Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media
«Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί», έγραψε μεταξύ άλλων η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε ανάρτησή της
- Τι έδειξε έρευνα για την απώλεια αργυροπελεκάνων στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών
- Παπασταύρου: «Με τη συμφωνία για το αμερικανικό φυσικό αέριο υλοποιείται το όραμα της Ελλάδας να καταστεί ενεργειακός κόμβος»
- Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
- Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χιονοστιβάδες στις Αυστριακές Άλπεις
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για την απόσταση που συχνά χωρίζει την ψηφιακή εικόνα από την εσωτερική πραγματικότητα. Με μια ανάρτηση πιο εξομολογητική από τις συνηθισμένες, αμφισβήτησε την ιδέα ότι η επιτυχία και η φαινομενική ευτυχία στα social media ισοδυναμούν με ψυχική ισορροπία και πληρότητα.
Αφορμή στάθηκε ένα μήνυμα που έλαβε και την κατηγορούσε για «αχαριστία», οδηγώντας την να εξηγήσει πως ακόμη και άνθρωποι που δείχνουν ότι «τα έχουν όλα» μπορεί να βιώνουν ανασφάλειες, σκαμπανεβάσματα και σκοτεινές σκέψεις. Μέσα από τα λόγια της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, θέλησε να υπενθυμίσει ότι η εικόνα της τελειότητας στο διαδίκτυο σπάνια αποτυπώνει ολόκληρη την αλήθεια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αναλυτικά η ανάρτησή της
«Τις προάλλες έλαβα ένα μήνυμα που μια κοπέλα με έλεγε αχάριστη (κάποιες φορές είμαι όντως). Αλλά το είπε σε κάτι που έλεγα για την ψυχολογία μου και για τα σκαμπανεβάσματα που έχω συχνά (με όλα αυτά που γίνονται να μου πεις και ποιος δεν έχει). Φαινομενικά μπορεί να τα έχω όλα και θα έπρεπε να είμαι ευγνώμων κάθε μέρα (που προσπαθώ να είμαι).
»Αλλά κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης, αλλά και να είναι πληρότητα δεν σημαίνει απουσία από πιο σκοτεινές σκέψεις. Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί», έγραψε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στην ανάρτησή της το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου.
*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @garifalia.kalifoni
- Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media
- Ο διαιτητής του Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
- Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [18.01 – 24.01.2026]
- Πόσο ασφαλείς είναι οι online αγορές στις εκπτώσεις;
- Τζόλης και Καρέτσας στο «στόχαστρο» της Νάπολι
- Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία
- Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις