικού άξονα. Στην Τίρανα, οι έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρισμένα οδοστρώματα έχουν οδηγήσει σε αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

YouTube thumbnail

Στον νομό Λέζα, οι βροχές συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Μετεωρολογικό Σταθμό Gjadër, μέσα σε 24 ώρες καταγράφηκαν 96 χιλιοστά βροχής. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει άνοδο της στάθμης των ποταμών Δρίνου και Mat, με αποτέλεσμα πλημμύρες σε χωράφια, αυλές και χαμηλές περιοχές.

Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνονται και στο Fier από τις πρωινές ώρες, συνοδευόμενες από ισχυρούς ανέμους, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί πλημμύρες ή σοβαρές ζημιές.

Λόγω της αυξημένης παροχής του ποταμού Δρίνου, έχουν ξεκινήσει ελεγχόμενες εκροές. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η εκροή ανέρχεται στα 700 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, πέραν της παραγωγής, ενώ η διαδικασία παρακολουθείται και διαχειρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

«Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία κατοίκου του Δυρραχίου, η οποία μίλησε στο Top Channel, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε. Όπως ανέφερε, το σπίτι της πλημμύρισε από το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει στις 3 τα ξημερώματα, όταν η ζωή του παιδιού της τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο.

«Μαζεύουμε ξύλα για να ανάψουμε τη σόμπα, είμαστε πλημμυρισμένοι από χθες το βράδυ. Κοιμηθήκαμε εδώ μέσα. Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου. Στις 3 φύγαμε από το σπίτι και το έδωσα σε συγγενείς να το προσέχουν. Πήγα στην αστυνομία για βοήθεια και μου είπαν να απευθυνθώ στον δήμο. Δεν μας πήραν για να μας στεγάσουν. Πού να πάμε;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πλημμύρες στο Αργυρόκαστρο

Σοβαρές πλημμύρες καταγράφηκαν το απόγευμα και στην Αργυρόκαστρο. Εξαιτίας της κακοκαιρίας, ο ποταμός Fiço υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κεντρικοί δρόμοι της πόλης και να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις αναφορές, κάτοικοι αναγκάστηκαν να βγουν στους δρόμους για να σώσουν ό,τι μπορούσαν, ερχόμενοι αντιμέτωποι με ισχυρά ρεύματα νερού. Η πιο δύσκολη κατάσταση καταγράφεται στη συνοικία «18 Σεπτεμβρίου» και στη Μουσειακή Ζώνη της πόλης.

YouTube thumbnail

Headlines:
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Έρχονται επενδύσεις – μαμούθ μισού τρισ. το 2026

Τεχνητή Νοημοσύνη: Έρχονται επενδύσεις – μαμούθ μισού τρισ. το 2026

