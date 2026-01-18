Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για την απόσταση που συχνά χωρίζει την ψηφιακή εικόνα από την εσωτερική πραγματικότητα. Με μια ανάρτηση πιο εξομολογητική από τις συνηθισμένες, αμφισβήτησε την ιδέα ότι η επιτυχία και η φαινομενική ευτυχία στα social media ισοδυναμούν με ψυχική ισορροπία και πληρότητα.

Αφορμή στάθηκε ένα μήνυμα που έλαβε και την κατηγορούσε για «αχαριστία», οδηγώντας την να εξηγήσει πως ακόμη και άνθρωποι που δείχνουν ότι «τα έχουν όλα» μπορεί να βιώνουν ανασφάλειες, σκαμπανεβάσματα και σκοτεινές σκέψεις. Μέσα από τα λόγια της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, θέλησε να υπενθυμίσει ότι η εικόνα της τελειότητας στο διαδίκτυο σπάνια αποτυπώνει ολόκληρη την αλήθεια.

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Τις προάλλες έλαβα ένα μήνυμα που μια κοπέλα με έλεγε αχάριστη (κάποιες φορές είμαι όντως). Αλλά το είπε σε κάτι που έλεγα για την ψυχολογία μου και για τα σκαμπανεβάσματα που έχω συχνά (με όλα αυτά που γίνονται να μου πεις και ποιος δεν έχει). Φαινομενικά μπορεί να τα έχω όλα και θα έπρεπε να είμαι ευγνώμων κάθε μέρα (που προσπαθώ να είμαι).

»Αλλά κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης, αλλά και να είναι πληρότητα δεν σημαίνει απουσία από πιο σκοτεινές σκέψεις. Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί», έγραψε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στην ανάρτησή της το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @garifalia.kalifoni